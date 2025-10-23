https://sarabic.ae/20251023/اقتصادي-مصري-عقوبات-واشنطن-على-روسيا-تنعكس-على-الدعم-والضرائب-في-الداخل-الأمريكي-1106318074.html
اقتصادي مصري: عقوبات واشنطن على روسيا تنعكس على الدعم والضرائب في الداخل الأمريكي
اقتصادي مصري: عقوبات واشنطن على روسيا تنعكس على الدعم والضرائب في الداخل الأمريكي
قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور هاني أبو الفتوح، إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا قلبت موازين سوق النفط، مشيرا إلى أنها طالت شركتين من الأسماء الكبيرة، "روسنفط" و"لوك أويل"، إلى جانب عدد كبير من الفروع التابعة لهما.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العقوبات هذه المرة، جاءت في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الشيوخ الأمريكي التحرك نحو تصنيف روسيا كـ "دولة راعية للإرهاب" مع مقترح لتحويل أصولها المجمدة إلى أوكرانيا بشكل دوري كل 90 يوما.وأشار إلى أن العقوبات على روسيا قد تؤدي لتراجع صادراتها النفطية، وهذا يضغط على العرض عالميا ويدفع الأسعار للصعود، لكن وفق ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية، هناك فائض يقدر بـ 1.9 مليون برميل يوميا منذ بداية 2025، وقد يكون له دور في كبح هذا الارتفاع.وشدد على أنه في حال ارتفعت أسعار الوقود، فإن الأثر سيكون ملموسا، من حيث ارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج، وبالتالي سترتفع أسعار السلع، ومن المتوقع أن تتأثر الأسر ذات الدخل المحدود أولا، بينما قد تواجه شركات النقل والتكرير ضغطا على أرباحها، حتى البنوك قد تدخل في مرحلة صعبة من حيث التمويل.ولفت إلى أن الحكومة الأمريكية قد تضطر لمراجعة سياسات الدعم وربما الضرائب قريبا، مضيفا: "الملفت أن أسعار النفط كانت، حتى وقت قريب، تدور حول 60 دولارا للبرميل بفضل وفرة الإمدادات، أما الآن، فالصورة اختلفت".واستطرد "المشهد حاليا ما زال غير واضح بالكامل. خاصة أن أي تصعيد تجاري أو هجمات على منشآت نفطية قد يخلط الأوراق من جديد، ولهذا، تبقى متابعة قرارات "أوبك+"، وحركة الطلب في الصين والهند، وأرقام المخزون في أمريكا من أهم المؤشرات لفهم ما قد يحدث لاحقا".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، في وقت سابق من يوم أمس، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقر بأن العقوبات ضد روسيا "تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات"، كما أكد أنه يؤجل فرض قيود جديدة "على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية في أوكرانيا"، على حد قوله.وصرحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حين اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعالة.
قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور هاني أبو الفتوح، إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا قلبت موازين سوق النفط، مشيرا إلى أنها طالت شركتين من الأسماء الكبيرة، "روسنفط" و"لوك أويل"، إلى جانب عدد كبير من الفروع التابعة لهما.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك
"، أن العقوبات هذه المرة، جاءت في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الشيوخ الأمريكي التحرك نحو تصنيف روسيا كـ "دولة راعية للإرهاب" مع مقترح لتحويل أصولها المجمدة إلى أوكرانيا بشكل دوري كل 90 يوما.
وقال أبو الفتوح إن هذه الخطوات تبدو واسعة وغير معتادة من حيث التأثير المحتمل، وفتحت الباب لتساؤلات عدة، منها ارتفاع أسعار الوقود ومن سيدفع الثمن.
وأشار إلى أن العقوبات على روسيا
قد تؤدي لتراجع صادراتها النفطية، وهذا يضغط على العرض عالميا ويدفع الأسعار للصعود، لكن وفق ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية، هناك فائض يقدر بـ 1.9 مليون برميل يوميا منذ بداية 2025، وقد يكون له دور في كبح هذا الارتفاع.
وشدد على أنه في حال ارتفعت أسعار الوقود، فإن الأثر سيكون ملموسا، من حيث ارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج، وبالتالي سترتفع أسعار السلع، ومن المتوقع أن تتأثر الأسر ذات الدخل المحدود أولا، بينما قد تواجه شركات النقل والتكرير ضغطا على أرباحها، حتى البنوك قد تدخل في مرحلة صعبة من حيث التمويل.
ولفت إلى أن الحكومة الأمريكية قد تضطر لمراجعة سياسات الدعم وربما الضرائب قريبا، مضيفا: "الملفت أن أسعار النفط كانت، حتى وقت قريب، تدور حول 60 دولارا للبرميل بفضل وفرة الإمدادات، أما الآن، فالصورة اختلفت".
وقال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور هاني أبو الفتوح: "السيناريو المرجح هو ارتفاع معتدل إلى 65 أو حتى 70 دولارا، لكن في حال تصاعد التوترات أو حدوث تعطل في الإمدادات، فإنه من غير المستبعد أن يصل السعر إلى 75 دولارا، وفي المقابل، إذا تحسن الوضع، فقد نرى تراجعا إلى حدود 55 دولارا".
واستطرد "المشهد حاليا ما زال غير واضح بالكامل. خاصة أن أي تصعيد تجاري أو هجمات على منشآت نفطية قد يخلط الأوراق من جديد، ولهذا، تبقى متابعة قرارات "أوبك+"، وحركة الطلب في الصين والهند، وأرقام المخزون في أمريكا من أهم المؤشرات لفهم ما قد يحدث لاحقا".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية
أعلنت، في وقت سابق من يوم أمس، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.
يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقر بأن العقوبات ضد روسيا "تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات"، كما أكد أنه يؤجل فرض قيود جديدة "على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية في أوكرانيا"، على حد قوله.
وصرحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حين اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعالة.