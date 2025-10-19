https://sarabic.ae/20251019/نانسي-بيلوسي-تكسر-التاج-دعما-لـلا-للملوك-فيديو-1106185209.html

نانسي بيلوسي تكسر التاج دعما لـ"لا للملوك"... فيديو

سبوتنيك عربي

انضمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، إلى عدد من قادة النقابات العمالية لدعم الاقتراح رقم 50، في خطوة تتقاطع مع الاحتجاجات الوطنية تحت شعار... 19.10.2025, سبوتنيك عربي

وأثارت بيلوسي، الجدل مجددًا بعد أن نشرت على حسابها في منصة "إكس"، مقطع فيديو قصيرا مدته خمس ثوان، ظهرت فيه وهي تكسر تاجا رمزيا خلال مشاركتها في احتجاج "لا للملوك" في أمريكا، وقد حصد المقطع، الذي نشر اليوم الأحد 19 أكتوبر/تشرين الأول، أكثر من 1.4 مليون مشاهدة، وأرفقته بعبارة: "لا تاج، لا ملوك".وتعد هذه الحادثة استمرارا لأسلوب بيلوسي في توجيه رسائل رمزية جريئة، إذ سبق لها عام 2020، عندما كانت تشغل منصب رئيسة مجلس النواب، أن مزقت نسخة من خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه ترامب فور انتهائه من كلمته داخل القاعة.ورغم أن بيلوسي أرادت من كسر التاج إرسال رسالة رمزية ضد الحكم الفردي، إلا أن الفيديو أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة على الإنترنت، بين مؤيد يرى في فعلها موقفًا رمزيًا قويًا، ومعارض يرى فيه استعراضًا سياسياً غير لائق.المستديرة تنتقم من ابنة نيمار بعد استفزاز عشاقها... فيديوخلال ساعة واحدة...عاصفة مفاجئة تغرق شوارع مدينة إسبانية.. فيديو

