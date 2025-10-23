https://sarabic.ae/20251023/بوتين-يرسل-إكليلا-من-الزهور-في-وداع-مراسل-وكالة-سبوتنيك-زوييف-1106301643.html
بوتين يرسل إكليلا من الزهور في وداع إيفان زوييف مراسل وكالة "سبوتنيك"
05:56 GMT 23.10.2025 (تم التحديث: 05:57 GMT 23.10.2025)
أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إكليلًا من الزهور، في وداع إيفان زوييف، المراسل الحربي لوكالة "سبوتنيك"، الذي قُتل في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقُتل إيفان زوييف، في غارة أوكرانية بطائرة مسيرة في مقاطعة زابوروجيه، وولد إيفان زوييف في 28 مايو/ أيار 1986 في نوفوسيبيرسك.
وبدأ زوييف العمل مع "سبوتنيك"، في أبريل/ نيسان 2023، إذ انضم للوكالة مراسلا حربيا في دونيتسك، ومنسق فريق الوكالة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعمل زوييف في مواقع بقطاعي أفدييفكا وأوغليدار، خلال تقدم القوات المسلحة الروسية في ذلك القطاع، وتعرض مرارًا لإطلاق النار وهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا وأوغليدار.
وعمل زوييف في وكالة "سبوتنيك" لسنوات عدة، ونال تقديرا لاحترافيته مرارا وتكرارا جوائز من أقسامه، وفي مارس/ آذار من هذا العام، نال وسامًا رئاسيًا.
وأشار دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "زوييف رحل بشرف، وكان صحفيًا شجاعًا وموهوبًا ومقدامًا".