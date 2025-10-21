https://sarabic.ae/20251021/باحث-في-الشأن-الإيراني-طهران-تمنح-الدبلوماسية-فرصة-لتجنب-التصعيد-وتتحسب-لمواجهة-محتملة-مع-إسرائيل-1106257168.html

باحث في الشأن الإيراني: طهران تمنح الدبلوماسية فرصة لتجنب التصعيد وتتحسب لمواجهة محتملة مع إسرائيل

باحث في الشأن الإيراني: طهران تمنح الدبلوماسية فرصة لتجنب التصعيد وتتحسب لمواجهة محتملة مع إسرائيل

علق الباحث في الشأن الإيراني، مهرداد الخليلي، على إعلان الحكومة الإيرانية عن انتهاء العمل بالقرار الأممي 2231 بالكامل ومعه القيود التي تتعلق ببرنامجها النووي،...

وأوضح الخليلي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إيران لم تغلق يوما أبواب الدبلوماسية وأبدت استعدادها لقبول أي اتفاق سياسي يضمن حقوقها النووية، غير أنها ستعتبر اتفاق القاهرة "لم يكن" في حال إعادة فرض العقوبات الدولية أو انتهاج العواصم الأوروبية مسارا تصعيديا، وستتخذ خطوات سياسية لتعزيز قدراتها النووية". وأكد الخليلي أن "أي وساطة من مصر أو غيرها مرحب بها من الطرفين، لكن علينا أن نعرف ما الذي يجري خلف الكواليس، وما الذي تقدمه الدول الأوروبية وما الذي تقبل به طهران". وأضاف أن "إسرائيل لن تتردد في توجيه ضربة جديدة لإيران متى سنحت الفرصة، تبعا لتطورات المواجهة بين الطرفين، خصوصا أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة لم تحقق أهدافها ولم تحدث تأثيرا جوهريا على قدرات إيران".وفي ما يتعلق بزيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الأخيرة إلى موسكو، اعتبر الخليلي أنها "قد ترتبط بجزء منها بمساعي إعادة العلاقات مع الحكومة الجديدة في سوريا عبر وساطة روسية، إلى جانب إتمام صفقات عسكرية مع موسكو".نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنته بعد

