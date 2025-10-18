https://sarabic.ae/20251018/موسكو-العمل-على-فكرة-النفق-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-بدأ-قبل-6-أشهر-1106151912.html

موسكو: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر

موسكو: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، بأن العمل على فكرة إنشاء نفق بين روسيا والولايات المتحدة... 18.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-18T12:22+0000

2025-10-18T12:22+0000

2025-10-18T12:22+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103424931_0:21:926:541_1920x0_80_0_0_3f821fc1901b4355d6153a483e562722.jpg

وكتب دميترييف على منصة "إكس": "بدأنا (الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة) دراسة جدوى إنشاء نفق بين روسيا وألاسكا قبل 6 أشهر".ولفت دميترييف إلى أن موسكو وواشنطن بدأتا بمناقشة إنشاء نفق بين البلدين.وفي اجتماع عقد أمس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي في واشنطن، سأل صحفي الرئيس الأمريكي عن هذا المشروع، فأجاب بأنه مثير للاهتمام.ودعا دميترييف، في وقت سابق، لبناء نفق من روسيا إلى ألاسكا لربط البلدين، واقترح تسميته "نفق بوتين ترامب" تيمنا بالرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، عقدت قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، بمدينة إنكوريدج في ألاسكا، حيث بحث الزعيمان خلالها وعلى مدى ثلاث ساعات تقريبًا، عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.موسكو: لا يوجد سبب للحديث عن استبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا

https://sarabic.ae/20251004/دميترييف-يكشف-عن-القوة-الدافعة-وراء-خطة-ترامب-بشأن-السلام-في-غزة-1105606184.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية