وزير سابق بحكومة كردستان العراق: غزة شهدت أعنف جريمة إبادة جماعية في العالم

وزير سابق بحكومة كردستان العراق: غزة شهدت أعنف جريمة إبادة جماعية في العالم

قال الدكتور محمد إحسان، وزير حقوق الإنسان السابق في حكومة كردستان العراق، إن منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية تقوم بدور مهم في مواجهة الانتهاكات والأزمات... 19.10.2025

جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، على هامش المؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، في القاهرة.ويتولى إحسان، منصب محقق دولي فيما يتعلق باتهامات "الإبادة الجماعية بغزة"، والانتهاكات الإسرائيلية في التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، كما تم انتخابه سكرتيرا لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية.وعن منظمة الشعوب الآسيوية، قال المسؤول السابق إن "المنظمة لها تاريخ عريق لأنها تأسست عقب الحرب العالمية الثانية وكانت تضم عمالقة السياسة في آسيا وأفريقيا وقامت بدور كبير جدا في تحرر الشعوب من الاستعمار".وأضاف: "لكن اليوم الأوضاع اختلفت لكني أؤكد أننا سأضع كل خبرتي فيما يتعلق بدراسات السلام ونزع التسلح في المنطقة وفض الاشتباكات على قدر المستطاع من أجل تعزيز التضامن بين الشعوب"، مضيفا: "مهما اختلف التاريخ فإن الجغرافيا باقية".وعما يحدث في قطاع غزة وما قامت به إسرائيل خلال العامين الماضيين من عمليات عسكرية وصفت بـ"الإبادة الجماعية"، قال المسؤول السابق إن "الإبادة الجماعية" إحدى أكبر جرائم العصر، وقد شهدت عدة تحقيقات في جرائم مماثلة لكن ما حدث في غزة أعنف مما حدث في باقي دول العالم من حيث الأسلحة وحجم الدمار وسيكون هذا الملف جزء من عملنا لأنها جريمة واضحة وسنفعل كل ما علينا مع كل الجهات الدولية".وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، في القاهرة برعاية بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج. ويرأس المؤتمر السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ووزير الخارجية المصري الأسبق.ويشارك في المؤتمر ممثلون عن لجان التضامن في الدول العربية والأفريقية والآسيوية، في مشهد يعكس تجدد الدور المصري القيادي في دعم قضايا التحرر والسلام والتعاون بين شعوب الجنوب.

