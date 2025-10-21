رئيس أبخازيا يعرب عن تقديره الكبير لعمل صحفيي "سبوتنيك" في بلاده

عربي
فانس: إذا لم تسلم "حماس" سلاحها فأمور سيئة ستحصل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251021/رئيس-أبخازيا-يعرب-عن-تقديره-الكبير-لعمل-صحفيي-سبوتنيك-في-بلاده-1106248843.html
رئيس أبخازيا يعرب عن تقديره الكبير لعمل صحفيي "سبوتنيك" في بلاده
رئيس أبخازيا يعرب عن تقديره الكبير لعمل صحفيي "سبوتنيك" في بلاده
سبوتنيك عربي
انطلقت في أبخازيا المرحلة الأولى من مشروع "الإعلام الجديد في أبخازيا"، الذي ينفذ وفق نموذج "ورشة الإعلام الجديد" الروسية وبدعمها. 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T14:52+0000
2025-10-21T14:55+0000
روسيا
سبوتنيك
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106248534_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c3e5bab059afa94ee2d159fe50023201.jpg
ويشارك في المشروع 6 من موظفي وكالة "سبوتنيك أبخازيا"، وهم، محرر الموقع الإلكتروني أردا لوشبا، وخبيرة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي أنجيلا بيبيا، ومحررة الصور ماريانا كوبرافا، ومحررة الراديو ألبينا جيبا، ومقدمة الراديو نالا موكبا.وقال غونبا في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "لقد أضافت "سبوتنيك أبخازيا" سحرا خاصا للصحافة الأبخازية، من خلال مزج الأساليب الحديثة مع التقاليد الصحفية الأبخازية. أتمنى للفريق المزيد من النجاح".وأكد غونبا أنه يتابع أخبار "سبوتنيك أبخازيا" بنفسه، واصفًا فريق "سبوتنيك" بأنهم "محترفون حقيقيون"."سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل للتعرف على حالات التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول آليات حصد المشاهدات في زمن الأزمات
https://sarabic.ae/20251021/لافروف-وزير-خارجية-إثيوبيا-أشاد-بعمل-وكالة-سبوتنيك-واتساع-جمهورها-في-أفريقيا-1106240067.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106248534_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_9b97e3f066fa0292db088547dbe41350.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس أبخازيا يعرب عن تقديره الكبير لعمل صحفيي "سبوتنيك" في بلاده

14:52 GMT 21.10.2025 (تم التحديث: 14:55 GMT 21.10.2025)
© Photo / Press service of the President of Abkhaziaالرئيس الأبخازي بدرا غونبا
الرئيس الأبخازي بدرا غونبا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Photo / Press service of the President of Abkhazia
تابعنا عبر
حصري
انطلقت في أبخازيا المرحلة الأولى من مشروع "الإعلام الجديد في أبخازيا"، الذي ينفذ وفق نموذج "ورشة الإعلام الجديد" الروسية وبدعمها.
ويشارك في المشروع 6 من موظفي وكالة "سبوتنيك أبخازيا"، وهم، محرر الموقع الإلكتروني أردا لوشبا، وخبيرة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي أنجيلا بيبيا، ومحررة الصور ماريانا كوبرافا، ومحررة الراديو ألبينا جيبا، ومقدمة الراديو نالا موكبا.

وخلال زيارته للحدث، أعرب الرئيس الأبخازي، بدرا غونبا، عن تقديره العالي للمشروع، مشيدا بدور وكالة "سبوتنيك أبخازيا" في تطوير الصحافة المحلية.

وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الأثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
لافروف: وزير خارجية إثيوبيا أشاد بعمل وكالة "سبوتنيك" واتساع جمهورها في أفريقيا
11:13 GMT
وقال غونبا في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "لقد أضافت "سبوتنيك أبخازيا" سحرا خاصا للصحافة الأبخازية، من خلال مزج الأساليب الحديثة مع التقاليد الصحفية الأبخازية. أتمنى للفريق المزيد من النجاح".
وأكد غونبا أنه يتابع أخبار "سبوتنيك أبخازيا" بنفسه، واصفًا فريق "سبوتنيك" بأنهم "محترفون حقيقيون".
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل للتعرف على حالات التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول آليات حصد المشاهدات في زمن الأزمات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала