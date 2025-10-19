عربي
إسرائيل تش غارات جوية على منطقة رفح جنوبي قطاع غزة
بمنشور غريب ورابط خبيث... اختراق حساب بينيت على "إكس"
تمكن قراصنة، أمس السبت، من اختراق حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، على منصة "إكس"، حيث نُشر عبر الحساب رابط خبيث لتطبيق يروج له على أنه "تطبيق... 19.10.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت تقارير إعلامية أن المنشور حذف بعد وقت قصير من ظهوره، قبل أن يعاد نشره مرة أخرى ثم يزال مجددا بعد فترة وجيزة.وأشار التقرير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حساب بينيت، للاختراق، إذ سبق وأن تم اختراق حسابه على المنصة نفسها عام 2020 على يد قراصنة مؤيدين لفلسطين، قبل أن تستعاد السيطرة عليه بعد وقت قصير.إعلام: مئات الإسرائيليين يتلقون مكالمات هاتفية مشبوهة مصدرها إيرانهاكرز مؤيدون لـ"حماس" يخترقون مكبرات الصوت في مطارات أمريكية وكندية
08:12 GMT 19.10.2025
© Sputnik . Evgueniy Batov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
تمكن قراصنة، أمس السبت، من اختراق حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، على منصة "إكس"، حيث نُشر عبر الحساب رابط خبيث لتطبيق يروج له على أنه "تطبيق إخباري".
وذكرت تقارير إعلامية أن المنشور حذف بعد وقت قصير من ظهوره، قبل أن يعاد نشره مرة أخرى ثم يزال مجددا بعد فترة وجيزة.
وجاء في المنشور المزيف: "تطبيق أخبار إسرائيل متاح الآن – نزلوه وشاركوه مع أصدقائكم، حصري للإسرائيليين ومتاح حاليا فقط على نظام ويندوز".
إنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
إعلام: "هاكرز" إيرانيون يستولون على بيانات 100 ألف حامل سلاح في إسرائيل
10 مارس, 11:49 GMT
وكان الرابط المرفق يقود المستخدمين إلى تحميل ملف يعتقد أنه يحتوي على فيروس أو برنامج ضار يهدف إلى اختراق الأجهزة أو الإضرار بها.
وأشار التقرير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حساب بينيت، للاختراق، إذ سبق وأن تم اختراق حسابه على المنصة نفسها عام 2020 على يد قراصنة مؤيدين لفلسطين، قبل أن تستعاد السيطرة عليه بعد وقت قصير.
إعلام: مئات الإسرائيليين يتلقون مكالمات هاتفية مشبوهة مصدرها إيران
هاكرز مؤيدون لـ"حماس" يخترقون مكبرات الصوت في مطارات أمريكية وكندية
