دميترييف يكشف عن "القوة الدافعة" وراء خطة ترامب بشأن السلام في غزة
سبوتنيك عربي
أشار كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى الدور المهم الذي لعبه المبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف، في تنفيذ خطة ترامب... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T08:45+0000
2025-10-04T08:45+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097544627_0:0:1675:943_1920x0_80_0_0_d1ec59fed42a4d61cde27b7ddbe4d31e.jpg
وكتب دميترييف عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "كان المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، القوة الدافعة الرئيسية وراء خطة ترامب للسلام في غزة، والتي تهدف إلى إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط".وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركز على إعادة الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة.ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.ترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط
دميترييف يكشف عن "القوة الدافعة" وراء خطة ترامب بشأن السلام في غزة

08:45 GMT 04.10.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أشار كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى الدور المهم الذي لعبه المبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف، في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة.
وكتب دميترييف عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "كان المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، القوة الدافعة الرئيسية وراء خطة ترامب للسلام في غزة، والتي تهدف إلى إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط".

وأضاف الممثل الخاص للرئيس للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية أن وسائل الإعلام الأمريكية، وعلى رأسها صحيفة "نيويورك تايمز"، حاولت تشويه عمل ويتكوف وتقويض اتفاق السلام.

غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
الجيش الإسرائيلي: ما زلنا نطوق مدينة غزة ومحاولة العودة إليها تشكل خطرا كبيرا
07:50 GMT
وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركز على إعادة الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل إلى "التوقف الفوري عن شن غارات على قطاع غزة، بهدف ضمان الإفراج الآمن عن المحتجزين".
ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط
