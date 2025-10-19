https://sarabic.ae/20251019/بمنشور-غريب-ورابط-خبيث-اختراق-حساب-بينيت-على-إكس-1106167584.html

بمنشور غريب ورابط خبيث... اختراق حساب بينيت على "إكس"

بمنشور غريب ورابط خبيث... اختراق حساب بينيت على "إكس"

سبوتنيك عربي

تمكن قراصنة، أمس السبت، من اختراق حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، على منصة "إكس"، حيث نُشر عبر الحساب رابط خبيث لتطبيق يروج له على أنه "تطبيق... 19.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-19T08:12+0000

2025-10-19T08:12+0000

2025-10-19T08:12+0000

اسرائيل

نفتالي بينيت

اختراق

أخبار فلسطين اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/16/1050501485_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_acf01f8ba2add3c1fc434e449278bd70.jpg

وذكرت تقارير إعلامية أن المنشور حذف بعد وقت قصير من ظهوره، قبل أن يعاد نشره مرة أخرى ثم يزال مجددا بعد فترة وجيزة.وأشار التقرير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حساب بينيت، للاختراق، إذ سبق وأن تم اختراق حسابه على المنصة نفسها عام 2020 على يد قراصنة مؤيدين لفلسطين، قبل أن تستعاد السيطرة عليه بعد وقت قصير.إعلام: مئات الإسرائيليين يتلقون مكالمات هاتفية مشبوهة مصدرها إيرانهاكرز مؤيدون لـ"حماس" يخترقون مكبرات الصوت في مطارات أمريكية وكندية

https://sarabic.ae/20250310/إعلام-هاكرز-إيرانيون-يستولون-على-بيانات-100-ألف-حامل-سلاح-في-إسرائيل-1098548750.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اسرائيل, نفتالي بينيت, اختراق, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن