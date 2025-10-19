https://sarabic.ae/20251019/برلماني-فرنسي-زيلينسكي-شعر-بالإهانة-بسبب-تأييد-ترامب-لمشروع-النفق-بين-أمريكا-وروسيا-1106164991.html

برلماني فرنسي: زيلينسكي شعر بالإهانة بسبب تأييد ترامب لمشروع "النفق" بين أمريكا وروسيا

برلماني فرنسي: زيلينسكي شعر بالإهانة بسبب تأييد ترامب لمشروع "النفق" بين أمريكا وروسيا

صرح فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مسألة بناء نفق عبر مضيق بيرينغ، يربط بين روسيا وألاسكا، كانت مهينة لفلاديمير... 19.10.2025, سبوتنيك عربي

وذكر فيليبو الحادثة التي وقعت في البيت الأبيض: "التفت ترامب فجأة إلى زيلينسكي وسأله عن رأيه في مشروع النفق بين الولايات المتحدة وروسيا،،مبديا موافقه، أما زيلينسكي، فرفض بالطبع".والتقى يوم الجمعة الماضية، ترامب بزيلينسكي في واشنطن، وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه خلال محادثة "مباشرة وصادقة"، أوضح ترامب لزيلينسكي أنه لن يحصل على صواريخ توماهوك بعيدة المدى. من جهته، وصف موقع أكسيوس المفاوضات بأنها "صعبة" وسلوك الزعيم الأمريكي "صارم"، إلا أن أحد مصادر الموقع أفاد بأنها "سارت على نحو سيء".موسكو: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر

