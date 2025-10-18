https://sarabic.ae/20251018/فريق-مصري-يتوج-بلقب-السوبر-الأفريقي-بعد-الفوز-على-نهضة-بركان-المغربي--1106161398.html
فريق مصري يتوج بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي
فريق مصري يتوج بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي
سبوتنيك عربي
توّج فريق "بيراميدز" المصري بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على استاد الدفاع... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T19:27+0000
2025-10-18T19:27+0000
2025-10-18T19:27+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105189794_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_080f18a70b681f266e40b2eaa4f8785e.jpg
وسجل اللاعب فيستون ماييلي الهدف الوحيد في المباراة، وفقا لموقع "اليوم السابع" المصري.ويأتي هذا الإنجاز بعد تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى هذا الموسم، فيما حصد نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد موسم استثنائي. ويدين بيراميدز، بالفضل في هذا الانتصار لمهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي، الذي تألق بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 21، 71، و75.في المقابل، جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق المهاجم الإنجليزي إيفان توني، من ركلة جزاء في الدقيقة 45. وبهذا التتويج، يُبقي بيراميدز، الكأس في خزائن الأندية المصرية للعام الثاني على التوالي، بعدما تُوّج الأهلي بلقب النسخة الأولى في 2024 عقب فوزه على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.
https://sarabic.ae/20250923/بيراميدز-يتوج-بكأس-القارات-الثلاث-بعد-فوزه-على-الأهلي-السعودي-1105189707.html
مصر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105189794_20:0:1087:800_1920x0_80_0_0_e699c828d4036e85cb4cfe58f98478e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم
منوعات, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم
فريق مصري يتوج بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي
توّج فريق "بيراميدز" المصري بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسة تحديد بطل السوبر الأفريقي.
وسجل اللاعب فيستون ماييلي الهدف الوحيد في المباراة، وفقا لموقع "اليوم السابع" المصري.
بهذا الانتصار، يُضيف بيراميدز لقب السوبر الأفريقي إلى خزائنه، محققًا أول ألقابه القارية في تاريخه، ليصبح رابع بطولة في مسيرة النادي بعد ألقاب كأس مصر، كأس الرابطة، ودوري أبطال أفريقيا.
ويأتي هذا الإنجاز بعد تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا
للمرة الأولى هذا الموسم، فيما حصد نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد موسم استثنائي.
وكان نادي بيراميدز المصري قد تُوِّج بلقب كأس القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا، وأوقيانوسيا)، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على مضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي على ملعب الإنماء بمدينة جدة.
ويدين بيراميدز
، بالفضل في هذا الانتصار لمهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي، الذي تألق بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 21، 71، و75.
في المقابل، جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق المهاجم الإنجليزي إيفان توني، من ركلة جزاء في الدقيقة 45. وبهذا التتويج، يُبقي بيراميدز، الكأس في خزائن الأندية المصرية للعام الثاني على التوالي، بعدما تُوّج الأهلي بلقب النسخة الأولى في 2024 عقب فوزه على العين الإماراتي
بثلاثية نظيفة.