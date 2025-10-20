https://sarabic.ae/20251020/الأهلي-المصري-يتوج-ببطولة-أفريقيا-لكرة-اليد-على-حساب-ناد-مغربي-1106224279.html
الأهلي المصري يتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد على حساب ناد مغربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093466777_0:0:3084:1734_1920x0_80_0_0_7bc152a0523d7427f9e8241aaf8ddcc7.jpg
وأظهر الأهلي سيطرة واضحة خلال الشوط الأول، حيث أنهى النصف ساعة الأولى متقدمًا بنتيجة 17-8، وفقًا لموقع "يلا كورة". وواصل "الأحمر" أداءه القوي في الشوط الثاني، محافظًا على تفوقه ليحسم المباراة بنتيجة 31-20، ويُتوَّج بلقب البطولة الإفريقية.وكان فريق كرة القدم بنادي "بيراميدز" المصري قد توّج بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أُقيمت السبت الماضي على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسة تحديد بطل السوبر الأفريقي. وسجل اللاعب فيستون ماييلي الهدف الوحيد في المباراة، وفقا لموقع "اليوم السابع" المصري. ويأتي هذا الإنجاز بعد تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى هذا الموسم، فيما حصد نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد موسم استثنائي.وكان نادي بيراميدز المصري قد تُوِّج بلقب كأس القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا، وأوقيانوسيا)، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على مضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي على ملعب الإنماء بمدينة جدة.
https://sarabic.ae/20251018/فريق-مصري-يتوج-بلقب-السوبر-الأفريقي-بعد-الفوز-على-نهضة-بركان-المغربي--1106161398.html
مصر
أخبار المغرب اليوم
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093466777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c600e33b42fd3597d81865e41836a467.jpg
حقق فريق كرة اليد بالنادي الأهلي المصري لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد تغلبه على فريق منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 31-20، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما.
وأظهر الأهلي
سيطرة واضحة خلال الشوط الأول، حيث أنهى النصف ساعة الأولى متقدمًا بنتيجة 17-8، وفقًا لموقع "يلا كورة".
وواصل "الأحمر" أداءه القوي في الشوط الثاني، محافظًا على تفوقه ليحسم المباراة بنتيجة 31-20، ويُتوَّج بلقب البطولة الإفريقية.
وكان فريق كرة القدم بنادي "بيراميدز
" المصري قد توّج بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أُقيمت السبت الماضي على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسة تحديد بطل السوبر الأفريقي.
وسجل اللاعب فيستون ماييلي الهدف الوحيد في المباراة، وفقا لموقع "اليوم السابع" المصري.
بهذا الانتصار، يُضيف بيراميدز لقب السوبر الأفريقي إلى خزائنه، محققًا أول ألقابه القارية في تاريخه، ليصبح رابع بطولة في مسيرة النادي بعد ألقاب كأس مصر، كأس الرابطة، ودوري أبطال أفريقيا.
ويأتي هذا الإنجاز بعد تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى هذا الموسم، فيما حصد نهضة بركان
لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد موسم استثنائي.
وكان نادي بيراميدز المصري قد تُوِّج بلقب كأس القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا، وأوقيانوسيا)، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على مضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي على ملعب الإنماء بمدينة جدة.