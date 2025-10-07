عربي
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط
أردوغان: الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر يظهر أن تل أبيب أكبر تهديد للمنطقة
أردوغان: الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر يظهر أن تل أبيب أكبر تهديد للمنطقة
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، عن ثقته في قدرة العالم التركي، المتمثل في الدول الناطقة بالتركية، على لعب دور أكثر فاعلية في تعزيز استقرار... 07.10.2025
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
العالم
قطر
إسرائيل
جاء ذلك خلال كلمته في القمة الـ12 لمنظمة الدول التركية، التي تستضيفها مدينة غابالا الأذربيجانية تحت شعار "السلام والأمن الإقليميين". وأكد أردوغان أهمية أن تتخذ المنظمة مواقف حازمة تجاه النزاعات وانتهاكات القانون الدولي في المناطق المجاورة، مشيرا إلى أن "العديد من المنظمات الدولية فقدت فاعليتها لأنها لا تستند إلى قيم مشتركة كالتاريخ والثقافة والمصير المشترك الذي يربط الدول التركية"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية. وشدد على ضرورة أن تتحول المنظمة إلى كيان ديناميكي قادر على التفاعل مع المتغيرات الدولية، واتخاذ مواقف موحدة دفاعًا عن الحق، مثمنًا اختيار شعار القمة الذي يعكس جوهر المرحلة الراهنة.ودعا أردوغان إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والأطراف الدولية الأخرى، موضحًا أن المنظمة لا ينبغي أن تكون منغلقة على ذاتها، بل يجب أن تمتلك رؤية منفتحة تُبرز صوتها وقوتها عالميًا.كما ناشد بتعزيز العلاقات مع الحكومة السورية المؤقتة، مؤكدا أن التقدم الذي أحرزته مؤخرا يبعث على الأمل في المستقبل، وشدد على أهمية التنسيق المشترك معها.وفي حديثه عن جنوب القوقاز، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعم بلاده للجهود المبذولة لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.وفي ختام كلمته، وصف الحكومة الإسرائيلية بأنها التهديد الأكبر للاستقرار الإقليمي، مضيفا أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر دليل على خطورة سياسات الإدارة الحالية في تل أبيب على أمن المنطقة بأكملها. وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، شنت إسرائيل غارات عدة على مبنى في منطقة سكنية وسط العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان وفد من قادة حركة حماس الفلسطينية، يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي، وجُرح عدد من أفراد الأمن.وبحسب بيان لحركة "حماس"، قُتل 6 أشخاص نتيجة الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة".
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، عن ثقته في قدرة العالم التركي، المتمثل في الدول الناطقة بالتركية، على لعب دور أكثر فاعلية في تعزيز استقرار وأمن المنطقة.
جاء ذلك خلال كلمته في القمة الـ12 لمنظمة الدول التركية، التي تستضيفها مدينة غابالا الأذربيجانية تحت شعار "السلام والأمن الإقليميين".
وأكد أردوغان أهمية أن تتخذ المنظمة مواقف حازمة تجاه النزاعات وانتهاكات القانون الدولي في المناطق المجاورة، مشيرا إلى أن "العديد من المنظمات الدولية فقدت فاعليتها لأنها لا تستند إلى قيم مشتركة كالتاريخ والثقافة والمصير المشترك الذي يربط الدول التركية"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
الخارجية القطرية: إسرائيل تعتذر عن هجومها على قطر
29 سبتمبر, 18:30 GMT
وشدد على ضرورة أن تتحول المنظمة إلى كيان ديناميكي قادر على التفاعل مع المتغيرات الدولية، واتخاذ مواقف موحدة دفاعًا عن الحق، مثمنًا اختيار شعار القمة الذي يعكس جوهر المرحلة الراهنة.
ودعا أردوغان إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والأطراف الدولية الأخرى، موضحًا أن المنظمة لا ينبغي أن تكون منغلقة على ذاتها، بل يجب أن تمتلك رؤية منفتحة تُبرز صوتها وقوتها عالميًا.
كما ناشد بتعزيز العلاقات مع الحكومة السورية المؤقتة، مؤكدا أن التقدم الذي أحرزته مؤخرا يبعث على الأمل في المستقبل، وشدد على أهمية التنسيق المشترك معها.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
أمير قطر: الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة خرق سافر للأعراف الدولية وفعلة شنعاء صنفناها إرهاب دولة
23 سبتمبر, 17:21 GMT
وفي حديثه عن جنوب القوقاز، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعم بلاده للجهود المبذولة لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي ختام كلمته، وصف الحكومة الإسرائيلية بأنها التهديد الأكبر للاستقرار الإقليمي، مضيفا أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر دليل على خطورة سياسات الإدارة الحالية في تل أبيب على أمن المنطقة بأكملها.
وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، شنت إسرائيل غارات عدة على مبنى في منطقة سكنية وسط العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان وفد من قادة حركة حماس الفلسطينية، يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي، وجُرح عدد من أفراد الأمن.
وبحسب بيان لحركة "حماس"، قُتل 6 أشخاص نتيجة الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.
وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة".
