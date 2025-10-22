عربي
الخارجية الروسية: التهديد النووي سيزداد في حال رفضت واشنطن مبادرة "ستارت" الجديدة
وزير الأمن الإيراني: 50 جهاز استخبارات ساعدوا إسرائيل في مهاجمة بلادنا
وزير الأمن الإيراني: 50 جهاز استخبارات ساعدوا إسرائيل في مهاجمة بلادنا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تتحدث عن المفاوضات، لكن هذه المفاوضات ناجمة عن عداء واشنطن تجاه الأمة الإيرانية،... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
صرح وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تتحدث عن المفاوضات، لكن هذه المفاوضات ناجمة عن عداء واشنطن تجاه الأمة الإيرانية، وليس لدينا ثقة بأن المفاوضات معها ستضمن المصالح الوطنية.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن خطيب، أنه "كان للعدو في حرب الـ 12 يوما [الإسرائيلية على إيران] برنامج للإطالة والتقسيم من خلال حرب شاملة هجينة، واستخدم الهجوم أحدث تكنولوجيات العالم والمعرفة التي تمكن من الحصول عليها من الحضارة الغربية".
الإعدام شنقا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
إيران تعدم جاسوسا لصالح إسرائيل وتكشف تفاصيل تعاونه مع الموساد
20 أكتوبر, 05:55 GMT
وقال: "أجرى العدو تدريبات عديدة على هذا الإجراء في السنوات الماضية، وقام بأنشطة متكررة ومنظمة وممنهجة من أجل تماسك المعارضين والمناهضين للثورة وأعداء الثورة، واستخدم كل القدرات الإعلامية في العالم لزرع الخوف من إيران والخوف من الثورة والخوف من الشيعة".
وأضاف: "الوحدة والدعم والتكامل الشعبي وسلطة القوات المسلحة والأمنية، على الرغم من كل جهود حلف الناتو الاستخباري وجميع الإمكانيات التي صممها أكثر من 50 جهاز استخباري واستخدمها في الهجوم على البلاد، وفرضوا علينا معركة بشكل صامت وبصورة ناعمة، إلا أننا وبفضل الله شهدنا انتصار الشعب الإيراني على الكيان الصهيوني وأمريكا، ورفعة وشعبية إيران الإسلامية وشعبها وقائدها في العالم".
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
إيران تكشف لأول مرة تفاصيل اختراق إسرائيل لـ"واتساب" بعض مسؤوليها
23 سبتمبر, 10:30 GMT
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
