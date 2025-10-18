https://sarabic.ae/20251018/مجلس-الأمن-الروسي-انتهاء-الأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-سيعني-موت-نظام-كييف--1106158851.html
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، بأن أطروحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الاعتراف بكل من روسيا وأوكرانيا كمنتصرتين لا تنجح في...
وكتب مدفيديف في قناته على" تلغرام": "ترامب خلال لقائه مع المتسول الباكي (زيلينسكي) قال شيئا واضحا لكنه مثير للفضول: (لتعترف روسيا وأوكرانيا كلتاهما بأنهما منتصرتان في النزاع) نعم، هذا يحدث كثيرا بعد المواجهات العسكرية، لكن ليس في حالتنا". وتابع: "زيلينسكي يدرك تماما أن كافة منافسيه السياسيين وكذلك كافة النازيين الجدد في أوكرانيا، لن يسامحوه على خسارة الأراضي. لذا، فإن نهاية الحرب تعني زوال النظام. ويمكن القول بثقة إن كلمات ترامب لا تتوافق مع هذه الحالة بتاتا".
مجلس الأمن الروسي: انتهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا سيعني موت نظام كييف
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، بأن أطروحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الاعتراف بكل من روسيا وأوكرانيا كمنتصرتين لا تنجح في هذا السياق، لأن انتهاء الأعمال القتالية سيؤدي إلى موت نظام كييف.
وكتب مدفيديف في قناته على" تلغرام": "ترامب خلال لقائه مع المتسول الباكي (زيلينسكي) قال شيئا واضحا لكنه مثير للفضول: (لتعترف روسيا وأوكرانيا كلتاهما بأنهما منتصرتان في النزاع) نعم، هذا يحدث كثيرا بعد المواجهات العسكرية، لكن ليس في حالتنا".
وأضاف: "المسألة لا تقتصر فقط على حاجة روسيا إلى النصر في ظل الظروف المعروفة للجميع. الأمر يكمن في أنه لن يتم بتاتا اعتبار عصابة بانديرا الموجودة في كييف كطرف منتصر في أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف".
وتابع: "زيلينسكي يدرك تماما أن كافة منافسيه السياسيين وكذلك كافة النازيين الجدد في أوكرانيا، لن يسامحوه على خسارة الأراضي. لذا، فإن نهاية الحرب تعني زوال النظام. ويمكن القول بثقة إن كلمات ترامب لا تتوافق مع هذه الحالة بتاتا".
وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ فلاديمير زيلينسكي، خلال لقائهما، يوم الجمعة، في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" في الوقت الحالي.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، محادثة هاتفية مع ترامب، وكانت الأطول منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، حيث استمرت ساعتين ونصف.
وذكر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن التركيز كان على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى تمسك روسيا بالحل الدبلوماسي وتقديم تقييمات مفصلة للوضع.
كما ناقش بوتين وترامب احتمال عقد اجتماع جديد، يُرجح أن يُعقد في بودابست، فيما أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن التحضيرات بدأت وتجرى على قدم وساق.
وتناول النقاش أيضًا مسألة إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك
"، حيث شدد بوتين على أن هذا السلاح لن يغير الوضع على الأرض، لكنه سيلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.