https://sarabic.ae/20251020/الحرس-الثوري-الإيراني-صواريخنا-تحت-الأرض-لم-تتضرر-ولو-بمقدار-جناح-بعوضة-1106192202.html

الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا تحت الأرض لم تتضرر ولو بمقدار "جناح بعوضة"

الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا تحت الأرض لم تتضرر ولو بمقدار "جناح بعوضة"

سبوتنيك عربي

أكد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون التنسيق، العميد محمد رضا نقدي، اليوم الإثنين، أن المدن الصاروخية تحت الأرض في بلاده لم تتعرض لأي ضرر. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T04:39+0000

2025-10-20T04:39+0000

2025-10-20T04:53+0000

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101779/60/1017796022_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_b0ed26145508122c500e3f3e998640cb.jpg

ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء الأحد، عن العميد محمد رضا نقدي، أن "المدن الصاروخية تحت الأرض لم تتعرض لأي ضرر، وصواريخنا بقيت سليمة تماما خلال الحرب الأخيرة، ولم تتعرض لخدش أو ضرر بحجم جناح بعوضة".وقال العميد نقدي بشأن الحرب الإسرائيلية على إيران واغتيال القادة والعلماء، إنه "في الفترة الأخيرة كنا نتوقع نشوب حرب، وكان اللواء سلامي يجري زيارات تفقدية متعددة للمواقع العسكرية، لكن لم نتوقع أن تكون بهذه الطريقة".وأضاف: توقعاتنا أن العدو كان سيشن عدوان ويستهدف المواقع النووية الايرانية ونرد على هذا العدوان، لكن لم نتوقع أن يقوم العدو باغتيال القادة والعلماء النوويين في بيوتهم مع نسائهم وأطفالهم".وفي السياق ذاته، وفي إشارة إلى الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، عن استهداف العلماء النوويين الإيرانيين قائلاً: "كنت أرى أنه من الضروري القضاء على العلماء أيضاً، وذلك من أجل إبعاد البرنامج النووي أكثر فأكثر".وأضاف نتنياهو: "مع بدء تنفيذ العملية – في الدقيقتين الأوليين من هذه العملية المذهلة – كنت أعلم أننا سنحقق جميع أهدافنا، وهذا ما حدث فعلاً".يشار إلى أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.

https://sarabic.ae/20251017/إيران-ترد-على-تقارير-تتهمها-بشن-هجمات-سيبرانية-ضد-الغرب-1106102707.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار