الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث العلاقات التجارية مع رئيس الوزراء العراقي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251021/الخارجية-الأمريكية-روبيو-يبحث-العلاقات-التجارية-مع-رئيس-الوزراء-العراقي-1106258862.html
الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث العلاقات التجارية مع رئيس الوزراء العراقي
الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث العلاقات التجارية مع رئيس الوزراء العراقي
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ناقشا... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T19:20+0000
2025-10-21T19:20+0000
العالم
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
علاقات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bfabebe1eed74e19860f91a2f8ea404.jpg
وأضاف بيغوت في بيان: "تحدث وزير الخارجية، ماركو روبيو، اليوم، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني. ناقش الوزير ورئيس الوزراء جهود إتمام الصفقات التجارية الأمريكية في العراق. وهنأ الوزير رئيس الوزراء على استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق-(تركيا)، والذي سيعود بالنفع على العراق و(تركيا) والشركات الأمريكية".وشدد روبيو خلال المحادثة على ضرورة نزع سلاح "الميلشيات المدعومة من إيران التي تقوض سيادة العراق".وقال السوداني، خلال لقائه عددا من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، إن "الوضع المالي والاقتصادي للعراق في أفضل حالاته"، موضحا أن "العجز المالي الحالي نتج عن سياسات خاطئة ورثتها الحكومة من المرحلة السابقة"، مشيرا إلى أن "العجز في الموازنة جرى تخفيضه إلى 34 تريليون دينار، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي".وتم استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، عبر الأنبوب العراقي التركي، وذلك بعد توقف استمر لنحو عامين ونصف العام.العراق يستأنف تصدير النفط إلى تركيا بعد عامين من التوقفالعراق يعلن عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولارالعراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد إيران وملتزمون بالاستقرار الإقليمي
https://sarabic.ae/20251020/السوداني-تعيين-مبعوث-لترامب-إلى-العراق-خطوة-مهمة--1106225216.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c67b5d58dba01553b6491c8a1920ef95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, علاقات
العالم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, علاقات

الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث العلاقات التجارية مع رئيس الوزراء العراقي

19:20 GMT 21.10.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ناقشا جهود إتمام الصفقات التجارية الأمريكية في العراق.
وأضاف بيغوت في بيان: "تحدث وزير الخارجية، ماركو روبيو، اليوم، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني. ناقش الوزير ورئيس الوزراء جهود إتمام الصفقات التجارية الأمريكية في العراق. وهنأ الوزير رئيس الوزراء على استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق-(تركيا)، والذي سيعود بالنفع على العراق و(تركيا) والشركات الأمريكية".
وشدد روبيو خلال المحادثة على ضرورة نزع سلاح "الميلشيات المدعومة من إيران التي تقوض سيادة العراق".
وأكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في وقت سابق اليوم، أن تعيين مبعوث خاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق "يمثل خطوة مهمة، لا سيما أن المبعوث من أصول عراقية"، متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
السوداني: تعيين مبعوث لترامب إلى العراق خطوة مهمة
أمس, 21:57 GMT
وقال السوداني، خلال لقائه عددا من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، إن "الوضع المالي والاقتصادي للعراق في أفضل حالاته"، موضحا أن "العجز المالي الحالي نتج عن سياسات خاطئة ورثتها الحكومة من المرحلة السابقة"، مشيرا إلى أن "العجز في الموازنة جرى تخفيضه إلى 34 تريليون دينار، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي".
وتم استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، عبر الأنبوب العراقي التركي، وذلك بعد توقف استمر لنحو عامين ونصف العام.
العراق يستأنف تصدير النفط إلى تركيا بعد عامين من التوقف
العراق يعلن عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار
العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد إيران وملتزمون بالاستقرار الإقليمي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала