عربي
https://sarabic.ae/20251021/بريطانيا-تزيل-هيئة-تحرير-الشام-من-قائمة-الإرهاب-1106252719.html
بريطانيا تزيل "هيئة تحرير الشام" من قائمة "الإرهاب"
بريطانيا تزيل "هيئة تحرير الشام" من قائمة "الإرهاب"
سبوتنيك عربي
2025-10-21T16:04+0000
2025-10-21T16:04+0000
2025-10-21T16:04+0000
أخبار سوريا اليوم
بريطانيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095932194_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_f75ab84bd7f708bdabebffad6981e1f9.jpg
وأفادت الحكومة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن هذا القرار يخضع حالياً لموافقة البرلمان البريطاني لتفعيله. وقالت الحكومة البريطانية إن وزير الخارجية، ديفيد لامي، أجرى زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، حيث عقد مباحثات مع مسؤولين سوريين. وأوضح بيان رسمي أن هذه الزيارة تأتي في إطار "مقاربة دبلوماسية جديدة" تهدف إلى تعزيز التواصل مع الأطراف الإقليمية لدعم الاستقرار في سوريا، وتأييد جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة. واستقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في دمشق، في يوليو الماضي، وزير خارجية المملكة المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافةً إلى التطورات الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
https://sarabic.ae/20250705/بريطانيا-تعلن-إعادة-العلاقات-الدبلوماسية-مع-سوريا-في-أول-زيارة-لوزير-الخارجية-منذ-14-عاما---عاجل-1102385877.html
https://sarabic.ae/20241202/بيان-مشترك-الولايات-المتحدة-وفرنسا-وألمانيا-وبريطانيا-تدعو-إلى-خفض-التصعيد-في-سوريا-1095384753.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095932194_559:0:3290:2048_1920x0_80_0_0_e1fe05fb6dfae56cc1be850c8660d995.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, بريطانيا, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, بريطانيا, أخبار العالم الآن

بريطانيا تزيل "هيئة تحرير الشام" من قائمة "الإرهاب"

16:04 GMT 21.10.2025
© Sputnikسوريات في ظل "هيئة تحرير الشام": مؤشرات لا تطمئن وخطاب صادم
سوريات في ظل هيئة تحرير الشام: مؤشرات لا تطمئن وخطاب صادم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن قرارها برفع "هيئة تحرير الشام" من قائمة التنظيمات الإرهابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الحكومة السورية الحالية.
وأفادت الحكومة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن هذا القرار يخضع حالياً لموافقة البرلمان البريطاني لتفعيله.
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل في دمشق وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
بريطانيا تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في أول زيارة لوزير الخارجية منذ 14 عاما
5 يوليو, 14:36 GMT

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، في يوليو/تموز الماضي، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، في أول زيارة لوزير الخارجية ديفيد لامي منذ 14 عاما.

وقالت الحكومة البريطانية إن وزير الخارجية، ديفيد لامي، أجرى زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، حيث عقد مباحثات مع مسؤولين سوريين.
قوات الجيش السوري في قرية العيس في محافظة حلب،فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
بيان مشترك: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تدعو إلى "خفض التصعيد" في سوريا
2 ديسمبر 2024, 01:06 GMT
وأكد لامي خلال الزيارة التزام المملكة المتحدة بدعم الحكومة السورية في الوفاء بالتزاماتها الدولية، خاصة في المجالات الإنسانية والأمنية، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأوضح بيان رسمي أن هذه الزيارة تأتي في إطار "مقاربة دبلوماسية جديدة" تهدف إلى تعزيز التواصل مع الأطراف الإقليمية لدعم الاستقرار في سوريا، وتأييد جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة.
واستقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في دمشق، في يوليو الماضي، وزير خارجية المملكة المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافةً إلى التطورات الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
