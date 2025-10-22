وزير الأشغال الفلسطيني: إسرائيل تخلق الذرائع لتطبيق مخططها وتكلفة إعادة إعمار غزة 67 مليار دولار

عربي
الخارجية الروسية: التهديد النووي سيزداد في حال رفضت واشنطن مبادرة "ستارت" الجديدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251022/وزير-الأشغال-الفلسطيني-إسرائيل-تخلق-الذرائع-لتطبيق-مخططها-وتكلفة-إعادة-إعمار-غزة-67-مليار-دولار-1106283062.html
وزير الأشغال الفلسطيني: إسرائيل تخلق الذرائع لتطبيق مخططها وتكلفة إعادة إعمار غزة 67 مليار دولار
وزير الأشغال الفلسطيني: إسرائيل تخلق الذرائع لتطبيق مخططها وتكلفة إعادة إعمار غزة 67 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو، على أهمية العلاقات العربية الروسية، مشيرًا إلى أن "السلطة الوطنية الفلسطينية تقدر دور روسيا الكبير في... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T13:30+0000
2025-10-22T13:46+0000
حصري
سبوتنيك
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106282905_30:0:1250:686_1920x0_80_0_0_110ebdd6165f1d8dd564285c22dee237.jpg
وقال بسيسو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "روسيا دولة نحترمها ونعوّل عليها في العديد من القضايا خاصة في إعادة الدعم الدولي وإعادة إعمار غزة والمساعدات الفنية".عملية إزالة الركام معقدة جدا ووضعنا خطة من ثلاث مراحل لإعادة الإعماربسيسو تطرق إلى خطة الحكومة في إعادة إعمار قطاع غزة، لافتا إلى "تشكيل فريق عمل منذ اللحظة الأولى لحصر الأضرار بعد الحرب وحجم الدمار غير مسبوق في التاريخ"، مشيرا إلى أن "إسرائيل قامت بتدمير ممنهج للقطاع".وفي القطاع الصحي، كشف بسيسو عن "تدمير إسرائيل لأكثر من 34 مستشفى وأكثر من 300 مركز صحي وسيارات الإسعاف"، موضحا أن "إسرائيل عملت بطريقة ممنهجة لتدمير قطاع التعليم من خلال تدمير 970 مدرسة بالكامل".وتابع: "كل هذا الدمار أدى إلى تكوين حوالي ستين مليون طن من الركام في غزة"، موضحا أن "عملية إزالة الركام معقدة يلزمها الكثير من العمل، لهذا وضعت وزارة الأشغال العامة خطة من خلال تدوير الركام واستخدامه في إعادة الاعمار"، مضيفا: "هناك اتجاه لردم حوالي 14 كيلومتر مربع من البحر لإقامة المشاريع السياحية"، مشيرا إلى "وجود عشرين ألف قذيفة لم تنفجر حتى اللحظة، حيث يتم التعامل مع مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة لإزالتها".وزير الأشغال الفلسطيني كشف عن "تقرير جديد قدّر تكلفة إعادة الإعمار بـ67 مليار دولار، وهذا الرقم متوافق عليه من المؤسسات الدولية والحكومة الفلسطينية"، متحدثا عن مراحل خطة إعادة الإعمار التي وضعتها الحكومة، قائلا إن "المرحلة الأولى وهي مرحلة التعافي ستكون من ستة أشهر، يتم خلالها إزالة الأضرار ونقل الركام وإنشاء مراكز الحكومة المؤقتة وخلق فرص عمل، المرحلة الثانية: هي مرحلة الإعمار تتكون من 24 شهر سيتم فيها استكمال إزالة الركام، إنشاء الوحدات السكنية، ردم البحر، تأهيل الطرق وإعادة الكهرباء وغيرها، أما المرحلة الثالثة: هي مرحلة التنمية وهي إعادة الاعمار بالكامل من خلال بناء الوحدات السكنية والمطار والميناء والطريق الرابط بين غزة والضفة الغربية وهدم المباني المدمرة وإنشاء شبكة مترو"، لافتا إلى أن "هذه الخطة ستسغرق خمس سنوات لإعادة مقومات الحياة وعودة النازحين إلى منازلهم في قطاع غزة".خطة ترامب غير واضحة ولا نريد أي علاقة لإسرائيل بإعادة الإعماروتعليقا على المؤتمر الدولي المقرر عقده في القاهرة، قال: "ننظر بأهمية كبيرة لعقد هذا المؤتمر"، مشيرا إلى أن "الحكومة الفلسطينية تتطلع إلى التمويل والتعهدات من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والدول العربية والإسلامية والصناديق السيادية"، مضيفا "ذاهبون إلى المؤتمر بكامل الجاهزية وننظر لإعادة إعمار غزة كحل تنموي موازي للحل السياسي".ورأى الوزير الفلسطيني أن "ترامب واضح من جهة عدم المشاركة في إعادة الإعمار والإيحاء للدول الأخرى المساهمة في هذه العملية"، معتبرا أن "خطة ترامب ليست واضحة حتى اللحظة سواء المجلس العالمي أو التنفيذي أو آلية حكم غزة"، لافتا إلى أن "الحكومة الفلسطينية منفتحة على أي آلية يحكمها المجتمع الدولي لصرف الأموال لإعادة الإعمار".وتابع: "لا نريد لإسرائيل أن يكون لها أي علاقة بعملية إعادة الإعمار لأنها مارست في السابق عملية عقيمة"، مشددا على "ضرورة أن يكون المجتمع الدولي على دراية تامة حول الأموال التي ستصرف".الحذر واجب بالتعامل مع إسرائيل والقضية الفلسطينية تمر بمرحلة دقيقة وحاسمةوردا على سؤال، أكد بسيسو أن "الشعب الفلسطيني ملتزم بإعادة الإعمار من جميع الفصائل التي ستكون عند مسؤولياتها وستنفذ ما تم الاتفاق عليه، لكننا نعرف ألاعيب إسرائيل في تطبيق الاتفاق"، لافتا إلى أن "إسرائيل تخلق الذرائع لتطبيق مخططها، وبالتالي يجب أن نكون حذيرين بالتعامل معها".وشدد بسيسو على أن "القضية الفلسطينية تمر اليوم بمرحلة دقيقة وحاسمة"، مؤكدا أن "الحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني"، معتبرا أنه "باعتراف دول بفلسطين لا خوف من وصاية على الشعب الفلسطيني"، معربًا عن "تفاؤله في المستقبل سيكون هناك وحدة جغرافية واحدة تضم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة"، داعيًا "لوضع إسرائيل تحت قوانين الأمم المتحدة".فانس: إذا لم تسلم "حماس" سلاحها فأمور سيئة ستحصلالقاهرة تعلن موعد عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة
https://sarabic.ae/20251022/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-نستعد-لتنفيذ-خطة-التعافي-وإعادة-الإعمار-في-غزة-1106265822.html
https://sarabic.ae/20251022/تصويت-برأيك-هل-تنجح-جهود-واشنطن-في-إنقاذ-اتفاق-غزة؟-1106271513.html
https://sarabic.ae/20251022/إعلام-إسرائيلي-ينشر-تفاصيل-عن-فلسطيني-من-غزة-يتواصل-مع-ترامب-بشأن-مستقبل-القطاع-1106267893.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106282905_183:0:1098:686_1920x0_80_0_0_db0a828057e73c66895a609ed0ee8443.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, سبوتنيك, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
حصري, سبوتنيك, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة

