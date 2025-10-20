https://sarabic.ae/20251020/قرار-وزاري-بإيقاف-مجلس-إدارة-ناد-مصري-وإحالتهم-للنيابة-العامة-1106213840.html
قرار وزاري بإيقاف مجلس إدارة "ناد مصري" وإحالتهم للنيابة العامة
وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرار يتضمن استبعاد المجلس الحالي لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انقضاء مدته القانونية، أيهما أقرب، وفقا لصحيفة "المصري اليوم". وأشار الشاذلي إلى أن الوزير وجه بمباشرة التنسيق الفوري مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لتأمين دعم ورعاية من شركات القطاع الخاص، بهدف توفير مصادر دخل مستدامة للنادي.وأضاف المتحدث أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على استقرار النادي الإسماعيلي العريق، وضمان استمرار مسيرته في بيئة تتسم بالشفافية والانضباط.
أصدر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، قرارًا بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إلى جانب المدير التنفيذي، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي، مع إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات إدارية ومالية كشفت عنها عمليات الفحص والتفتيش على شؤون النادي.
وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرار يتضمن استبعاد المجلس الحالي لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انقضاء مدته القانونية، أيهما أقرب، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
كما تقرر تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي حتى انعقاد أقرب جمعية عمومية، مع تكليف مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية بتسيير الأعمال لحين اكتمال تشكيل اللجنة.
وأشار الشاذلي إلى أن الوزير وجه بمباشرة التنسيق الفوري مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس
لتأمين دعم ورعاية من شركات القطاع الخاص، بهدف توفير مصادر دخل مستدامة للنادي.
وأضاف المتحدث أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على استقرار النادي الإسماعيلي العريق، وضمان استمرار مسيرته في بيئة تتسم بالشفافية والانضباط.