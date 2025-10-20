https://sarabic.ae/20251020/محلل-سابق-لدى-المخابرات-الأمريكية-دول-أوروبية-تنوي-عرقلة-اجتماع-بوتين-وترامب-في-بودابست-1106195838.html
وقال جونسون لوكالة "سبوتنيك" على هامش احتفالات قناة "أرتي" اليوم بالذكرى العشرين لتأسيسها، ردا على سؤال حول احتمال رفض الدول الشرقية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي السماح لرحلة رسمية من روسيا بالمرور: "من الممكن، لو كنت الرئيس بوتين، لسافرت بالتأكيد بمرافقة عسكرية". ومن وجهة نظره، فإن بلغاريا أو رومانيا ستكونان الخيارين الأكثر ترجيحا لتحليق طائرة الرئيس الروسي فوق أراضيها، في حين أن بولندا لن تكون مناسبة على الإطلاق بسبب الموقف السلبي للغاية لقيادتها تجاه روسيا. في 16 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى بوتين وترامب مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام. وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورًا التحضير للقاء جديد بين الزعيمين، والذي قد يُعقد في بودابست.أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وحسب قوله، بدأ العمل في 16 أكتوبر/تشرين الأول. وأكد رئيس الوزراء المجري أن فرص نجاح القمة الروسية الأمريكية في تحقيق السلام في أوكرانيا كبيرة.
حذر المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، من أن الدول الشرقية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الواقعة على الطريق من روسيا إلى المجر قد تحاول عرقلة اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في بودابست، عبر منع الطائرة الرئاسية الروسية من دخول مجالها الجوي.
وقال جونسون لوكالة "سبوتنيك" على هامش احتفالات قناة "أرتي" اليوم بالذكرى العشرين لتأسيسها، ردا على سؤال حول احتمال رفض الدول الشرقية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي السماح لرحلة رسمية من روسيا بالمرور: "من الممكن، لو كنت الرئيس بوتين، لسافرت بالتأكيد بمرافقة عسكرية".
ومن وجهة نظره، فإن بلغاريا أو رومانيا ستكونان الخيارين الأكثر ترجيحا لتحليق طائرة الرئيس الروسي فوق أراضيها، في حين أن بولندا لن تكون مناسبة على الإطلاق بسبب الموقف السلبي للغاية لقيادتها تجاه روسيا.
في 16 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى بوتين وترامب مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام. وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورًا التحضير للقاء جديد بين الزعيمين، والذي قد يُعقد في بودابست.
ووفقًا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي عقد اللقاء في العاصمة المجرية، وقد أيّد الرئيس الروسي الفكرة.
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وحسب قوله، بدأ العمل في 16 أكتوبر/تشرين الأول. وأكد رئيس الوزراء المجري أن فرص نجاح القمة الروسية الأمريكية في تحقيق السلام في أوكرانيا كبيرة.