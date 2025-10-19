عربي
دراسة: فقدان الأسنان المبكر مؤشر خطير جدا
دراسة: فقدان الأسنان المبكر مؤشر خطير جدا
علوم
ربطت دراسة جديدة شاملة، سرعة فقدان الأسنان مع التقدم في السن بخطر الوفاة، مؤكدة على أهمية صحة الفم الجيدة، ومشيرةً إلى أن فقدان الأسنان قد يكون مؤشرًا رئيسيًا على مشاكل صحية خطيرة أخرى.
وقام فريق بقيادة باحثين من جامعة سيتشوان في الصين بدراسة فقدان الأسنان لدى 8073 شخصا مسنا، وتتبعوا معدل فقدانهم للأسنان مقارنةً بالوفاة، على مدى 3.5 سنوات في المتوسط.
وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية المنشورة: "بين كبار السن، ازداد خطر الوفاة لجميع الأسباب بشكل ملحوظ مع التقدم السريع في فقدان الأسنان، بغض النظر عن عدد الأسنان الأساسي".
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
مجتمع
علماء روس يطورون مادة ثورية قد تصلح كـ"رقعة للقلب"
17 أكتوبر, 09:15 GMT
وظلت هذه العلاقة قائمة حتى بعد تعديل عوامل أخرى قد تؤثر على الصحة والمرض، بما في ذلك الجنس والعمر ومستوى التعليم وعادات الشرب وممارسة الرياضة بانتظام.
ولم يشر الباحثون إلى أن فقدان الأسنان بسرعة قد يؤدي إلى الوفاة، بل إن المشاكل الصحية التي تؤدي إلى فقدان الأسنان قد تقصّر العمر أيضا، لذا، يمكن استخدام فقدان الأسنان كمؤشر لتقييم الصحة العامة وخطر الوفاة.
وأشار الباحثون إلى الالتهاب والنظام الغذائي والسمنة والضيق النفسي كبعض العوامل التي قد تؤثر على معدلات فقدان الأسنان والمرض، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".
علماء روس يطورون أول عصبون اصطناعي لدراسة نشاط الدماغ لدى الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
مجتمع
علماء روس يطورون أول "عصبون اصطناعي" لدراسة نشاط الدماغ لدى الإنسان
14 أكتوبر, 13:24 GMT
على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، يميل الأشخاص الذين لديهم عدد أقل من الأسنان إلى اتباع نظام غذائي أقل تكاملاً لصعوبة مضغه؛ وبالتالي يحصل الجسم على كمية أقل من التغذية التي يحتاجها، مما يزيد من تفاقم المشاكل الصحية.
وعلى الرغم من أن هذه التفسيرات تشير إلى وجود علاقة بين فقدان الأسنان وعوامل خطر الوفاة الأخرى المعروفة، إلا أن الآليات الدقيقة لا تزال غير واضحة وتتطلب مزيدًا من البحث، كما كتب الباحثون.
"استيقاظ الشر القديم": اكتشاف يثير قلق العلماء متخف في التربة الصقيعية
