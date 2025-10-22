عربي
عراقجي: جيراننا هم رئتنا للتنفس في ظروف الحظر المفروض
عراقجي: جيراننا هم رئتنا للتنفس في ظروف الحظر المفروض
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن الدول المجاورة هي "رئة التنفس" لبلاده في ظل ظروف الحظر المفروض عليها، وبما يستدعي إقامة علاقات خاصة ومميزة مع هذه الدول.
وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عراقجي جاءت خلال افتتاح الاجتماع الثاني للدبلوماسية الإقليمية في مدينة مشهد التابعة لمحافظة خراسان شرقي إيران.
وقال عراقجي إن "حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الجوار يتجاوز إجمالي حجم التجارة بين إيران والدول الأوروبية، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون التجاري مع الدول المجاورة".
الحدود العراقية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد إيران وملتزمون بالاستقرار الإقليمي
20 أكتوبر, 16:42 GMT
وأضاف أن وزارة الخارجية الإيرانية ترى في الدبلوماسية الإقليمية طاقات كبيرة من شأنها أن تعود بالنفع على بلاده بأسرها، مضيفا أن أولوية السياسة الخارجية الإيرانية تتركز أولا على الجيران المباشرين، وبعدها على الدول المجاورة ذات المسافة الجغرافية الأبعد ضمن المحيط الإقليمي.
وأشار عراقجي إلى أن العديد من القضايا الثنائية، خاصة في المناطق الحدودية، يمكن معالجتها وتسويتها على مستوى المحافظات.
وأكد أنه من الضروري الترويج لإمكانات إيران خارج بلادها، وعلى كل محافظة إيرانية أن تسوق منتجاتها المميزة في الأسواق المستهدفة، عبر إعداد ملاحق إعلامية واقتصادية مناسبة.
