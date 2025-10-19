https://sarabic.ae/20251019/قائد-قوات-الشرطة-الإيرانية-مناضلو-الوطن-مرغوا-أنف-العدو-بالتراب-1106177490.html

قائد قوات الشرطة الإيرانية: مناضلو الوطن مرغوا أنف العدو بالتراب

قال قائد قوات الشرطة الإيرانية، العميد رادان: إن "أفضل وأشجع رجال الوطن وقفوا في وجه أنذل الأعداء وحافظوا على الشرف الوطني بالتضحية والشجاعة". 19.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد رادان، قائد قوى الأمن الداخلي، جاءت في مراسم إحياء ذكرى قوات الشرطة خلال الحرب الإسرائيلية على إيران.وقال العميد رادان: "لقد قدّم مناضلو الدفاع المقدس، الذين خاضوا ملحمة الاثني عشر يوما، نموذجا للصمود والتضحية في مواجهة ذلك العدو العنيد. فقد ظن العدو في البداية أنه سيسقط نظام الجمهورية الإسلامية في غضون أيام قليلة، لكن بعد اثني عشر يوما، اضطر إلى طلب المساعدة من حلفائه".وتابع القائد الشرطي الإيراني: "كما لم يضعف تدخل حلفائه من عزيمة الأمة وعزيمتها، بل على العكس، تمكن المناضلون بإيمانهم وإرادتهم من كسر شوكة العدو".وفي إشارة إلى الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن استهداف العلماء النوويين الإيرانيين قائلاً: "كنت أرى أنه من الضروري القضاء على العلماء أيضاً، وذلك من أجل إبعاد البرنامج النووي أكثر فأكثر".وأضاف نتنياهو: "مع بدء تنفيذ العملية – في الدقيقتين الأوليين من هذه العملية المذهلة – كنت أعلم أننا سنحقق جميع أهدافنا، وهذا ما حدث فعلاً".يشار إلى أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.

