إعلام: ترامب يتسلم جائزة "مهندس السلام" من مؤسسة "نيكسون"
19:08 GMT 21.10.2025 (تم التحديث: 19:19 GMT 21.10.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
© AP Photo / Alex Brandon
أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حصل على جائزة "مهندس السلام" من مؤسسة ريتشارد نيكسون خلال حفل أقيم في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.
وقدمت الجائزة تريشيا نيكسون كوكس، ابنة الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون، إلى جانب روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي السابق، وجيم بايرون، القائم بأعمال أمين الأرشيف الأمريكي.
وتُمنح الجائزة، التي أُسست عام 1995، للأفراد الذين يسهمون في تحقيق رؤية نيكسون لـ"عالم أكثر سلاماً"، حسبما أفاد موقع المؤسسة.
10 أكتوبر, 19:34 GMT
ويأتي تكريم ترامب بعد دوره المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي أُعلن قبل يومين من منح جائزة نوبل للسلام.
وقد أعرب ترامب سابقاً عن اعتقاده بأنه يستحق جائزة نوبل لدوره في حلحلة عدد من النزاعات.
ومنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2025، لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.
واختارت لجنة نوبل ماريا كورينا ماتشادو لجائزة هذا العام، هي ناشطة سياسية معارضة فنزويلية بارزة، ولدت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1967.
10 أكتوبر, 18:47 GMT
تعتبر من أبرز وجوه المعارضة في فنزويلا. وتعرف ماتشادو بمواقفها المناهضة المتشددة ضد النظام في فنزويلا، حيث تدعو إلى اقتصاد السوق الحر، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وقالت لجنة نوبل النرويجية في بيان إن ماتشادو فازت "بفضل عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا".
ولم يكن اسم الرئيس الأمريكي، الذي تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام خلال الأسابيع الأخيرة، ضمن القائمة النهائية.
في الأشهر التي سبقت القرار، قدّم ترامب نفسه بقوة كصانع سلام. قدّم نفسه كباني جسور، وأشار إلى خطته للسلام في غزة المكونة من عشرين نقطة، وأصرّ مرارًا على أنه أنهى حروبًا متعددة.
