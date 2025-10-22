https://sarabic.ae/20251022/محكمة-العدل-الدولية-تصدر-اليوم-حكما-تاريخيا-بشأن-غزة-1106267599.html

محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكما "تاريخيا" بشأن غزة

محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكما "تاريخيا" بشأن غزة

سبوتنيك عربي

من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، رأيها بشأن الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-22T07:16+0000

2025-10-22T07:16+0000

2025-10-22T07:16+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

العالم

العالم العربي

أخبار إسرائيل اليوم

محكمة العدل الدولية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81e8a0878a213fff0399ed4ccdc3a9fa.jpg

وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، كـ"قوة احتلال"، تجاه الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات "بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء الفلسطينيين دون عوائق".واستمع قضاة محكمة العدل الدولية على مدى أسبوع في أبريل/ نيسان الماضي، إلى أدلة من عشرات الدول والمنظمات، وكان معظمها يدور حول وضع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).وخلال جلسات الاستماع في أبريل الماضي، قال السفير الفلسطيني لدى هولندا عمار حجازي، لهيئة المحكمة المكوّنة من 15 قاضيًا، إن إسرائيل "تجوّع الفلسطينيين وتقتلهم وتشردهم بينما تستهدف في الوقت نفسه المنظمات الإنسانية، التي تحاول إنقاذ حياتهم وتمنعها من ذلك".ويعدّ هذا القرار الثالث من نوعه، الذي تصدره المحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة، قبل أكثر من عامين، بعد أن قضت في يوليو/ تموز الماضي، بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكمًا أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.وينظر قضاة محكمة العدل الدولية أيضًا في الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا إلى إسرائيل بأنها "انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، لمنع الإبادة الجماعية، من خلال أفعالها في غزة".وحظرت إسرائيل على الأونروا العمل على الأراضي الإسرائيلية بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم، الذي شنته حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ومع ذلك، قال تقرير المحكمة في أبريل 2024، إن إسرائيل "لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعاءها بأن عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية".الأمم المتحدة تطالب بفرض وقف إطلاق نار عاجل مع دخول حرب غزة-إسرائيل عامها الثالث"أونروا": مخزون غذاء يكفي غزة لـ3 أشهر عالق بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر رغم وقف إطلاق النار

https://sarabic.ae/20251022/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-نستعد-لتنفيذ-خطة-التعافي-وإعادة-الإعمار-في-غزة-1106265822.html

https://sarabic.ae/20251017/أونروا-الفلسطينيون-في-قطاع-غزة-عاجزون-عن-تحمل-تكلفة-الطعام-بعد-الحرب-1106107380.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, محكمة العدل الدولية