الجيش اللبناني يعلن تحرير مخطوفين عراقيين ويوقف متورطين في عملية الخطف
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صادر عن مديرية التوجيه، اليوم الاثنين، أن مديرية المخابرات نجحت في تحرير مواطنين عراقيين مخطوفين، في منطقة مشاريع القاع قرب الحدود اللبنانية-السورية.
جاء ذلك نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية دقيقة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
15 يوليو, 13:24 GMT
وأوضح البيان أن المخطوفين استُدرجا في الأول من سبتمبر/أيلول 2025 من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتم نقلهما إلى الأراضي السورية، حيث طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.
وتمكنت مديرية المخابرات من توقيف شخصين سوريين لتورطهما في العملية.
28 أبريل, 20:31 GMT
وأشار البيان إلى أن التحقيق مع الموقوفين بدأ بإشراف القضاء المختص، فيما تتواصل الجهود لتوقيف باقي المتورطين في القضية.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، في أغسطس/آب الماضي، نجاح عملية أمنية مشتركة مع السلطات اللبنانية أسفرت عن تفكيك واحد من أكبر مصانع تصنيع مادة الكبتاغون في الشرق الأوسط بمنطقة البقاع اللبنانية.
وقالت الوزارة إن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون الأمني والاستخباري الوثيق بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات في العراق والمديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وتابعت: "زودت بغداد الجانب اللبناني بمعلومات دقيقة مكنت الجيش اللبناني في منتصف يوليو/ تموز الماضي، من تنفيذ عملية واسعة أسفرت عن ضبط المصنع وإحباط كميات ضخمة من المواد المخدرة المعدة للتصنيع والترويج".
وأضاف البيان أن المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان وجهت كتابا رسميا إلى وزارة الداخلية العراقية، أكدت فيه أن هذا التعاون يعكس متانة العلاقات بين البلدين، ويجسد الدور الريادي للعراق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود وخاصة المخدرات التي تمثل أكبر تهديد للمجتمعات العربية.
