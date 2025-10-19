وزير سابق بحكومة كردستان العراق: غزة شهدت أعنف جريمة إبادة جماعية في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، على هامش المؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، في القاهرة.ويتولى إحسان، منصب محقق دولي فيما يتعلق باتهامات "الإبادة الجماعية بغزة"، والانتهاكات الإسرائيلية في التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، كما تم انتخابه سكرتيرا لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية.وعن منظمة الشعوب الآسيوية، قال المسؤول السابق إن "المنظمة لها تاريخ عريق لأنها تأسست عقب الحرب العالمية الثانية وكانت تضم عمالقة السياسة في آسيا وأفريقيا وقامت بدور كبير جدا في تحرر الشعوب من الاستعمار".وأضاف: "لكن اليوم الأوضاع اختلفت لكني أؤكد أننا سأضع كل خبرتي فيما يتعلق بدراسات السلام ونزع التسلح في المنطقة وفض الاشتباكات على قدر المستطاع من أجل تعزيز التضامن بين الشعوب"، مضيفا: "مهما اختلف التاريخ فإن الجغرافيا باقية".وعما يحدث في قطاع غزة وما قامت به إسرائيل خلال العامين الماضيين من عمليات عسكرية وصفت بـ"الإبادة الجماعية"، قال المسؤول السابق إن "الإبادة الجماعية" إحدى أكبر جرائم العصر، وقد شهدت عدة تحقيقات في جرائم مماثلة لكن ما حدث في غزة أعنف مما حدث في باقي دول العالم من حيث الأسلحة وحجم الدمار وسيكون هذا الملف جزء من عملنا لأنها جريمة واضحة وسنفعل كل ما علينا مع كل الجهات الدولية".وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، في القاهرة برعاية بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج. ويرأس المؤتمر السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ووزير الخارجية المصري الأسبق.ويشارك في المؤتمر ممثلون عن لجان التضامن في الدول العربية والأفريقية والآسيوية، في مشهد يعكس تجدد الدور المصري القيادي في دعم قضايا التحرر والسلام والتعاون بين شعوب الجنوب.
قال الدكتور محمد إحسان، وزير حقوق الإنسان السابق في حكومة كردستان العراق، إن منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية تقوم بدور مهم في مواجهة الانتهاكات والأزمات التي تواجه شعوب المنطقة.
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، على هامش المؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، في القاهرة.
السفير أندريه باكلانوف، رئيس رابطة الدبلوماسيين في روسيا، نائب رئيس لجنة التضامن الروسية في منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
رئيس رابطة الدبلوماسيين في روسيا: نعمل على تعزيز تعلم الطلاب الروس للغة العربية
14:38 GMT
ويتولى إحسان، منصب محقق دولي فيما يتعلق باتهامات "الإبادة الجماعية بغزة"، والانتهاكات الإسرائيلية في التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، كما تم انتخابه سكرتيرا لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية.
وعن منظمة الشعوب الآسيوية، قال المسؤول السابق إن "المنظمة لها تاريخ عريق لأنها تأسست عقب الحرب العالمية الثانية وكانت تضم عمالقة السياسة في آسيا وأفريقيا وقامت بدور كبير جدا في تحرر الشعوب من الاستعمار".
وأضاف: "لكن اليوم الأوضاع اختلفت لكني أؤكد أننا سأضع كل خبرتي فيما يتعلق بدراسات السلام ونزع التسلح في المنطقة وفض الاشتباكات على قدر المستطاع من أجل تعزيز التضامن بين الشعوب"، مضيفا: "مهما اختلف التاريخ فإن الجغرافيا باقية".
مؤتمر تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
انطلاق فعاليات مؤتمر تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية في القاهرة.. فيديو وصور
08:26 GMT
وعما يحدث في قطاع غزة وما قامت به إسرائيل خلال العامين الماضيين من عمليات عسكرية وصفت بـ"الإبادة الجماعية"، قال المسؤول السابق إن "الإبادة الجماعية" إحدى أكبر جرائم العصر، وقد شهدت عدة تحقيقات في جرائم مماثلة لكن ما حدث في غزة أعنف مما حدث في باقي دول العالم من حيث الأسلحة وحجم الدمار وسيكون هذا الملف جزء من عملنا لأنها جريمة واضحة وسنفعل كل ما علينا مع كل الجهات الدولية".
وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، في القاهرة برعاية بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج. ويرأس المؤتمر السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ووزير الخارجية المصري الأسبق.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن لجان التضامن في الدول العربية والأفريقية والآسيوية، في مشهد يعكس تجدد الدور المصري القيادي في دعم قضايا التحرر والسلام والتعاون بين شعوب الجنوب.
