https://sarabic.ae/20251019/برلماني-فرنسي-زيلينسكي-شعر-بالإهانة-بسبب-تأييد-ترامب-لمشروع-النفق-بين-أمريكا-وروسيا-1106164991.html
برلماني فرنسي: زيلينسكي شعر بالإهانة بسبب تأييد ترامب لمشروع "النفق" بين أمريكا وروسيا
برلماني فرنسي: زيلينسكي شعر بالإهانة بسبب تأييد ترامب لمشروع "النفق" بين أمريكا وروسيا
سبوتنيك عربي
صرح فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مسألة بناء نفق عبر مضيق بيرينغ، يربط بين روسيا وألاسكا، كانت مهينة لفلاديمير... 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T06:12+0000
2025-10-19T06:12+0000
2025-10-19T06:12+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وذكر فيليبو الحادثة التي وقعت في البيت الأبيض: "التفت ترامب فجأة إلى زيلينسكي وسأله عن رأيه في مشروع النفق بين الولايات المتحدة وروسيا،،مبديا موافقه، أما زيلينسكي، فرفض بالطبع".والتقى يوم الجمعة الماضية، ترامب بزيلينسكي في واشنطن، وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه خلال محادثة "مباشرة وصادقة"، أوضح ترامب لزيلينسكي أنه لن يحصل على صواريخ توماهوك بعيدة المدى. من جهته، وصف موقع أكسيوس المفاوضات بأنها "صعبة" وسلوك الزعيم الأمريكي "صارم"، إلا أن أحد مصادر الموقع أفاد بأنها "سارت على نحو سيء".موسكو: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر
https://sarabic.ae/20251019/ميرتس-زيارة-زيلينسكي-إلى-البيت-الأبيض-لم-تجر-كما-كان-يأمل-1106163389.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
برلماني فرنسي: زيلينسكي شعر بالإهانة بسبب تأييد ترامب لمشروع "النفق" بين أمريكا وروسيا
صرح فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مسألة بناء نفق عبر مضيق بيرينغ، يربط بين روسيا وألاسكا، كانت مهينة لفلاديمير زيلينسكي.
وذكر فيليبو الحادثة التي وقعت في البيت الأبيض: "التفت ترامب فجأة إلى زيلينسكي وسأله عن رأيه في مشروع النفق بين الولايات المتحدة وروسيا،،مبديا موافقه، أما زيلينسكي، فرفض بالطبع".
ويعتقد السياسي أن ترامب يسخر بذلك من مؤيدي الحرب في أوروبا، ومن فلاديمير زيلينسكي، بوصفه المشروع بأنه "رائع".
والتقى يوم الجمعة الماضية، ترامب بزيلينسكي في واشنطن، وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه خلال محادثة "مباشرة وصادقة"، أوضح ترامب لزيلينسكي أنه لن يحصل على صواريخ توماهوك بعيدة المدى.
علاوة على ذلك، أشار الصحفيون إلى أن ترامب كان لديه انطباع خلال المحادثات بأن زيلينسكي غير مهتم بحل سلمي للصراع.
من جهته، وصف موقع أكسيوس المفاوضات بأنها "صعبة" وسلوك الزعيم الأمريكي "صارم"، إلا أن أحد مصادر الموقع أفاد بأنها "سارت على نحو سيء".