بوتين يرسل إكليلا من الزهور في وداع إيفان زوييف مراسل وكالة "سبوتنيك"
بوتين يرسل إكليلا من الزهور في وداع إيفان زوييف مراسل وكالة "سبوتنيك"
أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إكليلًا من الزهور، في وداع إيفان زوييف، المراسل الحربي لوكالة "سبوتنيك"، الذي قُتل في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 23.10.2025
2025-10-23T05:56+0000
2025-10-23T05:57+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/10/1106094010_0:363:975:911_1920x0_80_0_0_7026a6fea5797925619b0c458c781984.jpg
وقُتل إيفان زوييف، في غارة أوكرانية بطائرة مسيرة في مقاطعة زابوروجيه، وولد إيفان زوييف في 28 مايو/ أيار 1986 في نوفوسيبيرسك.وبدأ زوييف العمل مع "سبوتنيك"، في أبريل/ نيسان 2023، إذ انضم للوكالة مراسلا حربيا في دونيتسك، ومنسق فريق الوكالة في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعمل زوييف في مواقع بقطاعي أفدييفكا وأوغليدار، خلال تقدم القوات المسلحة الروسية في ذلك القطاع، وتعرض مرارًا لإطلاق النار وهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا وأوغليدار.وأشار دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "زوييف رحل بشرف، وكان صحفيًا شجاعًا وموهوبًا ومقدامًا".موسكو: سيتم تحديد هوية المسؤولين عن مقتل مراسل "سبوتنيك" وسيواجهون العقوبة
أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إكليلًا من الزهور، في وداع إيفان زوييف، المراسل الحربي لوكالة "سبوتنيك"، الذي قُتل في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقُتل إيفان زوييف، في غارة أوكرانية بطائرة مسيرة في مقاطعة زابوروجيه، وولد إيفان زوييف في 28 مايو/ أيار 1986 في نوفوسيبيرسك.
وبدأ زوييف العمل مع "سبوتنيك"، في أبريل/ نيسان 2023، إذ انضم للوكالة مراسلا حربيا في دونيتسك، ومنسق فريق الوكالة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعمل زوييف في مواقع بقطاعي أفدييفكا وأوغليدار، خلال تقدم القوات المسلحة الروسية في ذلك القطاع، وتعرض مرارًا لإطلاق النار وهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا وأوغليدار.
وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
المدير العام لـ"روسيا سيغودنيا" يعلق على مقتل مراسل "سبوتنيك" بمسيرة أوكرانية
16 أكتوبر, 19:41 GMT

وعمل زوييف في وكالة "سبوتنيك" لسنوات عدة، ونال تقديرا لاحترافيته مرارا وتكرارا جوائز من أقسامه، وفي مارس/ آذار من هذا العام، نال وسامًا رئاسيًا.

وأشار دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "زوييف رحل بشرف، وكان صحفيًا شجاعًا وموهوبًا ومقدامًا".
موسكو: سيتم تحديد هوية المسؤولين عن مقتل مراسل "سبوتنيك" وسيواجهون العقوبة
