الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صواريخ "قدر" و"عماد" المحسنة

أزاح الحرس الثوري الإيراني الستار عن الصواريخ المحسنة "عماد" و"قدر" التابعة للقوة الجوفضائية في إحدى المدن الصاروخية تحت سطح الأرض.

إيران

وأكدت وكالة تسنيم، بأن قوات الحرس الثوري أزاحت الستار، أمس السبت، عن الصواريخ المحسنة "عماد" و"قدر" التابعة للقوة الجوفضائية، مؤكدة أن صاروخ "عماد" يتمتع بالقدرة على النشر على نظام الإطلاق من الصوامع في المدن الصاروخية تحت الأرض، وهو النظام المعروف بـ "وابل الصواريخ".وذكرت أن الصاروخ الباليستي "قدر" هو أول صاروخ بعيد المدى من الجيل الأول في البلاد، حيث يتوفر هذا الصاروخ بثلاثة أجيال: F، H، وS، ويبلغ طوله 17 مترا ووزنه بين 15 إلى 17.5 طن، ويغطي مدى عملياتي من 1350 إلى 1950 كيلومترا.فيما يمتلك صاروخ "قدر" نظام دفع ثنائي المرحلة ويعمل بالوقود السائل والصلب، ويحلق في مسار باليستي، حيث تم إطلاق صواريخ من نوع "قدر H" في الموجة الحادية والعشرين من عملية "الوعد الصادق 3" تجاه أهداف إسرائيلية.ويُعرف "قدر" بأنه أول صاروخ باليستي إيراني بعيد المدى يعمل بالوقود السائل ومزود برأس حربي موجه، فقد أصبحت هذه الميزة ممكنة من خلال تثبيت زعانف على رأس الصاروخ الحربي، مما يمنحه قدرة التوجيه والتحكم حتى لحظة الاصطدام.ويبلغ طول الصاروخ "عماد" 15.5 مترا، ووزنه أكثر من 17 طنا، وبمدى 1700 كيلومتر، وهو قادر على حمل رأس حربي يزن 750 كيلوغراما.وأفادت بأن الصاروخ الباليستي "قدر" المحسن بات مزودا بتجهيزات مضادة للحرب الإلكترونية، كما أن صاروخ "عماد" أصبح محسنا وجاهزا لشن العمليات.وكانت إيران قد أعلنت نجاحها في اختبار صاروخ "اعتماد" خلال أكتوبر عام 2015، وقال وزير الدفاع الإيراني آنذاك، حسين دهقان، إن هذا الصاروخ هو أول صاروخ إيراني يمكن التحكم فيه، وتوجيهه حتى يصيب هدفه.وبينما تقول إيران إن صاروخ "اعتماد" لا يمكنه حمل رؤوس نووية، إلا أن الولايات المتحدة ترى أن الصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية، معتبرةً تطويره انتهاكاً مباشراً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1929.وفي السابق، كان قد تم الكشف عن الصواريخ الباليستية والفرط صوتية بعيدة المدى "خرمشهر-4"، و"خرمشهر-1"، و"قادر" في 3 أجيال، و"سجيل"، و"جهاد"، و"خيبرشكن"، و"فتاح 1 و2". وصاروخي "الشهيد الحاج قاسم" و"رضوان"، حسب ما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية.

