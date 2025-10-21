https://sarabic.ae/20251021/إعلام-ترامب-يتسلم-جائزة-مهندس-السلام-من-مؤسسة-نيكسون--1106259373.html

إعلام: ترامب يتسلم جائزة "مهندس السلام" من مؤسسة "نيكسون"

إعلام: ترامب يتسلم جائزة "مهندس السلام" من مؤسسة "نيكسون"

أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حصل على جائزة "مهندس السلام" من مؤسسة ريتشارد نيكسون خلال حفل أقيم في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء. 21.10.2025, سبوتنيك عربي

وقدمت الجائزة تريشيا نيكسون كوكس، ابنة الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون، إلى جانب روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي السابق، وجيم بايرون، القائم بأعمال أمين الأرشيف الأمريكي. ويأتي تكريم ترامب بعد دوره المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي أُعلن قبل يومين من منح جائزة نوبل للسلام.وقد أعرب ترامب سابقاً عن اعتقاده بأنه يستحق جائزة نوبل لدوره في حلحلة عدد من النزاعات.واختارت لجنة نوبل ماريا كورينا ماتشادو لجائزة هذا العام، هي ناشطة سياسية معارضة فنزويلية بارزة، ولدت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1967. تعتبر من أبرز وجوه المعارضة في فنزويلا. وتعرف ماتشادو بمواقفها المناهضة المتشددة ضد النظام في فنزويلا، حيث تدعو إلى اقتصاد السوق الحر، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.وقالت لجنة نوبل النرويجية في بيان إن ماتشادو فازت "بفضل عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا".ولم يكن اسم الرئيس الأمريكي، الذي تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام خلال الأسابيع الأخيرة، ضمن القائمة النهائية.في الأشهر التي سبقت القرار، قدّم ترامب نفسه بقوة كصانع سلام. قدّم نفسه كباني جسور، وأشار إلى خطته للسلام في غزة المكونة من عشرين نقطة، وأصرّ مرارًا على أنه أنهى حروبًا متعددة.

