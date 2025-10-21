لافروف يؤكد تضامن روسيا مع فنزويلا في مواجهة التهديدات الخارجية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251021/لافروف-يؤكد-تضامن-روسيا-مع-فنزويلا-في-مواجهة-التهديدات-الخارجية-1106255383.html
لافروف يؤكد تضامن روسيا مع فنزويلا في مواجهة التهديدات الخارجية
لافروف يؤكد تضامن روسيا مع فنزويلا في مواجهة التهديدات الخارجية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد خلال اجتماع مع السفير الفنزويلي لدى روسيا، خيسوس رافائيل سالازار... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T17:25+0000
2025-10-21T17:25+0000
أخبار فنزويلا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948318_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_19954da954cb45b7e04a53cdc2cfeec6.jpg
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أكد لافروف تضامنه مع حكومة وشعب فنزويلا في مواجهة التهديدات الخارجية المتزايدة ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية، فضلا عن دعمه الكامل لجهود كاراكاس لحماية السيادة الوطنية".وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية فنزويلا إيفان خيل، مكالمة هاتفية، أعربا خلالها عن قلقهما البالغ إزاء تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الكاريبي.كما أعربت الخارجية عن إدانة روسيا الشديدة للضربة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد سفينة في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، مضيفة: "روسيا تدين بشدة الضربة الجديدة التي نفذتها القوات المسلحة الأمريكية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر ضد سفينة في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا".مادورو: روسيا والصين نموذجان للقوى العظمىفنزويلا تطلب من مجلس الأمن إدانة الضربات الأمريكية واعتبارها انتهاكا لسيادتها
https://sarabic.ae/20251017/فنزويلا-تطلب-من-مجلس-الأمن-إدانة-الضربات-الأمريكية-واعتبارها-انتهاكا-لسيادتها-1106096977.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948318_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_623f509378a76d7c0b368f79ece4dc7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن

لافروف يؤكد تضامن روسيا مع فنزويلا في مواجهة التهديدات الخارجية

17:25 GMT 21.10.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد خلال اجتماع مع السفير الفنزويلي لدى روسيا، خيسوس رافائيل سالازار فيلاسكيز، تضامن روسيا مع السلطة والشعب الفنزويلي في مواجهة التهديدات الخارجية المتزايدة ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أكد لافروف تضامنه مع حكومة وشعب فنزويلا في مواجهة التهديدات الخارجية المتزايدة ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية، فضلا عن دعمه الكامل لجهود كاراكاس لحماية السيادة الوطنية".

وقدم لافروف للسفير وسام الصداقة، مشيرا إلى أن موسكو تدعم السلام في أمريكا اللاتينية ومنطقة حوض الكاريبي.

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
فنزويلا تطلب من مجلس الأمن إدانة الضربات الأمريكية واعتبارها انتهاكا لسيادتها
17 أكتوبر, 01:27 GMT
وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية فنزويلا إيفان خيل، مكالمة هاتفية، أعربا خلالها عن قلقهما البالغ إزاء تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الكاريبي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "أعرب الوزيران عن قلقٍ بالغ إزاء تصاعد الإجراءات التصعيدية التي تتخذها واشنطن في البحر الكاريبي، والتي قد تترتب عليها عواقب بعيدة المدى على المنطقة".

كما أعربت الخارجية عن إدانة روسيا الشديدة للضربة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد سفينة في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، مضيفة: "روسيا تدين بشدة الضربة الجديدة التي نفذتها القوات المسلحة الأمريكية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر ضد سفينة في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا".
مادورو: روسيا والصين نموذجان للقوى العظمى
فنزويلا تطلب من مجلس الأمن إدانة الضربات الأمريكية واعتبارها انتهاكا لسيادتها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала