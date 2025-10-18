فريق مصري يتوج بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251018/فريق-مصري-يتوج-بلقب-السوبر-الأفريقي-بعد-الفوز-على-نهضة-بركان-المغربي--1106161398.html
فريق مصري يتوج بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي
فريق مصري يتوج بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي
سبوتنيك عربي
توّج فريق "بيراميدز" المصري بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على استاد الدفاع... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T19:27+0000
2025-10-18T19:27+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105189794_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_080f18a70b681f266e40b2eaa4f8785e.jpg
وسجل اللاعب فيستون ماييلي الهدف الوحيد في المباراة، وفقا لموقع "اليوم السابع" المصري.ويأتي هذا الإنجاز بعد تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى هذا الموسم، فيما حصد نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد موسم استثنائي. ويدين بيراميدز، بالفضل في هذا الانتصار لمهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي، الذي تألق بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 21، 71، و75.في المقابل، جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق المهاجم الإنجليزي إيفان توني، من ركلة جزاء في الدقيقة 45. وبهذا التتويج، يُبقي بيراميدز، الكأس في خزائن الأندية المصرية للعام الثاني على التوالي، بعدما تُوّج الأهلي بلقب النسخة الأولى في 2024 عقب فوزه على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.
https://sarabic.ae/20250923/بيراميدز-يتوج-بكأس-القارات-الثلاث-بعد-فوزه-على-الأهلي-السعودي-1105189707.html
مصر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105189794_20:0:1087:800_1920x0_80_0_0_e699c828d4036e85cb4cfe58f98478e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم
منوعات, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم

فريق مصري يتوج بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي

19:27 GMT 18.10.2025
© Photo / x/engazatmasr2020بيراميدز يتوّج بكأس القارات الثلاث بعد فوزه على الأهلي السعودي
بيراميدز يتوّج بكأس القارات الثلاث بعد فوزه على الأهلي السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© Photo / x/engazatmasr2020
تابعنا عبر
توّج فريق "بيراميدز" المصري بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسة تحديد بطل السوبر الأفريقي.
وسجل اللاعب فيستون ماييلي الهدف الوحيد في المباراة، وفقا لموقع "اليوم السابع" المصري.
بهذا الانتصار، يُضيف بيراميدز لقب السوبر الأفريقي إلى خزائنه، محققًا أول ألقابه القارية في تاريخه، ليصبح رابع بطولة في مسيرة النادي بعد ألقاب كأس مصر، كأس الرابطة، ودوري أبطال أفريقيا.
بيراميدز يتوّج بكأس القارات الثلاث بعد فوزه على الأهلي السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث بعد فوزه على الأهلي السعودي
23 سبتمبر, 21:54 GMT
ويأتي هذا الإنجاز بعد تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى هذا الموسم، فيما حصد نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد موسم استثنائي.
وكان نادي بيراميدز المصري قد تُوِّج بلقب كأس القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا، وأوقيانوسيا)، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على مضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي على ملعب الإنماء بمدينة جدة.
ويدين بيراميدز، بالفضل في هذا الانتصار لمهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي، الذي تألق بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 21، 71، و75.
في المقابل، جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق المهاجم الإنجليزي إيفان توني، من ركلة جزاء في الدقيقة 45. وبهذا التتويج، يُبقي بيراميدز، الكأس في خزائن الأندية المصرية للعام الثاني على التوالي، بعدما تُوّج الأهلي بلقب النسخة الأولى في 2024 عقب فوزه على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала