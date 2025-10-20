عربي
أمساليوم
بث مباشر
الجيش اللبناني يعلن تحرير مخطوفين عراقيين ويوقف متورطين في عملية الخطف
الجيش اللبناني يعلن تحرير مخطوفين عراقيين ويوقف متورطين في عملية الخطف
جاء ذلك نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية دقيقة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وتمكنت مديرية المخابرات من توقيف شخصين سوريين لتورطهما في العملية.وأشار البيان إلى أن التحقيق مع الموقوفين بدأ بإشراف القضاء المختص، فيما تتواصل الجهود لتوقيف باقي المتورطين في القضية.وقالت الوزارة إن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون الأمني والاستخباري الوثيق بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات في العراق والمديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.وتابعت: "زودت بغداد الجانب اللبناني بمعلومات دقيقة مكنت الجيش اللبناني في منتصف يوليو/ تموز الماضي، من تنفيذ عملية واسعة أسفرت عن ضبط المصنع وإحباط كميات ضخمة من المواد المخدرة المعدة للتصنيع والترويج".وأضاف البيان أن المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان وجهت كتابا رسميا إلى وزارة الداخلية العراقية، أكدت فيه أن هذا التعاون يعكس متانة العلاقات بين البلدين، ويجسد الدور الريادي للعراق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود وخاصة المخدرات التي تمثل أكبر تهديد للمجتمعات العربية.
الجيش اللبناني يعلن تحرير مخطوفين عراقيين ويوقف متورطين في عملية الخطف

18:26 GMT 20.10.2025
© AP Photo / Bilal Husseinجنود من الجيش اللبناني
جنود من الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صادر عن مديرية التوجيه، اليوم الاثنين، أن مديرية المخابرات نجحت في تحرير مواطنين عراقيين مخطوفين، في منطقة مشاريع القاع قرب الحدود اللبنانية-السورية.
جاء ذلك نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية دقيقة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
الجيش اللبناني يوقف 144 سوريا خلال مداهمات في بعبدا والشوف
15 يوليو, 13:24 GMT

وأوضح البيان أن المخطوفين استُدرجا في الأول من سبتمبر/أيلول 2025 من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتم نقلهما إلى الأراضي السورية، حيث طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.

وتمكنت مديرية المخابرات من توقيف شخصين سوريين لتورطهما في العملية.
أفراد من الجيش اللبناني يقومون بدورية على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في قرية كفركلا الجنوبية، لبنان، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب 27 سوريا عبر البحر
28 أبريل, 20:31 GMT
وأشار البيان إلى أن التحقيق مع الموقوفين بدأ بإشراف القضاء المختص، فيما تتواصل الجهود لتوقيف باقي المتورطين في القضية.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، في أغسطس/آب الماضي، نجاح عملية أمنية مشتركة مع السلطات اللبنانية أسفرت عن تفكيك واحد من أكبر مصانع تصنيع مادة الكبتاغون في الشرق الأوسط بمنطقة البقاع اللبنانية.

وقالت الوزارة إن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون الأمني والاستخباري الوثيق بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات في العراق والمديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وتابعت: "زودت بغداد الجانب اللبناني بمعلومات دقيقة مكنت الجيش اللبناني في منتصف يوليو/ تموز الماضي، من تنفيذ عملية واسعة أسفرت عن ضبط المصنع وإحباط كميات ضخمة من المواد المخدرة المعدة للتصنيع والترويج".

وأضاف البيان أن المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان وجهت كتابا رسميا إلى وزارة الداخلية العراقية، أكدت فيه أن هذا التعاون يعكس متانة العلاقات بين البلدين، ويجسد الدور الريادي للعراق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود وخاصة المخدرات التي تمثل أكبر تهديد للمجتمعات العربية.
