رودريغو باز يفوز بالانتخابات الرئاسية البوليفية
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن باز البالغ من العمر 58 عاما حصل على 54.5% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز أكثر من 97% من أوراق الاقتراع، وذلك وفقا لما أعلنته المحكمة الانتخابية العليا.فيما أكدت أن منافسه، الرئيس السابق خورخي "توتو" كيروغا، فقد نال 45.4% من الأصوات.ويفترض أن يتسلم باز مهامه في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، خلفا للرئيس المنتهية ولايته لويس آرسي، الذي امتنع عن الترشح مجددا بعد خمس سنوات عانى فيها البلد أسوأ أزمة اقتصادية منذ أربعة عقود.ويشار إلى أن بوليفيا تعاني من أزمة وقود حادة على خلفية انهيار صادرات الغاز ونفاد الاحتياطات من العملة الأجنبية، وهو ما تسبب في ارتفاع التضخم إلى أكثر من 23% وتكدس الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود.ويعتمد برنامج رودريغو باز الاقتصادي على تقليص الإنفاق الحكومي، خصوصا دعم الوقود، فضلا عن تعزيز انفتاح القطاع الخاص وتطبيق مفهوم "رأسمالية للجميع" القائمة على اللامركزية والانضباط المالي، قبل اللجوء إلى أي مديونية جديدة.
أحد مؤيدي الرئيس البوليفي لويس آرسي يدخل ساحة موريلو بعد انقلاب فاشل، في لاباز، بوليفيا، 26 يونيو 2024.
أحد مؤيدي الرئيس البوليفي لويس آرسي يدخل ساحة موريلو بعد انقلاب فاشل، في لاباز، بوليفيا، 26 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
اختار الناخبون في بوليفيا، السيناتور الوسطي اليميني رودريغو باز، لرئاسة البلاد، منهين عقدين من حكم اليسار الاشتراكي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن باز البالغ من العمر 58 عاما حصل على 54.5% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز أكثر من 97% من أوراق الاقتراع، وذلك وفقا لما أعلنته المحكمة الانتخابية العليا.
اشتباك مؤيدي للرئيس البوليفي لويس آرسي مع الشرطة العسكرية خارج قصر كويمادو في بلازا موريللو في لاباز، بوليفيا في 26 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
روسيا تدين محاولة الانقلاب في بوليفيا وتحذر من التدخل الخارجي
27 يونيو 2024, 08:30 GMT
فيما أكدت أن منافسه، الرئيس السابق خورخي "توتو" كيروغا، فقد نال 45.4% من الأصوات.
ويفترض أن يتسلم باز مهامه في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، خلفا للرئيس المنتهية ولايته لويس آرسي، الذي امتنع عن الترشح مجددا بعد خمس سنوات عانى فيها البلد أسوأ أزمة اقتصادية منذ أربعة عقود.
ويشار إلى أن بوليفيا تعاني من أزمة وقود حادة على خلفية انهيار صادرات الغاز ونفاد الاحتياطات من العملة الأجنبية، وهو ما تسبب في ارتفاع التضخم إلى أكثر من 23% وتكدس الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود.
ويعتمد برنامج رودريغو باز الاقتصادي على تقليص الإنفاق الحكومي، خصوصا دعم الوقود، فضلا عن تعزيز انفتاح القطاع الخاص وتطبيق مفهوم "رأسمالية للجميع" القائمة على اللامركزية والانضباط المالي، قبل اللجوء إلى أي مديونية جديدة.
