وفد أفغاني يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات وقف إطلاق النار مع باكستان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251018/وفد-أفغاني-يتوجه-إلى-قطر-لإجراء-محادثات-وقف-إطلاق-النار-مع-باكستان-1106144669.html
وفد أفغاني يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات وقف إطلاق النار مع باكستان
وفد أفغاني يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات وقف إطلاق النار مع باكستان
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، بأن وفدا أفغانيا برئاسة وزير الدفاع، مولوي محمد يعقوب، توجه إلى قطر، اليوم السبت، لإجراء محادثات مع... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T09:04+0000
2025-10-18T09:04+0000
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
قطر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104825749_0:0:1461:821_1920x0_80_0_0_8298887288910700f49590d017b9f726.jpg
وقال مجاهد عبر منصة "إكس": "كما تم الاتفاق عليه سابقا، من المقرر إجراء مفاوضات مع الجانب الباكستاني اليوم في الدوحة، وقد غادر وفد رفيع المستوى من الإمارة الإسلامية [أفغانستان]، برئاسة وزير الدفاع الأفغاني، مولوي محمد يعقوب مجاهد، إلى الدوحة".وأضاف المتحدث أنه "بغض النظر عن الغارات الجوية المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الباكستانية، فإن أفغانستان ملتزمة بالتوصل إلى حل سلمي وتحقيق الاستقرار الإقليمي".وأفادت قناة "Tolo News" الأفغانية، بأن الوفد يضم أيضا رئيس المخابرات الباكستانية، عبد الحق واثق.وبدأت التوترات الحالية بين أفغانستان وباكستان باشتباكات اندلعت على طول خط دوراند، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ولا تعترف كابول بهذه الحدود، وضرب الجيش الباكستاني لاحقا أهدافا داخل أفغانستان ردا على هجوم على نقاط تفتيش تابعة له.وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الأربعاء الماضي، عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، وفي مساء اليوم التالي، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، استعداد باكستان للمحادثات، ويوم أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام غربية أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار حتى انتهاء محادثات الدوحة.
https://sarabic.ae/20251017/باكستان-تحذر-طالبان-من-الهجمات-على-حدودها-1106119482.html
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104825749_52:0:1349:973_1920x0_80_0_0_b955d989ebfc7d1ae9914c034820b6bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, قطر
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, قطر

وفد أفغاني يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات وقف إطلاق النار مع باكستان

09:04 GMT 18.10.2025
© Photo / Unsplash/ Visit Qatarالعاصمة القطرية الدوحة
العاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© Photo / Unsplash/ Visit Qatar
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، بأن وفدا أفغانيا برئاسة وزير الدفاع، مولوي محمد يعقوب، توجه إلى قطر، اليوم السبت، لإجراء محادثات مع الجانب الباكستاني.
وقال مجاهد عبر منصة "إكس": "كما تم الاتفاق عليه سابقا، من المقرر إجراء مفاوضات مع الجانب الباكستاني اليوم في الدوحة، وقد غادر وفد رفيع المستوى من الإمارة الإسلامية [أفغانستان]، برئاسة وزير الدفاع الأفغاني، مولوي محمد يعقوب مجاهد، إلى الدوحة".
وأضاف المتحدث أنه "بغض النظر عن الغارات الجوية المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الباكستانية، فإن أفغانستان ملتزمة بالتوصل إلى حل سلمي وتحقيق الاستقرار الإقليمي".
وأفادت قناة "Tolo News" الأفغانية، بأن الوفد يضم أيضا رئيس المخابرات الباكستانية، عبد الحق واثق.
وبدأت التوترات الحالية بين أفغانستان وباكستان باشتباكات اندلعت على طول خط دوراند، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ولا تعترف كابول بهذه الحدود، وضرب الجيش الباكستاني لاحقا أهدافا داخل أفغانستان ردا على هجوم على نقاط تفتيش تابعة له.
حدود التيه - بين باكستان وأفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
باكستان تحذر "طالبان" من الهجمات على حدودها
أمس, 11:38 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الأربعاء الماضي، عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، وفي مساء اليوم التالي، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، استعداد باكستان للمحادثات، ويوم أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام غربية أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار حتى انتهاء محادثات الدوحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала