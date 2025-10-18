https://sarabic.ae/20251018/وفد-أفغاني-يتوجه-إلى-قطر-لإجراء-محادثات-وقف-إطلاق-النار-مع-باكستان-1106144669.html

وفد أفغاني يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات وقف إطلاق النار مع باكستان

وفد أفغاني يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات وقف إطلاق النار مع باكستان

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، بأن وفدا أفغانيا برئاسة وزير الدفاع، مولوي محمد يعقوب، توجه إلى قطر، اليوم السبت، لإجراء محادثات مع... 18.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-18T09:04+0000

2025-10-18T09:04+0000

2025-10-18T09:04+0000

باكستان

أخبار أفغانستان اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

قطر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104825749_0:0:1461:821_1920x0_80_0_0_8298887288910700f49590d017b9f726.jpg

وقال مجاهد عبر منصة "إكس": "كما تم الاتفاق عليه سابقا، من المقرر إجراء مفاوضات مع الجانب الباكستاني اليوم في الدوحة، وقد غادر وفد رفيع المستوى من الإمارة الإسلامية [أفغانستان]، برئاسة وزير الدفاع الأفغاني، مولوي محمد يعقوب مجاهد، إلى الدوحة".وأضاف المتحدث أنه "بغض النظر عن الغارات الجوية المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الباكستانية، فإن أفغانستان ملتزمة بالتوصل إلى حل سلمي وتحقيق الاستقرار الإقليمي".وأفادت قناة "Tolo News" الأفغانية، بأن الوفد يضم أيضا رئيس المخابرات الباكستانية، عبد الحق واثق.وبدأت التوترات الحالية بين أفغانستان وباكستان باشتباكات اندلعت على طول خط دوراند، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ولا تعترف كابول بهذه الحدود، وضرب الجيش الباكستاني لاحقا أهدافا داخل أفغانستان ردا على هجوم على نقاط تفتيش تابعة له.وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الأربعاء الماضي، عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، وفي مساء اليوم التالي، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، استعداد باكستان للمحادثات، ويوم أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام غربية أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار حتى انتهاء محادثات الدوحة.

https://sarabic.ae/20251017/باكستان-تحذر-طالبان-من-الهجمات-على-حدودها-1106119482.html

باكستان

أخبار أفغانستان اليوم

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, قطر