الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا تحت الأرض لم تتضرر ولو بمقدار "جناح بعوضة"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا تحت الأرض لم تتضرر ولو بمقدار "جناح بعوضة"
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء الأحد، عن العميد محمد رضا نقدي، أن "المدن الصاروخية تحت الأرض لم تتعرض لأي ضرر، وصواريخنا بقيت سليمة تماما خلال الحرب الأخيرة، ولم تتعرض لخدش أو ضرر بحجم جناح بعوضة".وقال العميد نقدي بشأن الحرب الإسرائيلية على إيران واغتيال القادة والعلماء، إنه "في الفترة الأخيرة كنا نتوقع نشوب حرب، وكان اللواء سلامي يجري زيارات تفقدية متعددة للمواقع العسكرية، لكن لم نتوقع أن تكون بهذه الطريقة".وأضاف: توقعاتنا أن العدو كان سيشن عدوان ويستهدف المواقع النووية الايرانية ونرد على هذا العدوان، لكن لم نتوقع أن يقوم العدو باغتيال القادة والعلماء النوويين في بيوتهم مع نسائهم وأطفالهم".وفي السياق ذاته، وفي إشارة إلى الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، عن استهداف العلماء النوويين الإيرانيين قائلاً: "كنت أرى أنه من الضروري القضاء على العلماء أيضاً، وذلك من أجل إبعاد البرنامج النووي أكثر فأكثر".وأضاف نتنياهو: "مع بدء تنفيذ العملية – في الدقيقتين الأوليين من هذه العملية المذهلة – كنت أعلم أننا سنحقق جميع أهدافنا، وهذا ما حدث فعلاً".يشار إلى أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا تحت الأرض لم تتضرر ولو بمقدار "جناح بعوضة"

© AP Photo / Iranian Defense Ministryإطلاق صاروخ بالستي إيراني
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
تابعنا عبر
أكد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون التنسيق، العميد محمد رضا نقدي، اليوم الإثنين، أن المدن الصاروخية تحت الأرض في بلاده لم تتعرض لأي ضرر.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء الأحد، عن العميد محمد رضا نقدي، أن "المدن الصاروخية تحت الأرض لم تتعرض لأي ضرر، وصواريخنا بقيت سليمة تماما خلال الحرب الأخيرة، ولم تتعرض لخدش أو ضرر بحجم جناح بعوضة".
هجمات سيبرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
إيران ترد على تقارير تتهمها بشن هجمات سيبرانية ضد الغرب
17 أكتوبر, 08:19 GMT
وقال العميد نقدي بشأن الحرب الإسرائيلية على إيران واغتيال القادة والعلماء، إنه "في الفترة الأخيرة كنا نتوقع نشوب حرب، وكان اللواء سلامي يجري زيارات تفقدية متعددة للمواقع العسكرية، لكن لم نتوقع أن تكون بهذه الطريقة".
وأضاف: توقعاتنا أن العدو كان سيشن عدوان ويستهدف المواقع النووية الايرانية ونرد على هذا العدوان، لكن لم نتوقع أن يقوم العدو باغتيال القادة والعلماء النوويين في بيوتهم مع نسائهم وأطفالهم".
وفي السياق ذاته، وفي إشارة إلى الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، عن استهداف العلماء النوويين الإيرانيين قائلاً: "كنت أرى أنه من الضروري القضاء على العلماء أيضاً، وذلك من أجل إبعاد البرنامج النووي أكثر فأكثر".
وأضاف نتنياهو: "مع بدء تنفيذ العملية – في الدقيقتين الأوليين من هذه العملية المذهلة – كنت أعلم أننا سنحقق جميع أهدافنا، وهذا ما حدث فعلاً".
يشار إلى أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ22 من يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
