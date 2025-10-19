رئيسة موريشيوس السابقة لـ"سبوتنيك": عدم المساواة أهم عوائق تحقيق أهداف التنمية المستدامة

https://sarabic.ae/20251019/رئيسة-موريشيوس-السابقة-لـسبوتنيك-عدم-المساواة-أهم-عوائق-تحقيق-أهداف-التنمية-المستدامة-1106185002.html
قالت أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس السابقة، إن عقد قمة الاستثمار العربي الأفريقي في القاهرة، يمثل رسالة مهمة للعالم، خاصة بالنسبة للمنطقة التي شهدت اضطرابات كثيرة خلال العامين الماضيين، فجمع هذا العدد من الناس هنا لتبادل الأفكار يمثل رسالة أمن وأمان.
وأضافت فقيم، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة الاستثمار العربي الأفريقي في القاهرة، أن هذه القمة، التي تجمع العديد من رائدات الأعمال، تؤكد على الدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه، فمتى تم تمكينها بشكل حقيقي، سواء من خلال ريادة الأعمال أو العلم والتكنولوجيا والابتكار، فإنها تستطيع إحداث تغييرات عميقة في بلدانها ومنطقتها.وأوضحت أن هذه القمة تعتبر ناجحة على عدة جبهات، فهي منتدى مستمر منذ أكثر من 20 عاما، وهي تكتسب زخما وتجمع المزيد من الناس، وهذا هو نوع التواصل الذي نحتاجه في عصر أصبح فيه التواصل صعبا بين الناس والبلدان.وبشأن عمليات التنمية في بلادها، قالت: "إننا نتجه نحو تقييم أهداف التنمية المستدامة في غضون خمس سنوات، وعلى مدى العشر سنوات الماضية، كان تحقيق النجاح متفاوتا، ونجد أن أولئك الذين سيحققون هذه الأهداف، هم نفس اللاعبين الذين كانوا موجودين منذ فترة طويلة، بينما لا تزال الأغلبية العالمية، التي أشير إليها بشكل متزايد بأنها "الجنوب العالمي"، متخلفة عن الركب.وتابعت: "إذا تمكنا من حل هذه المشكلة، فإننا سنعالج الكثير من أوجه عدم المساواة، وسنحقق أهداف التنمية المستدامة، سواء فيما يتعلق بالغذاء أو الطاقة أو الأمن المائي".واستطردت: "دعونا نؤكد أن عدم المساواة أحد الأسباب الرئيسية التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
قالت أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس السابقة، إن عقد قمة الاستثمار العربي الأفريقي في القاهرة، يمثل رسالة مهمة للعالم، خاصة بالنسبة للمنطقة التي شهدت اضطرابات كثيرة خلال العامين الماضيين، فجمع هذا العدد من الناس هنا لتبادل الأفكار يمثل رسالة أمن وأمان.
وأضافت فقيم، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"
" على هامش قمة الاستثمار العربي الأفريقي في القاهرة، أن هذه القمة، التي تجمع العديد من رائدات الأعمال، تؤكد على الدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه، فمتى تم تمكينها بشكل حقيقي، سواء من خلال ريادة الأعمال أو العلم والتكنولوجيا والابتكار، فإنها تستطيع إحداث تغييرات عميقة في بلدانها ومنطقتها.
وأوضحت أن هذه القمة
تعتبر ناجحة على عدة جبهات، فهي منتدى مستمر منذ أكثر من 20 عاما، وهي تكتسب زخما وتجمع المزيد من الناس، وهذا هو نوع التواصل الذي نحتاجه في عصر أصبح فيه التواصل صعبا بين الناس والبلدان.
وبشأن عمليات التنمية في بلادها، قالت: "إننا نتجه نحو تقييم أهداف التنمية المستدامة في غضون خمس سنوات، وعلى مدى العشر سنوات الماضية، كان تحقيق النجاح متفاوتا، ونجد أن أولئك الذين سيحققون هذه الأهداف، هم نفس اللاعبين الذين كانوا موجودين منذ فترة طويلة، بينما لا تزال الأغلبية العالمية، التي أشير إليها بشكل متزايد بأنها "الجنوب العالمي"، متخلفة عن الركب.
وقالت رئيسة موريشيوس السابقة إن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التخلف هو عدم المساواة على مستويات متعددة، بما في ذلك استغلال الموارد، حيث لا تحصل البلدان التي تستحق نصيبها العادل من مواردها على ذلك.
وتابعت: "إذا تمكنا من حل هذه المشكلة، فإننا سنعالج الكثير من أوجه عدم المساواة، وسنحقق أهداف التنمية المستدامة
، سواء فيما يتعلق بالغذاء أو الطاقة أو الأمن المائي".
واستطردت: "دعونا نؤكد أن عدم المساواة أحد الأسباب الرئيسية التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة".