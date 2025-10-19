عربي
نانسي بيلوسي تكسر التاج دعما لـ"لا للملوك"... فيديو
نانسي بيلوسي تكسر التاج دعما لـ"لا للملوك"... فيديو
نانسي بيلوسي تكسر التاج دعما لـ"لا للملوك"... فيديو
سبوتنيك عربي
نانسي بيلوسي تكسر التاج دعما لـ"لا للملوك"... فيديو

15:12 GMT 19.10.2025
انضمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، إلى عدد من قادة النقابات العمالية لدعم الاقتراح رقم 50، في خطوة تتقاطع مع الاحتجاجات الوطنية تحت شعار "لا للملوك" التي تُعارض الرئيس دونالد ترامب.
وأثارت بيلوسي، الجدل مجددًا بعد أن نشرت على حسابها في منصة "إكس"، مقطع فيديو قصيرا مدته خمس ثوان، ظهرت فيه وهي تكسر تاجا رمزيا خلال مشاركتها في احتجاج "لا للملوك" في أمريكا، وقد حصد المقطع، الذي نشر اليوم الأحد 19 أكتوبر/تشرين الأول، أكثر من 1.4 مليون مشاهدة، وأرفقته بعبارة: "لا تاج، لا ملوك".
وخلال الفعالية التي أُقيمت في كاليفورنيا، لدعم الاقتراح 50، ظهرت بيلوسي وسط عدد من قيادات النقابات العمالية، في دعوة للناخبين إلى التصويت لصالح المقترح، غير أن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض تصرفا استفزازيا.
وتعد هذه الحادثة استمرارا لأسلوب بيلوسي في توجيه رسائل رمزية جريئة، إذ سبق لها عام 2020، عندما كانت تشغل منصب رئيسة مجلس النواب، أن مزقت نسخة من خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه ترامب فور انتهائه من كلمته داخل القاعة.

وفي كلمة لها خلال الحدث الأخير، علقت بيلوسي على سياسات ترامب، وخاصة قراره إرسال قوات من الحرس الوطني إلى سان فرانسيسكو، قائلة: "ما يهم الأسر العاملة في أمريكا هو الرعاية الصحية والطبية، بينما يواصل هو الترويج لأفكار لا يفهمها حقا"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ورغم أن بيلوسي أرادت من كسر التاج إرسال رسالة رمزية ضد الحكم الفردي، إلا أن الفيديو أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة على الإنترنت، بين مؤيد يرى في فعلها موقفًا رمزيًا قويًا، ومعارض يرى فيه استعراضًا سياسياً غير لائق.
