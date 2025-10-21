https://sarabic.ae/20251021/الخارجية-الأمريكية-روبيو-يبحث-العلاقات-التجارية-مع-رئيس-الوزراء-العراقي-1106258862.html
الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث العلاقات التجارية مع رئيس الوزراء العراقي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ناقشا جهود إتمام الصفقات التجارية الأمريكية في العراق.
وشدد روبيو خلال المحادثة على ضرورة نزع سلاح "الميلشيات المدعومة من إيران التي تقوض سيادة العراق".وقال السوداني، خلال لقائه عددا من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، إن "الوضع المالي والاقتصادي للعراق في أفضل حالاته"، موضحا أن "العجز المالي الحالي نتج عن سياسات خاطئة ورثتها الحكومة من المرحلة السابقة"، مشيرا إلى أن "العجز في الموازنة جرى تخفيضه إلى 34 تريليون دينار، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي".وتم استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، عبر الأنبوب العراقي التركي، وذلك بعد توقف استمر لنحو عامين ونصف العام.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ناقشا جهود إتمام الصفقات التجارية الأمريكية في العراق.
وأضاف بيغوت في بيان: "تحدث وزير الخارجية، ماركو روبيو، اليوم، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني. ناقش الوزير ورئيس الوزراء جهود إتمام الصفقات التجارية الأمريكية في العراق. وهنأ الوزير رئيس الوزراء على استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق-(تركيا)، والذي سيعود بالنفع على العراق و(تركيا) والشركات الأمريكية".
وشدد روبيو خلال المحادثة على ضرورة نزع سلاح "الميلشيات المدعومة من إيران التي تقوض سيادة العراق".
وأكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في وقت سابق اليوم، أن تعيين مبعوث خاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق "يمثل خطوة مهمة، لا سيما أن المبعوث من أصول عراقية"، متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة.
وقال السوداني، خلال لقائه عددا من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، إن "الوضع المالي والاقتصادي للعراق في أفضل حالاته"، موضحا أن "العجز المالي الحالي نتج عن سياسات خاطئة ورثتها الحكومة من المرحلة السابقة"، مشيرا إلى أن "العجز في الموازنة جرى تخفيضه إلى 34 تريليون دينار، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي".
وتم استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، عبر الأنبوب العراقي التركي، وذلك بعد توقف استمر لنحو عامين ونصف العام.