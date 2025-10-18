https://sarabic.ae/20251018/وفد-أفغاني-يتوجه-إلى-قطر-لإجراء-محادثات-وقف-إطلاق-النار-مع-باكستان-1106144669.html
وفد أفغاني يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات وقف إطلاق النار مع باكستان
وفد أفغاني يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات وقف إطلاق النار مع باكستان
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، بأن وفدا أفغانيا برئاسة وزير الدفاع، مولوي محمد يعقوب، توجه إلى قطر، اليوم السبت، لإجراء محادثات مع... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T09:04+0000
2025-10-18T09:04+0000
2025-10-18T09:04+0000
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
قطر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104825749_0:0:1461:821_1920x0_80_0_0_8298887288910700f49590d017b9f726.jpg
وقال مجاهد عبر منصة "إكس": "كما تم الاتفاق عليه سابقا، من المقرر إجراء مفاوضات مع الجانب الباكستاني اليوم في الدوحة، وقد غادر وفد رفيع المستوى من الإمارة الإسلامية [أفغانستان]، برئاسة وزير الدفاع الأفغاني، مولوي محمد يعقوب مجاهد، إلى الدوحة".وأضاف المتحدث أنه "بغض النظر عن الغارات الجوية المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الباكستانية، فإن أفغانستان ملتزمة بالتوصل إلى حل سلمي وتحقيق الاستقرار الإقليمي".وأفادت قناة "Tolo News" الأفغانية، بأن الوفد يضم أيضا رئيس المخابرات الباكستانية، عبد الحق واثق.وبدأت التوترات الحالية بين أفغانستان وباكستان باشتباكات اندلعت على طول خط دوراند، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ولا تعترف كابول بهذه الحدود، وضرب الجيش الباكستاني لاحقا أهدافا داخل أفغانستان ردا على هجوم على نقاط تفتيش تابعة له.وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الأربعاء الماضي، عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، وفي مساء اليوم التالي، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، استعداد باكستان للمحادثات، ويوم أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام غربية أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار حتى انتهاء محادثات الدوحة.
https://sarabic.ae/20251017/باكستان-تحذر-طالبان-من-الهجمات-على-حدودها-1106119482.html
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104825749_52:0:1349:973_1920x0_80_0_0_b955d989ebfc7d1ae9914c034820b6bb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, قطر
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, قطر
وفد أفغاني يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات وقف إطلاق النار مع باكستان
أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، بأن وفدا أفغانيا برئاسة وزير الدفاع، مولوي محمد يعقوب، توجه إلى قطر، اليوم السبت، لإجراء محادثات مع الجانب الباكستاني.
وقال مجاهد عبر منصة "إكس": "كما تم الاتفاق عليه سابقا، من المقرر إجراء مفاوضات مع الجانب الباكستاني اليوم في الدوحة، وقد غادر وفد رفيع المستوى من الإمارة الإسلامية [أفغانستان]، برئاسة وزير الدفاع الأفغاني، مولوي محمد يعقوب مجاهد، إلى الدوحة".
وأضاف المتحدث أنه "بغض النظر عن الغارات الجوية المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الباكستانية، فإن أفغانستان ملتزمة بالتوصل إلى حل سلمي وتحقيق الاستقرار الإقليمي".
وأفادت قناة "Tolo News" الأفغانية، بأن الوفد يضم أيضا رئيس المخابرات الباكستانية، عبد الحق واثق.
وبدأت التوترات الحالية بين أفغانستان وباكستان باشتباكات اندلعت على طول خط دوراند، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ولا تعترف كابول بهذه الحدود، وضرب الجيش الباكستاني لاحقا أهدافا داخل أفغانستان ردا على هجوم على نقاط تفتيش تابعة له.
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الأربعاء الماضي، عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، وفي مساء اليوم التالي، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، استعداد باكستان للمحادثات، ويوم أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام غربية أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار
حتى انتهاء محادثات الدوحة.