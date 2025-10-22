https://sarabic.ae/20251022/قوات-يمنية-تعلن-ضبطها-سفينة-إيرانية-محملة-بالأسلحة-في-طريقها-لجماعة-أنصار-الله--1106286083.html

قوات يمنية تعلن ضبطها سفينة إيرانية محملة بالأسلحة في طريقها لجماعة "أنصار الله"

أعلنت "ألوية العمالقة" الموالية للحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، اعتراض سفينة إيرانية قبالة مضيق باب المندب، كانت تحمل أسلحة ومنتجات إيرانية الصنع في طريقها... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت الألوية، في بيان صحفي، أن العملية جاءت نتيجة رصد دقيق ومتابعة مستمرة لتحركات السفينة أثناء محاولتها التسلل عبر المياه الإقليمية اليمنية. وأكدت أن قواتها نفذت عملية تفتيش شاملة للسفينة، أسفرت عن ضبط أسلحة تشمل صاروخ "كورنيت" المضاد للدروع، وقطع غيار للطائرات المسيرة تتضمن وحدات تشغيل ومحركات عسكرية، إلى جانب كابلات تحكم دقيقة.كما عُثر على ثمانية صناديق تحتوي على أدوية ومواد غذائية واستهلاكية إيرانية الصنع. ولم تصدر إيران أو جماعة "أنصار الله" تعليقًا فوريًا على الحادث، فيما سبق أن نفتا اتهامات سابقة بتهريب أسلحة إلى اليمن. وكانت قوات مشتركة موالية للحكومة اليمنية قد أعلنت، مطلع هذا الشهر، ضبط تجهيزات خاصة بالطائرات المسيرة، ومعدات تجسس على متن قارب قبالة سواحل محافظة لحج (جنوبي اليمن) المطلة على خليج عدن، كان في طريقه إلى مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله". وأضاف أنه "تم ضبط القارب قبالة سواحل رأس العارة (غربي لحج)، والقبض على 3 من عناصر التهريب، الذين كانوا على متنه، وقامت الحملة الأمنية بالتنسيق مع النيابة الجزائية المتخصصة، بتحريز المضبوطات". وأوضح أن "الشحنة تتكون من العديد من المعدات والمواد الحساسة الخاصة بالطيران المسير، بينها كاميرات عالية الدقة مخصصة للطيران المسير لأغراض الاستطلاع والتصوير الجوي الليلي والنهاري، وأجهزة اتصال لاسلكية وأدوات تحكم عن بُعد ورقائق إلكترونية".وذكر المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي أن "من ضمن الشحنة المضبوطة، أجهزة تتبع، وبطاقات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، ووحدات تحكم إلكترونية، وأنظمة ملاحية متكاملة للطائرات المسيرة، وبطاريات طاقة عالية السعة، ومحولات كهربائية دقيقة، وقطع إلكترونية، ومكونات ميكانيكية، وألياف كربون تدخل ضمن أنظمة التشغيل والتوجيه والتصنيع للطيران المسير".

