بمنشور غريب ورابط خبيث... اختراق حساب بينيت على "إكس"
تمكن قراصنة، أمس السبت، من اختراق حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، على منصة "إكس"، حيث نُشر عبر الحساب رابط خبيث لتطبيق يروج له على أنه "تطبيق...
وجاء في المنشور المزيف: "تطبيق أخبار إسرائيل متاح الآن – نزلوه وشاركوه مع أصدقائكم، حصري للإسرائيليين ومتاح حاليا فقط على نظام ويندوز".
وكان الرابط المرفق يقود المستخدمين إلى تحميل ملف يعتقد أنه يحتوي على فيروس أو برنامج ضار يهدف إلى اختراق الأجهزة أو الإضرار بها.
تمكن قراصنة، أمس السبت، من اختراق حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، على منصة "إكس"، حيث نُشر عبر الحساب رابط خبيث لتطبيق يروج له على أنه "تطبيق إخباري".
وذكرت تقارير إعلامية أن المنشور حذف بعد وقت قصير من ظهوره، قبل أن يعاد نشره مرة أخرى ثم يزال مجددا بعد فترة وجيزة.
وجاء في المنشور المزيف: "تطبيق أخبار إسرائيل متاح الآن – نزلوه وشاركوه مع أصدقائكم، حصري للإسرائيليين ومتاح حاليا فقط على نظام ويندوز".
وكان الرابط المرفق يقود المستخدمين إلى تحميل ملف يعتقد أنه يحتوي على فيروس أو برنامج ضار يهدف إلى اختراق الأجهزة أو الإضرار بها.
وأشار التقرير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حساب بينيت، للاختراق
، إذ سبق وأن تم اختراق حسابه على المنصة نفسها عام 2020 على يد قراصنة مؤيدين لفلسطين، قبل أن تستعاد السيطرة عليه بعد وقت قصير.