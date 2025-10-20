https://sarabic.ae/20251020/إسرائيل-تهنئ-الرئيس-الجديد-لدولة-قطعت-العلاقات-معها-1106200846.html

إسرائيل تهنئ الرئيس الجديد لدولة قطعت العلاقات معها

قدمت إسرائيل، اليوم الاثنين، تهنئة رسمية إلى الرئيس البوليفي المنتخب، رودريغو باز، المنتمي لتيار يمين الوسط، عقب فوزه في الانتخابات، التي أنهت عقدين من الحكم...

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في بيان، إن بلاده "تهنئ الرئيس المنتخب، رودريغو باز، والشعب البوليفي على مساره الديمقراطي".كما أعرب ساعر عن تطلع إسرائيل إلى "فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات".تأتي التهاني الإسرائيلية رغم قطع بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، على خلفية اتهامها لتل أبيب بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في قطاع غزة.واختار الناخبون في بوليفيا، السيناتور الوسطي اليميني، رودريغو باز، لرئاسة البلاد، منهين عقدين من حكم اليسار الاشتراكي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن باز البالغ من العمر 58 عاما حصل على 54.5% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز أكثر من 97% من أوراق الاقتراع، وذلك وفقا لما أعلنته المحكمة الانتخابية العليا.فيما أكدت أن منافسه، الرئيس السابق خورخي "توتو" كيروغا، فقد نال 45.4% من الأصوات.ويفترض أن يتسلم باز مهامه في الثامن من نوفمبر المقبل، خلفا للرئيس المنتهية ولايته، لويس آرسي، الذي امتنع عن الترشح مجددا بعد خمس سنوات عانى فيها البلد أسوأ أزمة اقتصادية منذ أربعة عقود.يشار إلى أن بوليفيا تعاني من أزمة وقود حادة على خلفية انهيار صادرات الغاز ونفاد الاحتياطات من العملة الأجنبية، وهو ما تسبب في ارتفاع التضخم إلى أكثر من 23% وتكدس الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود.ويعتمد برنامج رودريغو باز الاقتصادي على تقليص الإنفاق الحكومي، خصوصا دعم الوقود، فضلا عن تعزيز انفتاح القطاع الخاص وتطبيق مفهوم "رأسمالية للجميع" القائمة على اللامركزية والانضباط المالي، قبل اللجوء إلى أي مديونية جديدة.

