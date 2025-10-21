https://sarabic.ae/20251021/رئيس-أبخازيا-يعرب-عن-تقديره-الكبير-لعمل-صحفيي-سبوتنيك-في-بلاده-1106248843.html
رئيس أبخازيا يعرب عن تقديره الكبير لعمل صحفيي "سبوتنيك" في بلاده
ويشارك في المشروع 6 من موظفي وكالة "سبوتنيك أبخازيا"، وهم، محرر الموقع الإلكتروني أردا لوشبا، وخبيرة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي أنجيلا بيبيا، ومحررة الصور ماريانا كوبرافا، ومحررة الراديو ألبينا جيبا، ومقدمة الراديو نالا موكبا.
14:52 GMT 21.10.2025 (تم التحديث: 14:55 GMT 21.10.2025)
حصري
انطلقت في أبخازيا المرحلة الأولى من مشروع "الإعلام الجديد في أبخازيا"، الذي ينفذ وفق نموذج "ورشة الإعلام الجديد" الروسية وبدعمها.
ويشارك في المشروع 6 من موظفي وكالة "سبوتنيك أبخازيا"، وهم، محرر الموقع الإلكتروني أردا لوشبا، وخبيرة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي أنجيلا بيبيا، ومحررة الصور ماريانا كوبرافا، ومحررة الراديو ألبينا جيبا، ومقدمة الراديو نالا موكبا.
وخلال زيارته للحدث، أعرب الرئيس الأبخازي، بدرا غونبا، عن تقديره العالي للمشروع، مشيدا بدور وكالة "سبوتنيك أبخازيا" في تطوير الصحافة المحلية.
وقال غونبا في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "لقد أضافت "سبوتنيك أبخازيا" سحرا خاصا للصحافة الأبخازية، من خلال مزج الأساليب الحديثة مع التقاليد الصحفية الأبخازية. أتمنى للفريق المزيد من النجاح".
وأكد غونبا أنه يتابع أخبار "سبوتنيك أبخازيا" بنفسه، واصفًا فريق "سبوتنيك" بأنهم "محترفون حقيقيون".