https://sarabic.ae/20251021/بريطانيا-تزيل-هيئة-تحرير-الشام-من-قائمة-الإرهاب-1106252719.html

بريطانيا تزيل "هيئة تحرير الشام" من قائمة "الإرهاب"

بريطانيا تزيل "هيئة تحرير الشام" من قائمة "الإرهاب"

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن قرارها برفع "هيئة تحرير الشام" من قائمة التنظيمات الإرهابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الحكومة السورية... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-21T16:04+0000

2025-10-21T16:04+0000

2025-10-21T16:04+0000

أخبار سوريا اليوم

بريطانيا

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095932194_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_f75ab84bd7f708bdabebffad6981e1f9.jpg

وأفادت الحكومة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن هذا القرار يخضع حالياً لموافقة البرلمان البريطاني لتفعيله. وقالت الحكومة البريطانية إن وزير الخارجية، ديفيد لامي، أجرى زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، حيث عقد مباحثات مع مسؤولين سوريين. وأوضح بيان رسمي أن هذه الزيارة تأتي في إطار "مقاربة دبلوماسية جديدة" تهدف إلى تعزيز التواصل مع الأطراف الإقليمية لدعم الاستقرار في سوريا، وتأييد جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة. واستقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في دمشق، في يوليو الماضي، وزير خارجية المملكة المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافةً إلى التطورات الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

https://sarabic.ae/20250705/بريطانيا-تعلن-إعادة-العلاقات-الدبلوماسية-مع-سوريا-في-أول-زيارة-لوزير-الخارجية-منذ-14-عاما---عاجل-1102385877.html

https://sarabic.ae/20241202/بيان-مشترك-الولايات-المتحدة-وفرنسا-وألمانيا-وبريطانيا-تدعو-إلى-خفض-التصعيد-في-سوريا-1095384753.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, بريطانيا, أخبار العالم الآن