موسكو: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "بدأنا (الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة) دراسة جدوى إنشاء نفق بين روسيا وألاسكا قبل 6 أشهر".ولفت دميترييف إلى أن موسكو وواشنطن بدأتا بمناقشة إنشاء نفق بين البلدين.وفي اجتماع عقد أمس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي في واشنطن، سأل صحفي الرئيس الأمريكي عن هذا المشروع، فأجاب بأنه مثير للاهتمام.ودعا دميترييف، في وقت سابق، لبناء نفق من روسيا إلى ألاسكا لربط البلدين، واقترح تسميته "نفق بوتين ترامب" تيمنا بالرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، عقدت قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، بمدينة إنكوريدج في ألاسكا، حيث بحث الزعيمان خلالها وعلى مدى ثلاث ساعات تقريبًا، عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.موسكو: لا يوجد سبب للحديث عن استبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا
