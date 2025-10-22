https://sarabic.ae/20251022/أكاديمي-ووزير-لبناني-سابق-سبوتنيك-محطة-رصينة-تربط-بين-المحلي-والإقليمي-والدولي-1106290749.html

وزير لبناني سابق: "سبوتنيك" محطة رصينة تربط بين المحلي والإقليمي والدولي

وزير لبناني سابق: "سبوتنيك" محطة رصينة تربط بين المحلي والإقليمي والدولي

سبوتنيك عربي

أشاد الأكاديمي والوزير اللبناني السابق، الدكتور عدنان السيد حسين، بالدور الذي أدّاه مكتب وكالة "سبوتنيك" في بيروت خلال العامين الماضيين. 22.10.2025, سبوتنيك عربي

واعتبر أن الوكالة "أثبتت حضورها كإحدى المحطات الإعلامية الرصينة وغير المغرضة، والتي لا تعمل على إثارة الفتنة، وهو ما يحتاجه لبنان اليوم".وقال السيد حسين، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الإعلام اللبناني في السنوات الماضية لم يكن ناضجا بما فيه الكفاية"، مؤكدا أن "على الإعلام أن يرتقي بخطابه الوطني والمجتمعي".وأضاف أن "الحالة الوطنية في أي بلد لا يمكن دراستها بمعزل عن السياق الدولي العام، وصولا إلى البيئة المحلية"، لافتا إلى أن "قانون الإعلام المرئي والمسموع الصادر عام 1994 لم يُطبّق بعد، رغم أنه ينص على أن تكون كل محطة وطنية في خطابها، وأن يضم فريق عملها أفرادا من مختلف الفئات اللبنانية".وانتقد السيد حسين "استمرار النظام الطائفي في لبنان"، متسائلا: "إلى متى سيبقى بلدنا أسير الطائفية؟"، مشددا على أهمية "كشف مصادر تمويل الوسائل الإعلامية، لأن من يمول هو من يؤثر في مضمونها".وختم بتوجيه التحية إلى فريق عمل "سبوتنيك"، مشيدا بخبراتهم ومقاربتهم المهنية، قائلا: "أنتم تقومون بعمل تنويري في تناول القضايا الدولية والإقليمية، بالاستعانة بالاختصاصيين. أتمنى أن تحذو حذوكم باقي الفضائيات والإذاعات في التعاون وتبادل الخبرات، لأن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الانقسامات والصراعات وإثارة النزاعات".

لبنان

