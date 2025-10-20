الأهلي المصري يتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد على حساب ناد مغربي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الأهلي المصري يتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد على حساب ناد مغربي
الأهلي المصري يتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد على حساب ناد مغربي
https://sarabic.ae/20251018/فريق-مصري-يتوج-بلقب-السوبر-الأفريقي-بعد-الفوز-على-نهضة-بركان-المغربي--1106161398.html

مصر

أخبار المغرب اليوم
الأهلي المصري يتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد على حساب ناد مغربي

20:57 GMT 20.10.2025
حقق فريق كرة اليد بالنادي الأهلي المصري لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد تغلبه على فريق منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 31-20، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما.
وأظهر الأهلي سيطرة واضحة خلال الشوط الأول، حيث أنهى النصف ساعة الأولى متقدمًا بنتيجة 17-8، وفقًا لموقع "يلا كورة".
وواصل "الأحمر" أداءه القوي في الشوط الثاني، محافظًا على تفوقه ليحسم المباراة بنتيجة 31-20، ويُتوَّج بلقب البطولة الإفريقية.
بيراميدز يتوّج بكأس القارات الثلاث بعد فوزه على الأهلي السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
مجتمع
فريق مصري يتوج بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي
18 أكتوبر, 19:27 GMT
وكان فريق كرة القدم بنادي "بيراميدز" المصري قد توّج بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أُقيمت السبت الماضي على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسة تحديد بطل السوبر الأفريقي.
وسجل اللاعب فيستون ماييلي الهدف الوحيد في المباراة، وفقا لموقع "اليوم السابع" المصري.
بهذا الانتصار، يُضيف بيراميدز لقب السوبر الأفريقي إلى خزائنه، محققًا أول ألقابه القارية في تاريخه، ليصبح رابع بطولة في مسيرة النادي بعد ألقاب كأس مصر، كأس الرابطة، ودوري أبطال أفريقيا.
ويأتي هذا الإنجاز بعد تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى هذا الموسم، فيما حصد نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد موسم استثنائي.
وكان نادي بيراميدز المصري قد تُوِّج بلقب كأس القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا، وأوقيانوسيا)، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على مضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي على ملعب الإنماء بمدينة جدة.
