باحث في الشأن الإيراني: طهران تمنح الدبلوماسية فرصة لتجنب التصعيد وتتحسب لمواجهة محتملة مع إسرائيل

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الإيراني: طهران تمنح الدبلوماسية فرصة لتجنب التصعيد وتتحسب لمواجهة محتملة مع إسرائيل
باحث في الشأن الإيراني: طهران تمنح الدبلوماسية فرصة لتجنب التصعيد وتتحسب لمواجهة محتملة مع إسرائيل
علق الباحث في الشأن الإيراني، مهرداد الخليلي، على إعلان الحكومة الإيرانية عن انتهاء العمل بالقرار الأممي 2231 بالكامل ومعه القيود التي تتعلق ببرنامجها النووي،...
وأوضح الخليلي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إيران لم تغلق يوما أبواب الدبلوماسية وأبدت استعدادها لقبول أي اتفاق سياسي يضمن حقوقها النووية، غير أنها ستعتبر اتفاق القاهرة "لم يكن" في حال إعادة فرض العقوبات الدولية أو انتهاج العواصم الأوروبية مسارا تصعيديا، وستتخذ خطوات سياسية لتعزيز قدراتها النووية". وأكد الخليلي أن "أي وساطة من مصر أو غيرها مرحب بها من الطرفين، لكن علينا أن نعرف ما الذي يجري خلف الكواليس، وما الذي تقدمه الدول الأوروبية وما الذي تقبل به طهران". وأضاف أن "إسرائيل لن تتردد في توجيه ضربة جديدة لإيران متى سنحت الفرصة، تبعا لتطورات المواجهة بين الطرفين، خصوصا أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة لم تحقق أهدافها ولم تحدث تأثيرا جوهريا على قدرات إيران".وفي ما يتعلق بزيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الأخيرة إلى موسكو، اعتبر الخليلي أنها "قد ترتبط بجزء منها بمساعي إعادة العلاقات مع الحكومة الجديدة في سوريا عبر وساطة روسية، إلى جانب إتمام صفقات عسكرية مع موسكو".نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنته بعد
باحث في الشأن الإيراني: طهران تمنح الدبلوماسية فرصة لتجنب التصعيد وتتحسب لمواجهة محتملة مع إسرائيل

علق الباحث في الشأن الإيراني، مهرداد الخليلي، على إعلان الحكومة الإيرانية عن انتهاء العمل بالقرار الأممي 2231 بالكامل ومعه القيود التي تتعلق ببرنامجها النووي، مشيرا إلى أن قبول إيران التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة "هدف إلى منح الدبلوماسية فرصة لتجنّب التصعيد السياسي بين طهران والدول الغربية والأوروبية".
وأوضح الخليلي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إيران لم تغلق يوما أبواب الدبلوماسية وأبدت استعدادها لقبول أي اتفاق سياسي يضمن حقوقها النووية، غير أنها ستعتبر اتفاق القاهرة "لم يكن" في حال إعادة فرض العقوبات الدولية أو انتهاج العواصم الأوروبية مسارا تصعيديا، وستتخذ خطوات سياسية لتعزيز قدراتها النووية".
وأكد الخليلي أن "أي وساطة من مصر أو غيرها مرحب بها من الطرفين، لكن علينا أن نعرف ما الذي يجري خلف الكواليس، وما الذي تقدمه الدول الأوروبية وما الذي تقبل به طهران".

وأشار إلى أن "هناك تحشيدا عسكريا متبادلا بين إيران وإسرائيل استعدادا لأي مواجهة مقبلة قد تكون قريبة"، لافتا إلى أن "إيران ترفع جهوزيتها الدفاعية والهجومية، في ظل انعدام الثقة بالطرف الإسرائيلي نتيجة التجربة السابقة، وتعرض إيران لهجمات واغتيالات أثناء المفاوضات".

الرئيس بوتين يعقد اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
إيران: التعاون مع روسيا يشهد نموا وسيستمر بجدية في كافة المجالات بما فيها الدفاعية
أمس, 08:54 GMT
وأضاف أن "إسرائيل لن تتردد في توجيه ضربة جديدة لإيران متى سنحت الفرصة، تبعا لتطورات المواجهة بين الطرفين، خصوصا أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة لم تحقق أهدافها ولم تحدث تأثيرا جوهريا على قدرات إيران".

كما أشار الباحث إلى وجود "تعاون روسي – إيراني لاتخاذ مواقف مشتركة تجاه التحديات الإقليمية والدولية، بدءا من التنسيق العسكري وصولا إلى التعامل مع التصعيد بين إيران وأوروبا من جهة، وإيران والولايات المتحدة من جهة أخرى"، مؤكدا أن "المنطقة تتجه نحو تغييرات محتملة".

وفي ما يتعلق بزيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الأخيرة إلى موسكو، اعتبر الخليلي أنها "قد ترتبط بجزء منها بمساعي إعادة العلاقات مع الحكومة الجديدة في سوريا عبر وساطة روسية، إلى جانب إتمام صفقات عسكرية مع موسكو".
