المركزي السوري يمهل البنوك 6 أشهر لمواجهة آثار الأزمة المالية في لبنان

وتتضمن التوجيهات وضع خطط موثوقة لإعادة الهيكلة وتكوين مخصصات مالية لمواجهة الخسائر خلال 6 أشهر، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء.وبحسب توجيهات البنك المركزي السوري، فإنه "يتوجب على البنوك السورية الاعتراف بانكشافها على النظام المالي اللبناني بسبب الأموال التي تم إيداعها في لبنان خلال الحرب الأهلية السورية".وتشير تقارير إلى أن الهدف من تلك التوجيهات هو محاولة إصلاح القطاع المصرفي في لبنان ومعالجة أزمة السيولة التي يواجهها النشاط الاقتصادي.وفي تصريحات صحفية، قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، إنه سيتعين على البنوك تزويد المصرف المركزي بخطة موثوقة لإعادة الهيكلة خلال الخطة الزمنية المحددة، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع بنوك لبنان أو تكوين شراكات مع مؤسسات دولية أخرى.وتشير تقارير إلى أن انكشاف المصارف التجارية السورية على لبنان يتجاوز 1.6 مليار دولار، وهي نسبة كبيرة من إجمالي الودائع الخاصة بالبنوك السورية في 2024، التي تقدر بـ 4.9 مليار دولار.ويقول مصرفيون إنه لم يكن لديهم خيارات سوى اللجوء إلى لبنان خلال الأزمة السورية بعد 2011 بسبب العقوبات الأمريكية، لكن ودائع البنوك السورية أصبحت محتجزة إثر انهيار النظام المصرفي اللبناني في 2019 بسبب سوء الإدارة المالية والأزمة السياسية التي لم يتوصل لبنان إلى خطة لحلها حتى الآن.
