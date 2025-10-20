عربي
أمساليوم
بث مباشر
مؤسسة خيرية إماراتية: نفذنا مشاريع خيرية وتنموية في مصر بنحو 3 ملايين دولار منذ مطلع 2025
مؤسسة خيرية إماراتية: نفذنا مشاريع خيرية وتنموية في مصر بنحو 3 ملايين دولار منذ مطلع 2025
القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الأمين العام للهيئة، خالد عبد الوهاب الخاجة، قوله: "الهيئة نفّذت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2025 مشاريع خيرية وتنموية في جمهورية مصر العربية تقارب قيمتها 11 مليون درهم، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التنمية المجتمعية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً".وأوضح الخاجة أن المشاريع الخيرية والتنموية في عدد من المحافظات المصرية "شملت بناء المساجد، وإنشاء محطات مياه، وتشييد منازل الأسر المحتاجة والأيتام، إلى جانب تنفيذ مبادرات صحية وإنسانية متنوعة تخدم الفئات الضعيفة في المجتمع".وأشار إلى أن وفدا من الهيئة يزور مصر حاليا وسيعقد خلال الزيارة "عدداً من اللقاءات مع شركاء العمل الإنساني في مصر لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة في مجالات التعليم والصحة وتنمية القرى الريفية".يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز التنمية المجتمعية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً.
مؤسسة خيرية إماراتية: نفذنا مشاريع خيرية وتنموية في مصر بنحو 3 ملايين دولار منذ مطلع 2025

13:54 GMT 20.10.2025 (تم التحديث: 14:28 GMT 20.10.2025)
القاهرة
القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© Sputnik . Aleksandr Youriev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت "هيئة العمال الخيرية العالمية" الإماراتية، اليوم الاثنين، أنها نفّذت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2025 مشاريع خيرية وتنموية في مصر بنحو 11 مليون درهم إماراتي (نحو 3 ملايين دولار).
القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الأمين العام للهيئة، خالد عبد الوهاب الخاجة، قوله: "الهيئة نفّذت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2025 مشاريع خيرية وتنموية في جمهورية مصر العربية تقارب قيمتها 11 مليون درهم، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التنمية المجتمعية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً".
وأوضح الخاجة أن المشاريع الخيرية والتنموية في عدد من المحافظات المصرية "شملت بناء المساجد، وإنشاء محطات مياه، وتشييد منازل الأسر المحتاجة والأيتام، إلى جانب تنفيذ مبادرات صحية وإنسانية متنوعة تخدم الفئات الضعيفة في المجتمع".
وأشار إلى أن وفدا من الهيئة يزور مصر حاليا وسيعقد خلال الزيارة "عدداً من اللقاءات مع شركاء العمل الإنساني في مصر لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة في مجالات التعليم والصحة وتنمية القرى الريفية".
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز التنمية المجتمعية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً.
