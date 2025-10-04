https://sarabic.ae/20251004/دميترييف-يكشف-عن-القوة-الدافعة-وراء-خطة-ترامب-بشأن-السلام-في-غزة-1105606184.html

دميترييف يكشف عن "القوة الدافعة" وراء خطة ترامب بشأن السلام في غزة

دميترييف يكشف عن "القوة الدافعة" وراء خطة ترامب بشأن السلام في غزة

سبوتنيك عربي

أشار كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى الدور المهم الذي لعبه المبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف، في تنفيذ خطة ترامب... 04.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-04T08:45+0000

2025-10-04T08:45+0000

2025-10-04T08:45+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097544627_0:0:1675:943_1920x0_80_0_0_d1ec59fed42a4d61cde27b7ddbe4d31e.jpg

وكتب دميترييف عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "كان المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، القوة الدافعة الرئيسية وراء خطة ترامب للسلام في غزة، والتي تهدف إلى إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط".وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركز على إعادة الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة.ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.ترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط

https://sarabic.ae/20251004/الجيش-الإسرائيلي-ما-زلنا-نطوق-مدينة-غزة-ومحاولة-العودة-إليها-تشكل-خطرا-كبيرا--1105605354.html

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية