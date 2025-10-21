https://sarabic.ae/20251021/لافروف-يؤكد-تضامن-روسيا-مع-فنزويلا-في-مواجهة-التهديدات-الخارجية-1106255383.html
لافروف يؤكد تضامن روسيا مع فنزويلا في مواجهة التهديدات الخارجية
أخبار فنزويلا
العالم
أخبار العالم الآن
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أكد لافروف تضامنه مع حكومة وشعب فنزويلا في مواجهة التهديدات الخارجية المتزايدة ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية، فضلا عن دعمه الكامل لجهود كاراكاس لحماية السيادة الوطنية".وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية فنزويلا إيفان خيل، مكالمة هاتفية، أعربا خلالها عن قلقهما البالغ إزاء تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الكاريبي.كما أعربت الخارجية عن إدانة روسيا الشديدة للضربة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد سفينة في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، مضيفة: "روسيا تدين بشدة الضربة الجديدة التي نفذتها القوات المسلحة الأمريكية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر ضد سفينة في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا".مادورو: روسيا والصين نموذجان للقوى العظمىفنزويلا تطلب من مجلس الأمن إدانة الضربات الأمريكية واعتبارها انتهاكا لسيادتها
الأخبار
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد خلال اجتماع مع السفير الفنزويلي لدى روسيا، خيسوس رافائيل سالازار فيلاسكيز، تضامن روسيا مع السلطة والشعب الفنزويلي في مواجهة التهديدات الخارجية المتزايدة ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أكد لافروف تضامنه مع حكومة وشعب فنزويلا في مواجهة التهديدات الخارجية المتزايدة ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية، فضلا عن دعمه الكامل لجهود كاراكاس لحماية السيادة الوطنية".
وقدم لافروف للسفير وسام الصداقة، مشيرا إلى أن موسكو تدعم السلام في أمريكا اللاتينية ومنطقة حوض الكاريبي.
وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية فنزويلا إيفان خيل، مكالمة هاتفية، أعربا خلالها عن قلقهما البالغ إزاء تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الكاريبي.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "أعرب الوزيران عن قلقٍ بالغ إزاء تصاعد الإجراءات التصعيدية التي تتخذها واشنطن في البحر الكاريبي، والتي قد تترتب عليها عواقب بعيدة المدى على المنطقة".
كما أعربت الخارجية عن إدانة روسيا الشديدة للضربة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد سفينة في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، مضيفة: "روسيا تدين بشدة الضربة الجديدة التي نفذتها القوات المسلحة الأمريكية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر ضد سفينة في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا".