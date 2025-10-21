https://sarabic.ae/20251021/بريطانيا-تزيل-هيئة-تحرير-الشام-من-قائمة-الإرهاب-1106252719.html
بريطانيا تزيل "هيئة تحرير الشام" من قائمة "الإرهاب"
سبوتنيك عربي
2025-10-21T16:04+0000
2025-10-21T16:04+0000
2025-10-21T16:04+0000
أخبار سوريا اليوم
بريطانيا
أخبار العالم الآن
وأفادت الحكومة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن هذا القرار يخضع حالياً لموافقة البرلمان البريطاني لتفعيله. وقالت الحكومة البريطانية إن وزير الخارجية، ديفيد لامي، أجرى زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، حيث عقد مباحثات مع مسؤولين سوريين. وأوضح بيان رسمي أن هذه الزيارة تأتي في إطار "مقاربة دبلوماسية جديدة" تهدف إلى تعزيز التواصل مع الأطراف الإقليمية لدعم الاستقرار في سوريا، وتأييد جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة. واستقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في دمشق، في يوليو الماضي، وزير خارجية المملكة المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافةً إلى التطورات الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
بريطانيا
الأخبار
ar_EG
أخبار سوريا اليوم, بريطانيا, أخبار العالم الآن
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن قرارها برفع "هيئة تحرير الشام" من قائمة التنظيمات الإرهابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الحكومة السورية الحالية.
وأفادت الحكومة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن هذا القرار يخضع حالياً لموافقة البرلمان البريطاني
لتفعيله.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، في يوليو/تموز الماضي، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، في أول زيارة لوزير الخارجية ديفيد لامي منذ 14 عاما.
وقالت الحكومة البريطانية إن وزير الخارجية، ديفيد لامي، أجرى زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق
، حيث عقد مباحثات مع مسؤولين سوريين.
وأكد لامي خلال الزيارة التزام المملكة المتحدة بدعم الحكومة السورية في الوفاء بالتزاماتها الدولية، خاصة في المجالات الإنسانية والأمنية، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأوضح بيان رسمي أن هذه الزيارة تأتي في إطار "مقاربة دبلوماسية جديدة" تهدف إلى تعزيز التواصل مع الأطراف الإقليمية لدعم الاستقرار في سوريا، وتأييد جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة.
واستقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
في دمشق، في يوليو الماضي، وزير خارجية المملكة المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافةً إلى التطورات الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".