وزير الأشغال الفلسطيني: إسرائيل تخلق الذرائع لتطبيق مخططها وتكلفة إعادة إعمار غزة 67 مليار دولار

13:30 GMT 22.10.2025 (تم التحديث: 13:46 GMT 22.10.2025)
© Photo / Ministry of Public Works and housing Palestine وزير الاشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو
وزير الاشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Photo / Ministry of Public Works and housing Palestine
تابعنا عبر
حصري
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو، على أهمية العلاقات العربية الروسية، مشيرًا إلى أن "السلطة الوطنية الفلسطينية تقدر دور روسيا الكبير في دعم حقوق الشعب الفلسطيني سواء في الأمم المتحدة أو الدعم المادي والدبلوماسي".
وقال بسيسو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "روسيا دولة نحترمها ونعوّل عليها في العديد من القضايا خاصة في إعادة الدعم الدولي وإعادة إعمار غزة والمساعدات الفنية".
عملية إزالة الركام معقدة جدا ووضعنا خطة من ثلاث مراحل لإعادة الإعمار
بسيسو تطرق إلى خطة الحكومة في إعادة إعمار قطاع غزة، لافتا إلى "تشكيل فريق عمل منذ اللحظة الأولى لحصر الأضرار بعد الحرب وحجم الدمار غير مسبوق في التاريخ"، مشيرا إلى أن "إسرائيل قامت بتدمير ممنهج للقطاع".

وقال: "الضرر في الوحدات السكنية بحدود 75 بالمئة، كما تم تدمير أكثر من 70 بالمئة من شبكة الطرق بالإضافة إلى شبكات توزيع الكهرباء التي طالها التدمير بنحو 85 بالمئة، و84 محطة ضخ لمعالجة مياه الصرف الصحي"، لافتا إلى أن "85 بالمئة من مساحة الأراضي الزراعية أصبحت غير منتجة".

