https://sarabic.ae/20251018/فرنسا-تواجه-جرس-إنذار-بعد-خفض-تصنيفها-الائتماني-من-ستاندر-آند-بورز-1106148410.html

فرنسا تواجه "جرس إنذار" بعد خفض تصنيفها الائتماني من "ستاندر آند بورز"

فرنسا تواجه "جرس إنذار" بعد خفض تصنيفها الائتماني من "ستاندر آند بورز"

سبوتنيك عربي

اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، اليوم السبت، أن خفض وكالة "ستاندرد آند بورز" لتصنيف فرنسا الائتماني يعد "جرس إنذار" للبلاد لإقرار ميزانية 2026،... 18.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-18T10:22+0000

2025-10-18T10:22+0000

2025-10-18T10:22+0000

أخبار فرنسا

اقتصاد

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105328262_0:11:1706:971_1920x0_80_0_0_9e61bc31f2b66d9bd8340513341b52d6.jpg

وأصبحت "ستاندرد آند بورز" هي ثالث وكالة خلال أقل من عام، تخفض تصنيف فرنسا من "AA-" إلى "A+"، بعد "فيتش" و"موديز"، مشيرة إلى استمرار "عدم اليقين بشأن المالية العامة".وأشار ليسكور إلى أن الحكومة الفرنسية تهدف إلى خفض العجز من 5.4% إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ الدين العام نحو ضعف الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي (60%)، ما يجعل فرنسا ثالث أعلى دولة مديونية بعد اليونان وإيطاليا.وتواجه فرنسا، التي تمتلك أحد أعلى مستويات الدين في الاتحاد الأوروبي، مأزقا سياسيا بشأن الميزانية التي لم يُقرّها البرلمان المنقسم بعد.وقد تراجع رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، عن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل في محاولة لكسب دعم المشرعين، مما ساعده على النجاة من تصويتين بحجب الثقة هذا الأسبوع.

https://sarabic.ae/20251014/استطلاع-ماكرون-أول-رئيس-فرنسي-يستبعد-من-قائمة-أكثر-50-سياسيا-شعبية-في-فرنسا-1106013229.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار