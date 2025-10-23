اقتصادي مصري: عقوبات واشنطن على روسيا تنعكس على الدعم والضرائب في الداخل الأمريكي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
اقتصادي مصري: عقوبات واشنطن على روسيا تنعكس على الدعم والضرائب في الداخل الأمريكي
اقتصادي مصري: عقوبات واشنطن على روسيا تنعكس على الدعم والضرائب في الداخل الأمريكي
اقتصادي مصري: عقوبات واشنطن على روسيا تنعكس على الدعم والضرائب في الداخل الأمريكي

قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور هاني أبو الفتوح، إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا قلبت موازين سوق النفط، مشيرا إلى أنها طالت شركتين من الأسماء الكبيرة، "روسنفط" و"لوك أويل"، إلى جانب عدد كبير من الفروع التابعة لهما.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العقوبات هذه المرة، جاءت في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الشيوخ الأمريكي التحرك نحو تصنيف روسيا كـ "دولة راعية للإرهاب" مع مقترح لتحويل أصولها المجمدة إلى أوكرانيا بشكل دوري كل 90 يوما.
وقال أبو الفتوح إن هذه الخطوات تبدو واسعة وغير معتادة من حيث التأثير المحتمل، وفتحت الباب لتساؤلات عدة، منها ارتفاع أسعار الوقود ومن سيدفع الثمن.
وأشار إلى أن العقوبات على روسيا قد تؤدي لتراجع صادراتها النفطية، وهذا يضغط على العرض عالميا ويدفع الأسعار للصعود، لكن وفق ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية، هناك فائض يقدر بـ 1.9 مليون برميل يوميا منذ بداية 2025، وقد يكون له دور في كبح هذا الارتفاع.
وشدد على أنه في حال ارتفعت أسعار الوقود، فإن الأثر سيكون ملموسا، من حيث ارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج، وبالتالي سترتفع أسعار السلع، ومن المتوقع أن تتأثر الأسر ذات الدخل المحدود أولا، بينما قد تواجه شركات النقل والتكرير ضغطا على أرباحها، حتى البنوك قد تدخل في مرحلة صعبة من حيث التمويل.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
ترامب: شددنا العقوبات على روسيا لأنني "شعرت أن الوقت قد حان"
أمس, 21:30 GMT
ولفت إلى أن الحكومة الأمريكية قد تضطر لمراجعة سياسات الدعم وربما الضرائب قريبا، مضيفا: "الملفت أن أسعار النفط كانت، حتى وقت قريب، تدور حول 60 دولارا للبرميل بفضل وفرة الإمدادات، أما الآن، فالصورة اختلفت".

وقال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور هاني أبو الفتوح: "السيناريو المرجح هو ارتفاع معتدل إلى 65 أو حتى 70 دولارا، لكن في حال تصاعد التوترات أو حدوث تعطل في الإمدادات، فإنه من غير المستبعد أن يصل السعر إلى 75 دولارا، وفي المقابل، إذا تحسن الوضع، فقد نرى تراجعا إلى حدود 55 دولارا".

واستطرد "المشهد حاليا ما زال غير واضح بالكامل. خاصة أن أي تصعيد تجاري أو هجمات على منشآت نفطية قد يخلط الأوراق من جديد، ولهذا، تبقى متابعة قرارات "أوبك+"، وحركة الطلب في الصين والهند، وأرقام المخزون في أمريكا من أهم المؤشرات لفهم ما قد يحدث لاحقا".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
وزير الخزانة الأمريكي: نحن بصدد الإعلان عن "زيادة كبيرة" في العقوبات على روسيا
أمس, 20:21 GMT
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، في وقت سابق من يوم أمس، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.
يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقر بأن العقوبات ضد روسيا "تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات"، كما أكد أنه يؤجل فرض قيود جديدة "على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية في أوكرانيا"، على حد قوله.
وصرحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حين اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعالة.
