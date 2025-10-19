https://sarabic.ae/20251019/دراسة-فقدان-الأسنان-المبكر-مؤشر-خطير-جدا-1106182296.html
دراسة: فقدان الأسنان المبكر مؤشر خطير جدا
سبوتنيك عربي
2025-10-19T14:10+0000
2025-10-19T14:10+0000
2025-10-19T14:10+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101915767_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_82ae28c709bf4384a613f1cfc2b295fe.jpg
وقام فريق بقيادة باحثين من جامعة سيتشوان في الصين بدراسة فقدان الأسنان لدى 8073 شخصا مسنا، وتتبعوا معدل فقدانهم للأسنان مقارنةً بالوفاة، على مدى 3.5 سنوات في المتوسط.وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية المنشورة: "بين كبار السن، ازداد خطر الوفاة لجميع الأسباب بشكل ملحوظ مع التقدم السريع في فقدان الأسنان، بغض النظر عن عدد الأسنان الأساسي".ولم يشر الباحثون إلى أن فقدان الأسنان بسرعة قد يؤدي إلى الوفاة، بل إن المشاكل الصحية التي تؤدي إلى فقدان الأسنان قد تقصّر العمر أيضا، لذا، يمكن استخدام فقدان الأسنان كمؤشر لتقييم الصحة العامة وخطر الوفاة.وأشار الباحثون إلى الالتهاب والنظام الغذائي والسمنة والضيق النفسي كبعض العوامل التي قد تؤثر على معدلات فقدان الأسنان والمرض، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت". وعلى الرغم من أن هذه التفسيرات تشير إلى وجود علاقة بين فقدان الأسنان وعوامل خطر الوفاة الأخرى المعروفة، إلا أن الآليات الدقيقة لا تزال غير واضحة وتتطلب مزيدًا من البحث، كما كتب الباحثون.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101915767_96:0:1404:981_1920x0_80_0_0_c4619d9e1176289268970ef740677339.jpg
علوم
ربطت دراسة جديدة شاملة، سرعة فقدان الأسنان مع التقدم في السن بخطر الوفاة، مؤكدة على أهمية صحة الفم الجيدة، ومشيرةً إلى أن فقدان الأسنان قد يكون مؤشرًا رئيسيًا على مشاكل صحية خطيرة أخرى.
وقام فريق بقيادة باحثين من جامعة سيتشوان في الصين بدراسة فقدان الأسنان لدى 8073 شخصا مسنا، وتتبعوا معدل فقدانهم للأسنان مقارنةً بالوفاة، على مدى 3.5 سنوات في المتوسط.
وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية المنشورة: "بين كبار السن، ازداد خطر الوفاة لجميع الأسباب بشكل ملحوظ مع التقدم السريع في فقدان الأسنان، بغض النظر عن عدد الأسنان الأساسي".
وظلت هذه العلاقة قائمة حتى بعد تعديل عوامل أخرى قد تؤثر على الصحة والمرض، بما في ذلك الجنس والعمر ومستوى التعليم وعادات الشرب وممارسة الرياضة بانتظام.
ولم يشر الباحثون إلى أن فقدان الأسنان بسرعة قد يؤدي إلى الوفاة، بل إن المشاكل الصحية التي تؤدي إلى فقدان الأسنان قد تقصّر العمر أيضا، لذا، يمكن استخدام فقدان الأسنان كمؤشر لتقييم الصحة العامة وخطر الوفاة.
وأشار الباحثون إلى الالتهاب والنظام الغذائي والسمنة والضيق النفسي كبعض العوامل التي قد تؤثر على معدلات فقدان الأسنان والمرض، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت
".
على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، يميل الأشخاص الذين لديهم عدد أقل من الأسنان إلى اتباع نظام غذائي أقل تكاملاً لصعوبة مضغه؛ وبالتالي يحصل الجسم على كمية أقل من التغذية التي يحتاجها، مما يزيد من تفاقم المشاكل الصحية.
وعلى الرغم من أن هذه التفسيرات تشير إلى وجود علاقة بين فقدان الأسنان وعوامل خطر الوفاة الأخرى المعروفة، إلا أن الآليات الدقيقة لا تزال غير واضحة وتتطلب مزيدًا من البحث، كما كتب الباحثون.