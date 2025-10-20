عربي
https://sarabic.ae/20251020/قرار-وزاري-بإيقاف-مجلس-إدارة-ناد-مصري-وإحالتهم-للنيابة-العامة-1106213840.html
قرار وزاري بإيقاف مجلس إدارة "ناد مصري" وإحالتهم للنيابة العامة
قرار وزاري بإيقاف مجلس إدارة "ناد مصري" وإحالتهم للنيابة العامة
سبوتنيك عربي
أصدر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، قرارًا بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إلى جانب المدير التنفيذي، والمدير المالي، ومدير النشاط... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T15:53+0000
2025-10-20T15:53+0000
مجتمع
أخبار مصر الآن
مصر
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104238/86/1042388635_0:392:1500:1236_1920x0_80_0_0_930472de0d5d852593f5affbd19f2f7c.jpg
وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرار يتضمن استبعاد المجلس الحالي لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انقضاء مدته القانونية، أيهما أقرب، وفقا لصحيفة "المصري اليوم". وأشار الشاذلي إلى أن الوزير وجه بمباشرة التنسيق الفوري مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لتأمين دعم ورعاية من شركات القطاع الخاص، بهدف توفير مصادر دخل مستدامة للنادي.وأضاف المتحدث أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على استقرار النادي الإسماعيلي العريق، وضمان استمرار مسيرته في بيئة تتسم بالشفافية والانضباط.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104238/86/1042388635_0:252:1500:1377_1920x0_80_0_0_86376e1220f338f4b26e113e76758f82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قرار وزاري بإيقاف مجلس إدارة "ناد مصري" وإحالتهم للنيابة العامة

15:53 GMT 20.10.2025
© Sputnik . Derar Khamisأشرف صبحي وزير الرياضة المصري
أشرف صبحي وزير الرياضة المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© Sputnik . Derar Khamis
تابعنا عبر
أصدر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، قرارًا بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إلى جانب المدير التنفيذي، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي، مع إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات إدارية ومالية كشفت عنها عمليات الفحص والتفتيش على شؤون النادي.
وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرار يتضمن استبعاد المجلس الحالي لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انقضاء مدته القانونية، أيهما أقرب، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
مجتمع
نادي مصري يواجه أزمة إيقاف القيد بسبب مديونيات تتجاوز 200 مليون جنيه
14 أكتوبر, 14:31 GMT
كما تقرر تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي حتى انعقاد أقرب جمعية عمومية، مع تكليف مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية بتسيير الأعمال لحين اكتمال تشكيل اللجنة.
وأشار الشاذلي إلى أن الوزير وجه بمباشرة التنسيق الفوري مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لتأمين دعم ورعاية من شركات القطاع الخاص، بهدف توفير مصادر دخل مستدامة للنادي.
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
مجتمع
شكوى جديدة تقدم ضد نادي الزمالك المصري إلى الفيفا
5 أكتوبر, 20:37 GMT
وأضاف المتحدث أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على استقرار النادي الإسماعيلي العريق، وضمان استمرار مسيرته في بيئة تتسم بالشفافية والانضباط.
