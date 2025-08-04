https://sarabic.ae/20250804/حاكم-مقاطعة-خيرسون-كل-محاولات-العبور-الأوكرانية-لنهر-دنيبر-مغامرات-دموية-بإشراف-أجنبي-1103344674.html

حاكم مقاطعة خيرسون: كل محاولات العبور الأوكرانية لنهر دنيبر مغامرات دموية بإشراف أجنبي

حاكم مقاطعة خيرسون: كل محاولات العبور الأوكرانية لنهر دنيبر مغامرات دموية بإشراف أجنبي

سبوتنيك عربي

أكد حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، أن جميع محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لعبور نهر دنيبر وإنزال قواتها في مقاطعة خيرسون، ما هي إلا اختبارات يُجريها... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T06:59+0000

2025-08-04T06:59+0000

2025-08-04T07:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "جميع محاولات عبور نهر دنيبر مُحبطة، وكل شيء واضح للعيان هناك، ومن البحر أيضًا".وفي ليلة 28 يوليو/ تموز الماضي، أحبطت القوات الروسية محاولة إنزال للقوات المسلحة الأوكرانية على منطقة تيندروف باستخدام 4 زوارق، وتكبد العدو خسائر فادحة. لاحقًا، شنت القوات الروسية هجومًا عنيفًا على ميناء أوتشاكوف، بمقاطعة نيكولاييف، حيث كانت القوات المسلحة الأوكرانية تحاول إنزال قواتها على تيندروف.وأوضح أنه على الرغم من أن العدو لا يتخلى عن محاولات إنزال القوات ومجموعات التخريب والاستطلاع، إلا أنه يستخدم لهذا الغرض زوارق سريعة أجنبية الصنع، يتم تدميرها عند اقترابها من الشاطئ.وأكد أن "جميع هذه المحاولات، وتدريب هؤلاء الأشخاص، المتخصصين، تُنفَّذ من مقاطعة نيكولاييف المجاورة. يوجد ميناء في أوتشاكوف، وهناك أماكن تدربت فيها مجموعات التخريب هذه، بما في ذلك البحرية. لذلك، أتاحت بيانات الاستخبارات استهدافهم بدقة".وفي الأسبوع الماضي، قال سالدو لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات المسلحة الأوكرانية تدرس أفكارا لإنزال واسع النطاق قبالة سواحل مقاطعة خيرسون، وتم تسجيل نشاط للعدو على ساحل البحر الأسود في منطقة بصاغي تيندروف وكينبورن.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.خيرسون... مقتل 3 مدنيين بقصف أوكراني على مدينة أليوشكا بالقذائف العنقوديةالخارجية الروسية: هجوم كييف الوحشي على أليوشكي جريمة حرب دموية

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