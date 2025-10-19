رئيسة موريشيوس السابقة لـ"سبوتنيك": عدم المساواة أهم عوائق تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
وأضافت فقيم، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة الاستثمار العربي الأفريقي في القاهرة، أن هذه القمة، التي تجمع العديد من رائدات الأعمال، تؤكد على الدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه، فمتى تم تمكينها بشكل حقيقي، سواء من خلال ريادة الأعمال أو العلم والتكنولوجيا والابتكار، فإنها تستطيع إحداث تغييرات عميقة في بلدانها ومنطقتها.وأوضحت أن هذه القمة تعتبر ناجحة على عدة جبهات، فهي منتدى مستمر منذ أكثر من 20 عاما، وهي تكتسب زخما وتجمع المزيد من الناس، وهذا هو نوع التواصل الذي نحتاجه في عصر أصبح فيه التواصل صعبا بين الناس والبلدان.وبشأن عمليات التنمية في بلادها، قالت: "إننا نتجه نحو تقييم أهداف التنمية المستدامة في غضون خمس سنوات، وعلى مدى العشر سنوات الماضية، كان تحقيق النجاح متفاوتا، ونجد أن أولئك الذين سيحققون هذه الأهداف، هم نفس اللاعبين الذين كانوا موجودين منذ فترة طويلة، بينما لا تزال الأغلبية العالمية، التي أشير إليها بشكل متزايد بأنها "الجنوب العالمي"، متخلفة عن الركب.وتابعت: "إذا تمكنا من حل هذه المشكلة، فإننا سنعالج الكثير من أوجه عدم المساواة، وسنحقق أهداف التنمية المستدامة، سواء فيما يتعلق بالغذاء أو الطاقة أو الأمن المائي".واستطردت: "دعونا نؤكد أن عدم المساواة أحد الأسباب الرئيسية التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
قالت أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس السابقة، إن عقد قمة الاستثمار العربي الأفريقي في القاهرة، يمثل رسالة مهمة للعالم، خاصة بالنسبة للمنطقة التي شهدت اضطرابات كثيرة خلال العامين الماضيين، فجمع هذا العدد من الناس هنا لتبادل الأفكار يمثل رسالة أمن وأمان.
وأضافت فقيم، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة الاستثمار العربي الأفريقي في القاهرة، أن هذه القمة، التي تجمع العديد من رائدات الأعمال، تؤكد على الدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه، فمتى تم تمكينها بشكل حقيقي، سواء من خلال ريادة الأعمال أو العلم والتكنولوجيا والابتكار، فإنها تستطيع إحداث تغييرات عميقة في بلدانها ومنطقتها.
رئيسة جمهورية موريشيوس السابقة، أمينة غريب فقيم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
رئيسة موريشيوس السابقة: المرأة الأفريقية قادرة على قيادة العالم والتعليم مفتاح الازدهار
10:16 GMT
وأوضحت أن هذه القمة تعتبر ناجحة على عدة جبهات، فهي منتدى مستمر منذ أكثر من 20 عاما، وهي تكتسب زخما وتجمع المزيد من الناس، وهذا هو نوع التواصل الذي نحتاجه في عصر أصبح فيه التواصل صعبا بين الناس والبلدان.
وبشأن عمليات التنمية في بلادها، قالت: "إننا نتجه نحو تقييم أهداف التنمية المستدامة في غضون خمس سنوات، وعلى مدى العشر سنوات الماضية، كان تحقيق النجاح متفاوتا، ونجد أن أولئك الذين سيحققون هذه الأهداف، هم نفس اللاعبين الذين كانوا موجودين منذ فترة طويلة، بينما لا تزال الأغلبية العالمية، التي أشير إليها بشكل متزايد بأنها "الجنوب العالمي"، متخلفة عن الركب.

وقالت رئيسة موريشيوس السابقة إن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التخلف هو عدم المساواة على مستويات متعددة، بما في ذلك استغلال الموارد، حيث لا تحصل البلدان التي تستحق نصيبها العادل من مواردها على ذلك.

وتابعت: "إذا تمكنا من حل هذه المشكلة، فإننا سنعالج الكثير من أوجه عدم المساواة، وسنحقق أهداف التنمية المستدامة، سواء فيما يتعلق بالغذاء أو الطاقة أو الأمن المائي".
واستطردت: "دعونا نؤكد أن عدم المساواة أحد الأسباب الرئيسية التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
