إسرائيل تهنئ الرئيس الجديد لدولة قطعت العلاقات معها

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إسرائيل تهنئ الرئيس الجديد لدولة قطعت العلاقات معها
قدمت إسرائيل، اليوم الاثنين، تهنئة رسمية إلى الرئيس البوليفي المنتخب، رودريغو باز، المنتمي لتيار يمين الوسط، عقب فوزه في الانتخابات، التي أنهت عقدين من الحكم...
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في بيان، إن بلاده "تهنئ الرئيس المنتخب، رودريغو باز، والشعب البوليفي على مساره الديمقراطي".كما أعرب ساعر عن تطلع إسرائيل إلى "فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات".تأتي التهاني الإسرائيلية رغم قطع بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، على خلفية اتهامها لتل أبيب بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في قطاع غزة.واختار الناخبون في بوليفيا، السيناتور الوسطي اليميني، رودريغو باز، لرئاسة البلاد، منهين عقدين من حكم اليسار الاشتراكي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن باز البالغ من العمر 58 عاما حصل على 54.5% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز أكثر من 97% من أوراق الاقتراع، وذلك وفقا لما أعلنته المحكمة الانتخابية العليا.فيما أكدت أن منافسه، الرئيس السابق خورخي "توتو" كيروغا، فقد نال 45.4% من الأصوات.ويفترض أن يتسلم باز مهامه في الثامن من نوفمبر المقبل، خلفا للرئيس المنتهية ولايته، لويس آرسي، الذي امتنع عن الترشح مجددا بعد خمس سنوات عانى فيها البلد أسوأ أزمة اقتصادية منذ أربعة عقود.يشار إلى أن بوليفيا تعاني من أزمة وقود حادة على خلفية انهيار صادرات الغاز ونفاد الاحتياطات من العملة الأجنبية، وهو ما تسبب في ارتفاع التضخم إلى أكثر من 23% وتكدس الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود.ويعتمد برنامج رودريغو باز الاقتصادي على تقليص الإنفاق الحكومي، خصوصا دعم الوقود، فضلا عن تعزيز انفتاح القطاع الخاص وتطبيق مفهوم "رأسمالية للجميع" القائمة على اللامركزية والانضباط المالي، قبل اللجوء إلى أي مديونية جديدة.
إسرائيل تهنئ الرئيس الجديد لدولة قطعت العلاقات معها

10:42 GMT 20.10.2025
قدمت إسرائيل، اليوم الاثنين، تهنئة رسمية إلى الرئيس البوليفي المنتخب، رودريغو باز، المنتمي لتيار يمين الوسط، عقب فوزه في الانتخابات، التي أنهت عقدين من الحكم الاشتراكي في بوليفيا.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في بيان، إن بلاده "تهنئ الرئيس المنتخب، رودريغو باز، والشعب البوليفي على مساره الديمقراطي".
كما أعرب ساعر عن تطلع إسرائيل إلى "فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات".
تأتي التهاني الإسرائيلية رغم قطع بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، على خلفية اتهامها لتل أبيب بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في قطاع غزة.
واختار الناخبون في بوليفيا، السيناتور الوسطي اليميني، رودريغو باز، لرئاسة البلاد، منهين عقدين من حكم اليسار الاشتراكي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن باز البالغ من العمر 58 عاما حصل على 54.5% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز أكثر من 97% من أوراق الاقتراع، وذلك وفقا لما أعلنته المحكمة الانتخابية العليا.
فيما أكدت أن منافسه، الرئيس السابق خورخي "توتو" كيروغا، فقد نال 45.4% من الأصوات.
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حربها على غزة
31 أكتوبر 2023, 20:34 GMT
ويفترض أن يتسلم باز مهامه في الثامن من نوفمبر المقبل، خلفا للرئيس المنتهية ولايته، لويس آرسي، الذي امتنع عن الترشح مجددا بعد خمس سنوات عانى فيها البلد أسوأ أزمة اقتصادية منذ أربعة عقود.
يشار إلى أن بوليفيا تعاني من أزمة وقود حادة على خلفية انهيار صادرات الغاز ونفاد الاحتياطات من العملة الأجنبية، وهو ما تسبب في ارتفاع التضخم إلى أكثر من 23% وتكدس الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود.
ويعتمد برنامج رودريغو باز الاقتصادي على تقليص الإنفاق الحكومي، خصوصا دعم الوقود، فضلا عن تعزيز انفتاح القطاع الخاص وتطبيق مفهوم "رأسمالية للجميع" القائمة على اللامركزية والانضباط المالي، قبل اللجوء إلى أي مديونية جديدة.
