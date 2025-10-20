https://sarabic.ae/20251020/حماس-التزمنا-بكل-تفاصيل-المرحلة-الأولى-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106224859.html

"حماس": التزمنا بكل تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

"حماس": التزمنا بكل تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية أنها أبدت التزاما في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عبر تسليم جميع المحتجزين الأحياء في القطاع إلى إسرائيل. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T21:31+0000

2025-10-20T21:31+0000

2025-10-20T21:31+0000

العالم

أخبار فلسطين اليوم

غزة

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81e8a0878a213fff0399ed4ccdc3a9fa.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان، اليوم الاثنين، "الحركة التزمت بكل تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وخاصة في المرحلة الأولى من خلال تسليم كل الأسرى الأحياء دفعة واحدة".وأشارت الحركة إلى وجود "تحديات كبيرة" في تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين بسبب "الدمار الكبير" مع عدم وجود معدات ثقيلة لإزالة الركام، وهو ما تم توضيحه للدول الوسيطة، بحسب بيان "حماس".من جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد الترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأنه إذا لم تلتزم حركة "حماس" الفلسطينية باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، فسيتم القضاء عليهم.وأوضح ترامب أن "الإسرائيليين مستعدون لمعالجة الوضع في دقيقتين إذا طلب منهم ذلك، لكننا لن نفعل ذلك وسنعطيهم فرصه وآمل أن يتصرفوا بعنف أقل".وأعلنت إسرائيل أنه تقرر وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لحين إشعار آخر، وعدم فتح معبر رفح، الذي يسهل مرور المصابين للعلاج خارج القطاع وعبور الراغبين في العودة إليه، إلى أجل غير مسمى.وشهدت الحرب في قطاع غزة هدنتين سابقتين جرى خلالهما تبادل أسرى ومحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي من القطاعنتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة بما في ذلك نزع سلاح "حماس"

https://sarabic.ae/20251020/حماس-إسرائيل-تواصل-خرق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-وتتبع-سياسة-التجويع-1106215818.html

https://sarabic.ae/20251020/ترامب-إذا-لم-تلتزم-حماس-باتفاق-السلام-فسنقضي-عليها-1106216344.html

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل