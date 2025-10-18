https://sarabic.ae/20251018/ويتكوف-وكوشنر-يكشفان-عن-شعورهما-بـالخيانة-بعد-الغارة-الإسرائيلية-على-قطر-1106138331.html
ويتكوف وكوشنر يكشفان عن شعورهما بـ"الخيانة" بعد الغارة الإسرائيلية على قطر
ويتكوف وكوشنر يكشفان عن شعورهما بـ"الخيانة" بعد الغارة الإسرائيلية على قطر
سبوتنيك عربي
كشف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره، أنه شعر بأن "الإسرائيليين فقدوا السيطرة إلى حد ما"، بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T05:24+0000
2025-10-18T05:24+0000
2025-10-18T05:24+0000
قطر
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102643/01/1026430107_0:0:5258:2958_1920x0_80_0_0_92a9be074607a073d4a779c574f91c6c.jpg
وفي مقابلة مشتركة مع كوشنر أذيعت على وسائل إعلام أمريكية، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف: "أعتقد أنني وجاريد شعرنا بشيء من الخيانة"، موضحا أن "الغارة على قطر كان لها أثر كبير لأنها أضعفت الثقة مع الدوحة، التي كانت طرفا أساسيا في المفاوضات إلى جانب مصر وتركيا".وأضاف ويتكوف: "فقدنا ثقة القطريين، واختفت "حماس"، وأصبح الوصول إليهم بالغ الصعوبة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول 2025، شنت إسرائيل غارات عدة على مبنى في منطقة سكنية وسط العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان وفد من قادة حركة حماس الفلسطينية، يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي، وجُرح عدد من أفراد الأمن.وبحسب بيان لحركة "حماس"، قُتل 6 أشخاص نتيجة الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة".
https://sarabic.ae/20251007/أردوغان-الهجوم-الإسرائيلي-الأخير-على-قطر-يظهر-أن-تل-أبيب-أكبر-تهديد-للمنطقة-1105726623.html
قطر
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102643/01/1026430107_551:0:5258:3530_1920x0_80_0_0_af3999bed0b0dc0689be928016b981b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب
قطر, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب
ويتكوف وكوشنر يكشفان عن شعورهما بـ"الخيانة" بعد الغارة الإسرائيلية على قطر
كشف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره، أنه شعر بأن "الإسرائيليين فقدوا السيطرة إلى حد ما"، بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشن غارة استهدفت قادة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، الشهر الماضي.
وفي مقابلة مشتركة مع كوشنر أذيعت على وسائل إعلام أمريكية، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف: "أعتقد أنني وجاريد شعرنا بشيء من الخيانة"، موضحا أن "الغارة على قطر كان لها أثر كبير لأنها أضعفت الثقة مع الدوحة، التي كانت طرفا أساسيا في المفاوضات إلى جانب مصر وتركيا".
وأضاف ويتكوف: "فقدنا ثقة القطريين، واختفت "حماس"، وأصبح الوصول إليهم بالغ الصعوبة"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأشار جاريد كوشنر في المقابلة، إلى أن الغارة الإسرائيلية على قطر جعلت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرك "أن الوقت قد حان ليتخذ موقفا صارما ويمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات لا تصب في مصلحتها على المدى الطويل".
وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول 2025، شنت إسرائيل غارات عدة على مبنى في منطقة سكنية وسط العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان وفد من قادة حركة حماس الفلسطينية
، يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي، وجُرح عدد من أفراد الأمن.
وبحسب بيان لحركة "حماس"، قُتل 6 أشخاص نتيجة الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.
وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة".