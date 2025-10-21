عربي
فانس: إذا لم تسلم "حماس" سلاحها فأمور سيئة ستحصل
المركزي السوري يمهل البنوك 6 أشهر لمواجهة آثار الأزمة المالية في لبنان
المركزي السوري يمهل البنوك 6 أشهر لمواجهة آثار الأزمة المالية في لبنان
المركزي السوري يمهل البنوك 6 أشهر لمواجهة آثار الأزمة المالية في لبنان

15:30 GMT 21.10.2025
© Sputnik . Ali Khaznaمصرف سوريا المركزي
مصرف سوريا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Sputnik . Ali Khazna
تابعنا عبر
أصدر البنك المركزي السوري توجيهات للبنوك بوضع خطة يمكن من خلالها معالجة الآثار والخسائر المالية التي تعرضت لها بسبب ارتباطها بالنظام المالي في لبنان، وما تعرض له من أزمة مالية منذ 2019.
وتتضمن التوجيهات وضع خطط موثوقة لإعادة الهيكلة وتكوين مخصصات مالية لمواجهة الخسائر خلال 6 أشهر، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء.
وبحسب توجيهات البنك المركزي السوري، فإنه "يتوجب على البنوك السورية الاعتراف بانكشافها على النظام المالي اللبناني بسبب الأموال التي تم إيداعها في لبنان خلال الحرب الأهلية السورية".
البنك المركزي السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
"إجراء تنظيمي"... حاكم مصرف سوريا المركزي يكشف تفاصيل عن العملة الجديدة
23 أغسطس, 13:42 GMT
وتشير تقارير إلى أن الهدف من تلك التوجيهات هو محاولة إصلاح القطاع المصرفي في لبنان ومعالجة أزمة السيولة التي يواجهها النشاط الاقتصادي.
وفي تصريحات صحفية، قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، إنه سيتعين على البنوك تزويد المصرف المركزي بخطة موثوقة لإعادة الهيكلة خلال الخطة الزمنية المحددة، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع بنوك لبنان أو تكوين شراكات مع مؤسسات دولية أخرى.
الليرة السورية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
مصرف سوريا المركزي يصدر بيانا بشأن ودائع المواطنين بعد سقوط نظام بشار الأسد
9 ديسمبر 2024, 12:46 GMT
وتشير تقارير إلى أن انكشاف المصارف التجارية السورية على لبنان يتجاوز 1.6 مليار دولار، وهي نسبة كبيرة من إجمالي الودائع الخاصة بالبنوك السورية في 2024، التي تقدر بـ 4.9 مليار دولار.
ويقول مصرفيون إنه لم يكن لديهم خيارات سوى اللجوء إلى لبنان خلال الأزمة السورية بعد 2011 بسبب العقوبات الأمريكية، لكن ودائع البنوك السورية أصبحت محتجزة إثر انهيار النظام المصرفي اللبناني في 2019 بسبب سوء الإدارة المالية والأزمة السياسية التي لم يتوصل لبنان إلى خطة لحلها حتى الآن.
