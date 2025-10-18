عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
مجلس الأمن الروسي: انتهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا سيعني موت نظام كييف
مجلس الأمن الروسي: انتهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا سيعني موت نظام كييف
https://sarabic.ae/20251017/تقارير-ترامب-أبلغ-زيلينسكي-بعدم-نية-واشنطن-تزويد-كييف-بصواريخ-توماهوك-1106136893.html
https://sarabic.ae/20251017/ترامب-لزيلينسكي-حان-الوقت-للتوصل-إلى-صفقة-وإنهاء-القتال-1106135489.html
16:44 GMT 18.10.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، بأن أطروحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الاعتراف بكل من روسيا وأوكرانيا كمنتصرتين لا تنجح في هذا السياق، لأن انتهاء الأعمال القتالية سيؤدي إلى موت نظام كييف.
وكتب مدفيديف في قناته على" تلغرام": "ترامب خلال لقائه مع المتسول الباكي (زيلينسكي) قال شيئا واضحا لكنه مثير للفضول: (لتعترف روسيا وأوكرانيا كلتاهما بأنهما منتصرتان في النزاع) نعم، هذا يحدث كثيرا بعد المواجهات العسكرية، لكن ليس في حالتنا".

وأضاف: "المسألة لا تقتصر فقط على حاجة روسيا إلى النصر في ظل الظروف المعروفة للجميع. الأمر يكمن في أنه لن يتم بتاتا اعتبار عصابة بانديرا الموجودة في كييف كطرف منتصر في أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
تقارير: ترامب يرفض طلب زيلينسكي تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"
أمس, 23:17 GMT
وتابع: "زيلينسكي يدرك تماما أن كافة منافسيه السياسيين وكذلك كافة النازيين الجدد في أوكرانيا، لن يسامحوه على خسارة الأراضي. لذا، فإن نهاية الحرب تعني زوال النظام. ويمكن القول بثقة إن كلمات ترامب لا تتوافق مع هذه الحالة بتاتا".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ فلاديمير زيلينسكي، خلال لقائهما، يوم الجمعة، في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" في الوقت الحالي.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، محادثة هاتفية مع ترامب، وكانت الأطول منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، حيث استمرت ساعتين ونصف.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب لزيلينسكي: حان الوقت للتوصل إلى صفقة وإنهاء القتال
أمس, 21:14 GMT
وذكر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن التركيز كان على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى تمسك روسيا بالحل الدبلوماسي وتقديم تقييمات مفصلة للوضع.

كما ناقش بوتين وترامب احتمال عقد اجتماع جديد، يُرجح أن يُعقد في بودابست، فيما أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن التحضيرات بدأت وتجرى على قدم وساق.

وتناول النقاش أيضًا مسألة إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، حيث شدد بوتين على أن هذا السلاح لن يغير الوضع على الأرض، لكنه سيلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.
