محلل سابق لدى المخابرات الأمريكية: دول أوروبية تنوي عرقلة اجتماع بوتين وترامب في بودابست

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
محلل سابق لدى المخابرات الأمريكية: دول أوروبية تنوي عرقلة اجتماع بوتين وترامب في بودابست
سبوتنيك عربي
حذر المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، من أن الدول الشرقية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الواقعة على الطريق من روسيا إلى... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال جونسون لوكالة "سبوتنيك" على هامش احتفالات قناة "أرتي" اليوم بالذكرى العشرين لتأسيسها، ردا على سؤال حول احتمال رفض الدول الشرقية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي السماح لرحلة رسمية من روسيا بالمرور: "من الممكن، لو كنت الرئيس بوتين، لسافرت بالتأكيد بمرافقة عسكرية". ومن وجهة نظره، فإن بلغاريا أو رومانيا ستكونان الخيارين الأكثر ترجيحا لتحليق طائرة الرئيس الروسي فوق أراضيها، في حين أن بولندا لن تكون مناسبة على الإطلاق بسبب الموقف السلبي للغاية لقيادتها تجاه روسيا. في 16 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى بوتين وترامب مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام. وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورًا التحضير للقاء جديد بين الزعيمين، والذي قد يُعقد في بودابست.أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وحسب قوله، بدأ العمل في 16 أكتوبر/تشرين الأول. وأكد رئيس الوزراء المجري أن فرص نجاح القمة الروسية الأمريكية في تحقيق السلام في أوكرانيا كبيرة.ترامب لزيلينسكي: حان الوقت للتوصل إلى صفقة وإنهاء القتالترامب يدعو روسيا وأوكرانيا إلى "وقف القتال فورا"
2025
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_160:0:1593:1075_1920x0_80_0_0_ea1e0e50413cb0726354be76afdfc5e3.jpg
08:49 GMT 20.10.2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
حذر المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، من أن الدول الشرقية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الواقعة على الطريق من روسيا إلى المجر قد تحاول عرقلة اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في بودابست، عبر منع الطائرة الرئاسية الروسية من دخول مجالها الجوي.
وقال جونسون لوكالة "سبوتنيك" على هامش احتفالات قناة "أرتي" اليوم بالذكرى العشرين لتأسيسها، ردا على سؤال حول احتمال رفض الدول الشرقية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي السماح لرحلة رسمية من روسيا بالمرور: "من الممكن، لو كنت الرئيس بوتين، لسافرت بالتأكيد بمرافقة عسكرية".
ومن وجهة نظره، فإن بلغاريا أو رومانيا ستكونان الخيارين الأكثر ترجيحا لتحليق طائرة الرئيس الروسي فوق أراضيها، في حين أن بولندا لن تكون مناسبة على الإطلاق بسبب الموقف السلبي للغاية لقيادتها تجاه روسيا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: لم أناقش تنازل أوكرانيا عن منطقة "دونباس" لروسيا
01:46 GMT
في 16 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى بوتين وترامب مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام. وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورًا التحضير للقاء جديد بين الزعيمين، والذي قد يُعقد في بودابست.

ووفقًا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي عقد اللقاء في العاصمة المجرية، وقد أيّد الرئيس الروسي الفكرة.

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وحسب قوله، بدأ العمل في 16 أكتوبر/تشرين الأول. وأكد رئيس الوزراء المجري أن فرص نجاح القمة الروسية الأمريكية في تحقيق السلام في أوكرانيا كبيرة.
ترامب لزيلينسكي: حان الوقت للتوصل إلى صفقة وإنهاء القتال
ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا إلى "وقف القتال فورا"
