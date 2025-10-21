الجيش الروسي يقاتل لتحرير كورابيل في خيرسون- حاكم المقاطعة

عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2025. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أكد حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تخوض معارك لتحرير منطقة كورابيل بجزيرة "كارانتين" في المقاطعة، وتوجّه ضربات إلى مواقع وأهداف القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "تُعدّ جزيرة "كارانتين" منطقة سيطرة قتالية لقوات مجموعة "دنيبر" الروسية، رغم أن مقاتلي العدو ما زالوا يختبئون في المباني السكنية والصناعية على أراضيها".

وأوضح أن القوات الروسية تراقب الوضع عن كثب، وتستهدف وتدمر أهدافًا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفقا للحاكم، فإن جزيرة "كارانتين"، بالمعنى الأكثر عمومية، هي أداة للضغط التكتيكي.
وتابع: "الشيء الرئيسي هو إبقاء العدو في حالة تأهب وتقويض ثقته في الخطوط الأمامية والخلفية. التأثير النفسي لمثل هذه العمليات يؤتي ثماره بالفعل".
وأضاف حاكم مقاطعة خيرسون الروسية أن "القيادة العسكرية تقرر حاليًا الدور الذي ستمنحه للجزيرة في تحرير خيرسون، بناء على الوضع".
مقاطعة خيرسون هي منطقة روسية، تقع في الروافد السفلى لنهر دنيبر، ويطل عليها بحر آزوف والبحر الأسود. أصبحت المنطقة تابعة لروسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022. حاليًا، يخضع 75% من مقاطعة خيرسون للسيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