وفي القطاع الصحي، كشف بسيسو عن "تدمير إسرائيل لأكثر من 34 مستشفى وأكثر من 300 مركز صحي وسيارات الإسعاف"، موضحا أن "إسرائيل عملت بطريقة ممنهجة لتدمير قطاع التعليم من خلال تدمير 970 مدرسة بالكامل".
وتابع: "كل هذا الدمار أدى إلى تكوين حوالي ستين مليون طن من الركام في غزة"، موضحا أن "عملية إزالة الركام معقدة يلزمها الكثير من العمل، لهذا وضعت وزارة الأشغال العامة خطة من خلال تدوير الركام واستخدامه في إعادة الاعمار"، مضيفا: "هناك اتجاه لردم حوالي 14 كيلومتر مربع من البحر لإقامة المشاريع السياحية"، مشيرا إلى "وجود عشرين ألف قذيفة لم تنفجر حتى اللحظة، حيث يتم التعامل مع مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة لإزالتها".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
رئيس الوزراء الفلسطيني: نستعد لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة
05:37 GMT
وزير الأشغال الفلسطيني كشف عن "تقرير جديد قدّر تكلفة إعادة الإعمار بـ67 مليار دولار، وهذا الرقم متوافق عليه من المؤسسات الدولية والحكومة الفلسطينية"، متحدثا عن مراحل خطة إعادة الإعمار التي وضعتها الحكومة، قائلا إن "المرحلة الأولى وهي مرحلة التعافي ستكون من ستة أشهر، يتم خلالها إزالة الأضرار ونقل الركام وإنشاء مراكز الحكومة المؤقتة وخلق فرص عمل، المرحلة الثانية: هي مرحلة الإعمار تتكون من 24 شهر سيتم فيها استكمال إزالة الركام، إنشاء الوحدات السكنية، ردم البحر، تأهيل الطرق وإعادة الكهرباء وغيرها، أما المرحلة الثالثة: هي مرحلة التنمية وهي إعادة الاعمار بالكامل من خلال بناء الوحدات السكنية والمطار والميناء والطريق الرابط بين غزة والضفة الغربية وهدم المباني المدمرة وإنشاء شبكة مترو"، لافتا إلى أن "هذه الخطة ستسغرق خمس سنوات لإعادة مقومات الحياة وعودة النازحين إلى منازلهم في قطاع غزة".
خطة ترامب غير واضحة ولا نريد أي علاقة لإسرائيل بإعادة الإعمار
وتعليقا على المؤتمر الدولي المقرر عقده في القاهرة، قال: "ننظر بأهمية كبيرة لعقد هذا المؤتمر"، مشيرا إلى أن "الحكومة الفلسطينية تتطلع إلى التمويل والتعهدات من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والدول العربية والإسلامية والصناديق السيادية"، مضيفا "ذاهبون إلى المؤتمر بكامل الجاهزية وننظر لإعادة إعمار غزة كحل تنموي موازي للحل السياسي".
السيناتور الأمريكي ماركو روبيو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
وسائط متعددة
تصويت... برأيك هل تنجح جهود واشنطن في "إنقاذ" اتفاق غزة؟
08:41 GMT
ورأى الوزير الفلسطيني أن "ترامب واضح من جهة عدم المشاركة في إعادة الإعمار والإيحاء للدول الأخرى المساهمة في هذه العملية"، معتبرا أن "خطة ترامب ليست واضحة حتى اللحظة سواء المجلس العالمي أو التنفيذي أو آلية حكم غزة"، لافتا إلى أن "الحكومة الفلسطينية منفتحة على أي آلية يحكمها المجتمع الدولي لصرف الأموال لإعادة الإعمار".
وتابع: "لا نريد لإسرائيل أن يكون لها أي علاقة بعملية إعادة الإعمار لأنها مارست في السابق عملية عقيمة"، مشددا على "ضرورة أن يكون المجتمع الدولي على دراية تامة حول الأموال التي ستصرف".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
إعلام إسرائيلي ينشر تفاصيل عن فلسطيني من غزة يتواصل مع ترامب بشأن مستقبل القطاع
07:35 GMT
الحذر واجب بالتعامل مع إسرائيل والقضية الفلسطينية تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة
وردا على سؤال، أكد بسيسو أن "الشعب الفلسطيني ملتزم بإعادة الإعمار من جميع الفصائل التي ستكون عند مسؤولياتها وستنفذ ما تم الاتفاق عليه، لكننا نعرف ألاعيب إسرائيل في تطبيق الاتفاق"، لافتا إلى أن "إسرائيل تخلق الذرائع لتطبيق مخططها، وبالتالي يجب أن نكون حذيرين بالتعامل معها".
وشدد بسيسو على أن "القضية الفلسطينية تمر اليوم بمرحلة دقيقة وحاسمة"، مؤكدا أن "الحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني"، معتبرا أنه "باعتراف دول بفلسطين لا خوف من وصاية على الشعب الفلسطيني"، معربًا عن "تفاؤله في المستقبل سيكون هناك وحدة جغرافية واحدة تضم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة"، داعيًا "لوضع إسرائيل تحت قوانين الأمم المتحدة".
فانس: إذا لم تسلم "حماس" سلاحها فأمور سيئة ستحصل
القاهرة تعلن موعد عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала