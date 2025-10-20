عربي
"حماس": التزمنا بكل تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
"حماس": التزمنا بكل تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية أنها أبدت التزاما في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عبر تسليم جميع المحتجزين الأحياء في القطاع إلى إسرائيل. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان، اليوم الاثنين، "الحركة التزمت بكل تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وخاصة في المرحلة الأولى من خلال تسليم كل الأسرى الأحياء دفعة واحدة".وأشارت الحركة إلى وجود "تحديات كبيرة" في تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين بسبب "الدمار الكبير" مع عدم وجود معدات ثقيلة لإزالة الركام، وهو ما تم توضيحه للدول الوسيطة، بحسب بيان "حماس".من جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد الترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأنه إذا لم تلتزم حركة "حماس" الفلسطينية باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، فسيتم القضاء عليهم.وأوضح ترامب أن "الإسرائيليين مستعدون لمعالجة الوضع في دقيقتين إذا طلب منهم ذلك، لكننا لن نفعل ذلك وسنعطيهم فرصه وآمل أن يتصرفوا بعنف أقل".وأعلنت إسرائيل أنه تقرر وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لحين إشعار آخر، وعدم فتح معبر رفح، الذي يسهل مرور المصابين للعلاج خارج القطاع وعبور الراغبين في العودة إليه، إلى أجل غير مسمى.وشهدت الحرب في قطاع غزة هدنتين سابقتين جرى خلالهما تبادل أسرى ومحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي من القطاعنتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة بما في ذلك نزع سلاح "حماس"
تابعنا عبر
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية أنها أبدت التزاما في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عبر تسليم جميع المحتجزين الأحياء في القطاع إلى إسرائيل.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان، اليوم الاثنين، "الحركة التزمت بكل تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وخاصة في المرحلة الأولى من خلال تسليم كل الأسرى الأحياء دفعة واحدة".
وأضافت: "نعمل بشكل يومي على استكمال تسليم كل جثامين الأسرى الإسرائيليين".
وأشارت الحركة إلى وجود "تحديات كبيرة" في تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين بسبب "الدمار الكبير" مع عدم وجود معدات ثقيلة لإزالة الركام، وهو ما تم توضيحه للدول الوسيطة، بحسب بيان "حماس".
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
"حماس": إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتتبع سياسة التجويع
17:04 GMT
من جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد الترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأنه إذا لم تلتزم حركة "حماس" الفلسطينية باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، فسيتم القضاء عليهم.
وقال ترامب: "لقد عقدنا صفقة مع حماس، [على أساس أنهم] سيُحسنون التصرف، وسيكونون لطفاء، وإن لم يفعلوا، فسنقضي عليهم إن اضطررنا. سيتم القضاء عليهم، وهم يعلمون ذلك".
وأوضح ترامب أن "الإسرائيليين مستعدون لمعالجة الوضع في دقيقتين إذا طلب منهم ذلك، لكننا لن نفعل ذلك وسنعطيهم فرصه وآمل أن يتصرفوا بعنف أقل".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أمام الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
ترامب: إذا لم تلتزم "حماس" باتفاق السلام فسنقضي عليها
17:12 GMT
وأعلنت إسرائيل أنه تقرر وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لحين إشعار آخر، وعدم فتح معبر رفح، الذي يسهل مرور المصابين للعلاج خارج القطاع وعبور الراغبين في العودة إليه، إلى أجل غير مسمى.
وتوصلت إسرائيل وحماس عبر مفاوضات غير مباشرة إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وقعت عليه الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر في قمة شرم الشيخ عقدت بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وشهدت الحرب في قطاع غزة هدنتين سابقتين جرى خلالهما تبادل أسرى ومحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي من القطاع
نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة بما في ذلك نزع سلاح "حماس"
