الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد: العلاقات بين اليمن وروسيا تاريخية
الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد: العلاقات بين اليمن وروسيا تاريخية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اليمني السابق، علي ناصر محمد، اعتزازه بالعلاقات بين بلاده وروسيا الاتحادية، مؤكدا أنها تاريخية، مشيرا إلى أن قوة روسيا هي قوة للسلام وللعالم أجمع.
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، على هامش المؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، في القاهرة.وقال محمد، إنه شارك في قمة شعوب العالم التي استضافتها موسكو، منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن المؤتمر ضم 5 آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم.ولفت الرئيس اليمني السابق إلى أنه التقى مع عدد من المسؤولين في روسيا خلال الزيارة، مضيفا: "العلاقات بين اليمن والاتحاد السوفيتي في السابق وبيننا وبين روسيا برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين حالا، محل اعتزاز وتقدير".وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، في القاهرة برعاية بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج. ويرأس المؤتمر السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ووزير الخارجية المصري الأسبق.ويشارك في المؤتمر ممثلون عن لجان التضامن في الدول العربية والأفريقية والآسيوية، في مشهد يعكس تجدد الدور المصري القيادي في دعم قضايا التحرر والسلام والتعاون بين شعوب الجنوب.
أكد الرئيس اليمني السابق، علي ناصر محمد، اعتزازه بالعلاقات بين بلاده وروسيا الاتحادية، مؤكدا أنها تاريخية، مشيرا إلى أن قوة روسيا هي قوة للسلام وللعالم أجمع.
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك
"، اليوم الأحد، على هامش المؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، في القاهرة.
وقال محمد، إنه شارك في قمة شعوب العالم
التي استضافتها موسكو، منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن المؤتمر ضم 5 آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم.
ولفت الرئيس اليمني السابق إلى أنه التقى مع عدد من المسؤولين في روسيا خلال الزيارة، مضيفا: "العلاقات بين اليمن والاتحاد السوفيتي في السابق وبيننا وبين روسيا برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين حالا، محل اعتزاز وتقدير".
وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر
العام الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، في القاهرة برعاية بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج. ويرأس المؤتمر السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ووزير الخارجية المصري الأسبق.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن لجان التضامن في الدول العربية والأفريقية والآسيوية، في مشهد يعكس تجدد الدور المصري القيادي في دعم قضايا التحرر والسلام والتعاون بين شعوب الجنوب.