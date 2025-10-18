https://sarabic.ae/20251018/هيئة-البث-الإسرائيلية-إسرائيل-تدرس-فرض-إجراءات-عقابية-جديدة-على-غزة-بسبب-تأخر-تسليم-رفات-المحتجزين-1106160332.html
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس فرض إجراءات عقابية جديدة على غزة بسبب تأخر تسليم رفات المحتجزين
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن إسرائيل تدرس اتخاذ إجراءات عقابية إضافية ضد قطاع غزة، على خلفية التأخير في تسليم رفات عدد من المحتجزين
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس فرض إجراءات عقابية جديدة على غزة بسبب تأخر تسليم رفات المحتجزين
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن إسرائيل تدرس اتخاذ إجراءات عقابية إضافية ضد قطاع غزة، على خلفية التأخير في تسليم رفات عدد من المحتجزين الإسرائيليين.
وأوضحت الهيئة أن الإجراءات المحتملة تشمل إغلاق معابر إضافية وتعديل خطة انسحاب القوات الإسرائيلية
من القطاع.
كما كشفت أن إسرائيل تمتلك معلومات استخباراتية تشير إلى أن حركة "حماس" تملك بيانات دقيقة عن أماكن وجود رفات عشرة محتجزين إسرائيليين.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، الНثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة
، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.