https://sarabic.ae/20251018/ويتكوف-وكوشنر-يكشفان-عن-شعورهما-بـالخيانة-بعد-الغارة-الإسرائيلية-على-قطر-1106138331.html

ويتكوف وكوشنر يكشفان عن شعورهما بـ"الخيانة" بعد الغارة الإسرائيلية على قطر

ويتكوف وكوشنر يكشفان عن شعورهما بـ"الخيانة" بعد الغارة الإسرائيلية على قطر

سبوتنيك عربي

كشف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره، أنه شعر بأن "الإسرائيليين فقدوا السيطرة إلى حد ما"، بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين... 18.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-18T05:24+0000

2025-10-18T05:24+0000

2025-10-18T05:24+0000

قطر

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102643/01/1026430107_0:0:5258:2958_1920x0_80_0_0_92a9be074607a073d4a779c574f91c6c.jpg

وفي مقابلة مشتركة مع كوشنر أذيعت على وسائل إعلام أمريكية، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف: "أعتقد أنني وجاريد شعرنا بشيء من الخيانة"، موضحا أن "الغارة على قطر كان لها أثر كبير لأنها أضعفت الثقة مع الدوحة، التي كانت طرفا أساسيا في المفاوضات إلى جانب مصر وتركيا".وأضاف ويتكوف: "فقدنا ثقة القطريين، واختفت "حماس"، وأصبح الوصول إليهم بالغ الصعوبة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول 2025، شنت إسرائيل غارات عدة على مبنى في منطقة سكنية وسط العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان وفد من قادة حركة حماس الفلسطينية، يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي، وجُرح عدد من أفراد الأمن.وبحسب بيان لحركة "حماس"، قُتل 6 أشخاص نتيجة الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة".

https://sarabic.ae/20251007/أردوغان-الهجوم-الإسرائيلي-الأخير-على-قطر-يظهر-أن-تل-أبيب-أكبر-تهديد-للمنطقة-1105726623.html

قطر

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب