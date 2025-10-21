عربي
فانس: إذا لم تسلم "حماس" سلاحها فأمور سيئة ستحصل
أمساليوم
بث مباشر
كلوب: العودة إلى ليفربول "ممكنة نظريا"
كلوب: العودة إلى ليفربول "ممكنة نظريا"
ألمح المدرب الألماني يورغن كلوب إلى إمكانية عودته لتدريب ليفربول الإنجليزي يوما ما، واصفا الأمر بأنه "ممكن نظرياً"، معربًا عن ثقته الكاملة بقدرة المدرب الحالي أرني سلوت على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق.
وفي تصريحات له خلال بودكاست "يوميات الرئيس التنفيذي" أمس الاثنين، قال كلوب: "لقد صرحت سابقاً أنني لن أدرب فريقاً آخر في إنجلترا، لذا إذا عدت فسيكون ذلك إلى ليفربول فقط، وفقا لمواقع رياضية عالمية". وأردف قائلا: "من الناحية النظرية، هذا ممكن". ومع ذلك، أعرب عن رضاه عن دوره الحالي كرئيس للكرة العالمية في شركة "ريد بول"، مضيفاً: "أستمتع بما أقوم به الآن".وأشار كلوب إلى أن عمره لا يزال يسمح باتخاذ قرارات مستقبلية، قائلاً: "أنا في الـ58 من عمري، قد يبدو هذا كبيراً بالنسبة للبعض، لكنه ليس كذلك من وجهات نظر أخرى. ربما أتخذ قراراً بعد سنوات، لا أعلم". وأشاد باللاعبين فلوريان فيرتز وأوجو إيكيتيكي، واصفاً إياهما بـ"الموهبة المذهلة" و"اللاعب الرائع"، ومؤكداً أن التشكيلة الحالية "ممتازة" وأن "ليفربول سيكون بخير". وكان كلوب، البالغ من العمر 58 عاماً، قد غادر ليفربول بنهاية موسم 2023-2024 بعد فترة تدريب استمرت 9 سنوات، قاد خلالها الفريق لتحقيق كافة الألقاب الكبرى تقريباً، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.وخلفه المدرب الهولندي أرني سلوت، الذي حقق إنجازاً تاريخياً بأن أصبح أول مدرب هولندي يفوز بالدوري الإنجليزي.
https://sarabic.ae/20251004/ليفربول-يواصل-السقوط-بعد-هزيمته-أمام-تشيلسي-في-قمة-البريميرليج-فيديو-1105621697.html
https://sarabic.ae/20250927/كريستال-بالاس-يصعق-ليفربول-في-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-فيديو-1105341402.html
كلوب: العودة إلى ليفربول "ممكنة نظريا"

© AP Photo / Rui Vieira
المدرب السابق لفريق "ليفربول"، يورغن كلوب
المدرب السابق لفريق ليفربول، يورغن كلوب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Rui Vieira
تابعنا عبر
ألمح المدرب الألماني يورغن كلوب إلى إمكانية عودته لتدريب ليفربول الإنجليزي يوما ما، واصفا الأمر بأنه "ممكن نظرياً"، معربًا عن ثقته الكاملة بقدرة المدرب الحالي أرني سلوت على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق.
وفي تصريحات له خلال بودكاست "يوميات الرئيس التنفيذي" أمس الاثنين، قال كلوب: "لقد صرحت سابقاً أنني لن أدرب فريقاً آخر في إنجلترا، لذا إذا عدت فسيكون ذلك إلى ليفربول فقط، وفقا لمواقع رياضية عالمية".
محمد صلاح يبكي تأثرا بذكرى زميله الراحل دييغو جوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
مجتمع
ليفربول يواصل السقوط بعد هزيمته أمام تشيلسي في قمة "البريميرليج"... فيديو
4 أكتوبر, 19:24 GMT
وأردف قائلا: "من الناحية النظرية، هذا ممكن". ومع ذلك، أعرب عن رضاه عن دوره الحالي كرئيس للكرة العالمية في شركة "ريد بول"، مضيفاً: "أستمتع بما أقوم به الآن".
وتابع: "لا أفتقد التدريب اليومي، ولا الوقوف تحت المطر لساعات، ولا المؤتمرات الصحفية ثلاث مرات أسبوعياً، ولا غرفة الملابس".
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
مجتمع
كريستال بالاس يصعق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز... فيديو
27 سبتمبر, 16:48 GMT
وأشار كلوب إلى أن عمره لا يزال يسمح باتخاذ قرارات مستقبلية، قائلاً: "أنا في الـ58 من عمري، قد يبدو هذا كبيراً بالنسبة للبعض، لكنه ليس كذلك من وجهات نظر أخرى. ربما أتخذ قراراً بعد سنوات، لا أعلم".

وعلى الرغم من الخسائر الأربع المتتالية التي مني بها ليفربول لأول مرة منذ نوفمبر 2014، بعد هزيمته 2-1 أمام مانشستر يونايتد على أرضه يوم الأحد، أبدى كلوب تفاؤلاً بقدرة سلوت على تصحيح المسار.

وأشاد باللاعبين فلوريان فيرتز وأوجو إيكيتيكي، واصفاً إياهما بـ"الموهبة المذهلة" و"اللاعب الرائع"، ومؤكداً أن التشكيلة الحالية "ممتازة" وأن "ليفربول سيكون بخير".
وكان كلوب، البالغ من العمر 58 عاماً، قد غادر ليفربول بنهاية موسم 2023-2024 بعد فترة تدريب استمرت 9 سنوات، قاد خلالها الفريق لتحقيق كافة الألقاب الكبرى تقريباً، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.
وخلفه المدرب الهولندي أرني سلوت، الذي حقق إنجازاً تاريخياً بأن أصبح أول مدرب هولندي يفوز بالدوري الإنجليزي.
