برلماني فرنسي: زيلينسكي شعر بالإهانة بسبب تأييد ترامب لمشروع "النفق" بين أمريكا وروسيا

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251019/برلماني-فرنسي-زيلينسكي-شعر-بالإهانة-بسبب-تأييد-ترامب-لمشروع-النفق-بين-أمريكا-وروسيا-1106164991.html
برلماني فرنسي: زيلينسكي شعر بالإهانة بسبب تأييد ترامب لمشروع "النفق" بين أمريكا وروسيا
برلماني فرنسي: زيلينسكي شعر بالإهانة بسبب تأييد ترامب لمشروع "النفق" بين أمريكا وروسيا
سبوتنيك عربي
صرح فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مسألة بناء نفق عبر مضيق بيرينغ، يربط بين روسيا وألاسكا، كانت مهينة لفلاديمير... 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T06:12+0000
2025-10-19T06:12+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وذكر فيليبو الحادثة التي وقعت في البيت الأبيض: "التفت ترامب فجأة إلى زيلينسكي وسأله عن رأيه في مشروع النفق بين الولايات المتحدة وروسيا،،مبديا موافقه، أما زيلينسكي، فرفض بالطبع".والتقى يوم الجمعة الماضية، ترامب بزيلينسكي في واشنطن، وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه خلال محادثة "مباشرة وصادقة"، أوضح ترامب لزيلينسكي أنه لن يحصل على صواريخ توماهوك بعيدة المدى. من جهته، وصف موقع أكسيوس المفاوضات بأنها "صعبة" وسلوك الزعيم الأمريكي "صارم"، إلا أن أحد مصادر الموقع أفاد بأنها "سارت على نحو سيء".موسكو: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر
https://sarabic.ae/20251019/ميرتس-زيارة-زيلينسكي-إلى-البيت-الأبيض-لم-تجر-كما-كان-يأمل-1106163389.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

برلماني فرنسي: زيلينسكي شعر بالإهانة بسبب تأييد ترامب لمشروع "النفق" بين أمريكا وروسيا

06:12 GMT 19.10.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
صرح فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مسألة بناء نفق عبر مضيق بيرينغ، يربط بين روسيا وألاسكا، كانت مهينة لفلاديمير زيلينسكي.
وذكر فيليبو الحادثة التي وقعت في البيت الأبيض: "التفت ترامب فجأة إلى زيلينسكي وسأله عن رأيه في مشروع النفق بين الولايات المتحدة وروسيا،،مبديا موافقه، أما زيلينسكي، فرفض بالطبع".

ويعتقد السياسي أن ترامب يسخر بذلك من مؤيدي الحرب في أوروبا، ومن فلاديمير زيلينسكي، بوصفه المشروع بأنه "رائع".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
ميرتس: زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض لم تسر كما كان يأمل
03:17 GMT
والتقى يوم الجمعة الماضية، ترامب بزيلينسكي في واشنطن، وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه خلال محادثة "مباشرة وصادقة"، أوضح ترامب لزيلينسكي أنه لن يحصل على صواريخ توماهوك بعيدة المدى.
علاوة على ذلك، أشار الصحفيون إلى أن ترامب كان لديه انطباع خلال المحادثات بأن زيلينسكي غير مهتم بحل سلمي للصراع.
من جهته، وصف موقع أكسيوس المفاوضات بأنها "صعبة" وسلوك الزعيم الأمريكي "صارم"، إلا أن أحد مصادر الموقع أفاد بأنها "سارت على نحو سيء".
موسكو: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر
