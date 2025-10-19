https://sarabic.ae/20251019/السيسي-حاولنا-قدر-الإمكان-إيقاف-حرب-غزة-ومساعدة-سكان-القطاع-1106176235.html

السيسي: حاولنا قدر الإمكان إيقاف حرب غزة ومساعدة سكان القطاع

السيسي: حاولنا قدر الإمكان إيقاف حرب غزة ومساعدة سكان القطاع

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن "كان مهموما جدا من الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة". 19.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، إن "مصر حاولت قدر الإمكان إيقاف حرب غزة، ومساعدة سكان القطاع"، مشيرا إلى "مصر تمكنت من تخطي التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية".وأضاف أن "الجهود المصرية لم تتوقف من أجل وقف الحرب على غزة"، مؤكدا أن "مصر لم تتوقف عن دعم غزة".ونفت حركة "حماس" الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، الادعاءات الواردة في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن هجوم وشيك أو انتهاك لوقف إطلاق النار، موضحة في بيان لها، أن "الحقائق على الأرض تشير إلى أن سلطات الاحتلال هي التي شكلت ومولت وسلحت عصابات إجرامية في قطاع غزة".ودعت حركة "حماس" الإدارة الأمريكية إلى "التوقف عن ترديد رواية الاحتلال، والانصراف إلى لجم انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، أن أمريكا أبلغت الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بتقارير موثوقة تشير إلى انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قِبل حركة "حماس" الفلسطينية ضد سكان غزة.ويوم الإثنين الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونطيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الذين ظلوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلا من غزة و250 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

