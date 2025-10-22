وزير لبناني سابق: "سبوتنيك" محطة رصينة تربط بين المحلي والإقليمي والدولي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير لبناني سابق: "سبوتنيك" محطة رصينة تربط بين المحلي والإقليمي والدولي
وزير لبناني سابق: "سبوتنيك" محطة رصينة تربط بين المحلي والإقليمي والدولي
سبوتنيك عربي
أشاد الأكاديمي والوزير اللبناني السابق، الدكتور عدنان السيد حسين، بالدور الذي أدّاه مكتب وكالة "سبوتنيك" في بيروت خلال العامين الماضيين. 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T17:41+0000
2025-10-22T17:41+0000
حصري
العالم العربي
الأخبار
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104200942_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_79d9bd1ddfb890dddd4f52045a84f458.jpg
واعتبر أن الوكالة "أثبتت حضورها كإحدى المحطات الإعلامية الرصينة وغير المغرضة، والتي لا تعمل على إثارة الفتنة، وهو ما يحتاجه لبنان اليوم".وقال السيد حسين، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الإعلام اللبناني في السنوات الماضية لم يكن ناضجا بما فيه الكفاية"، مؤكدا أن "على الإعلام أن يرتقي بخطابه الوطني والمجتمعي".وأضاف أن "الحالة الوطنية في أي بلد لا يمكن دراستها بمعزل عن السياق الدولي العام، وصولا إلى البيئة المحلية"، لافتا إلى أن "قانون الإعلام المرئي والمسموع الصادر عام 1994 لم يُطبّق بعد، رغم أنه ينص على أن تكون كل محطة وطنية في خطابها، وأن يضم فريق عملها أفرادا من مختلف الفئات اللبنانية".وانتقد السيد حسين "استمرار النظام الطائفي في لبنان"، متسائلا: "إلى متى سيبقى بلدنا أسير الطائفية؟"، مشددا على أهمية "كشف مصادر تمويل الوسائل الإعلامية، لأن من يمول هو من يؤثر في مضمونها".وختم بتوجيه التحية إلى فريق عمل "سبوتنيك"، مشيدا بخبراتهم ومقاربتهم المهنية، قائلا: "أنتم تقومون بعمل تنويري في تناول القضايا الدولية والإقليمية، بالاستعانة بالاختصاصيين. أتمنى أن تحذو حذوكم باقي الفضائيات والإذاعات في التعاون وتبادل الخبرات، لأن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الانقسامات والصراعات وإثارة النزاعات".
وزير لبناني سابق: "سبوتنيك" محطة رصينة تربط بين المحلي والإقليمي والدولي

17:41 GMT 22.10.2025
حصري
أشاد الأكاديمي والوزير اللبناني السابق، الدكتور عدنان السيد حسين، بالدور الذي أدّاه مكتب وكالة "سبوتنيك" في بيروت خلال العامين الماضيين.
واعتبر أن الوكالة "أثبتت حضورها كإحدى المحطات الإعلامية الرصينة وغير المغرضة، والتي لا تعمل على إثارة الفتنة، وهو ما يحتاجه لبنان اليوم".
وقال السيد حسين، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الإعلام اللبناني في السنوات الماضية لم يكن ناضجا بما فيه الكفاية"، مؤكدا أن "على الإعلام أن يرتقي بخطابه الوطني والمجتمعي".
سبوتنيك تنظم محاضرة حول الإعلام الرقمي بمشاركة صحفيين من وكالة الأنباء العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول الإعلام الرقمي بمشاركة صحفيين من وكالة الأنباء العراقية
10 أكتوبر, 13:58 GMT

وأشار إلى أن "سبوتنيك" تتميز بصفة مهمة "تتمثل في ربطها بين المحلي والإقليمي والدولي، وهو أمر بالغ الأهمية".

وأضاف أن "الحالة الوطنية في أي بلد لا يمكن دراستها بمعزل عن السياق الدولي العام، وصولا إلى البيئة المحلية"، لافتا إلى أن "قانون الإعلام المرئي والمسموع الصادر عام 1994 لم يُطبّق بعد، رغم أنه ينص على أن تكون كل محطة وطنية في خطابها، وأن يضم فريق عملها أفرادا من مختلف الفئات اللبنانية".
وانتقد السيد حسين "استمرار النظام الطائفي في لبنان"، متسائلا: "إلى متى سيبقى بلدنا أسير الطائفية؟"، مشددا على أهمية "كشف مصادر تمويل الوسائل الإعلامية، لأن من يمول هو من يؤثر في مضمونها".
وختم بتوجيه التحية إلى فريق عمل "سبوتنيك"، مشيدا بخبراتهم ومقاربتهم المهنية، قائلا: "أنتم تقومون بعمل تنويري في تناول القضايا الدولية والإقليمية، بالاستعانة بالاختصاصيين. أتمنى أن تحذو حذوكم باقي الفضائيات والإذاعات في التعاون وتبادل الخبرات، لأن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الانقسامات والصراعات وإثارة النزاعات".
