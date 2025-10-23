https://sarabic.ae/20251023/موسكو-بناء-نفق-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-أمر-مستحيل-دون-توفر-إرادة-سياسية-1106311850.html
موسكو: بناء نفق بين روسيا والولايات المتحدة أمر مستحيل دون توفر إرادة سياسية
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مشروع بناء نفق بين روسيا والولايات المتحدة تحت مضيق بيرينغ، لا يمكن تنفيذه من دون توفر...
وكشفت زاخاروفا في إفادة إعلامية، اليوم الخميس، أن "مثل هذا المشروع مستحيل من دون إرادة سياسية وتقدم في إلغاء التدابير التقييدية فيما يتعلق بالتعاون مع بلدنا في قطاعات بأكملها".ونوهت إلى أن هذه الفكرة طرحها الأمريكيون، أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كما تمت مناقشتها باعتبارها رمزًا محتملًا لتطبيع العلاقات السوفييتية الأمريكية.وأعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، في وقت سابق، عن إمكانية بناء نفق يربط روسيا بألاسكا، مشيرا إلى إمكانية إكمال بناء نفق عبر مضيق بيرينغ في أقل من ثماني سنوات، مستعرضًا أحدث التقنيات.ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فكرة بناء نفق بين روسيا وألاسكا بأنها مثيرة للاهتمام.دميترييف: حفر نفق بين روسيا والولايات المتحدة أصبح فكرة واسعة الانتشار
موسكو: بناء نفق بين روسيا والولايات المتحدة أمر مستحيل دون توفر إرادة سياسية
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مشروع بناء نفق بين روسيا والولايات المتحدة تحت مضيق بيرينغ، لا يمكن تنفيذه من دون توفر إرادة سياسية ورفع القيود المفروضة على روسيا.
وكشفت زاخاروفا في إفادة إعلامية، اليوم الخميس، أن "مثل هذا المشروع مستحيل من دون إرادة سياسية وتقدم في إلغاء التدابير التقييدية فيما يتعلق بالتعاون مع بلدنا في قطاعات بأكملها".
ونوهت إلى أن هذه الفكرة طرحها الأمريكيون، أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كما تمت مناقشتها باعتبارها رمزًا محتملًا لتطبيع العلاقات السوفييتية الأمريكية.
من الضروري إفساح المجال... لمبادرات بهذا الحجم. من الجيد بالفعل مناقشة مشاريع البنية التحتية السلمية والمشاريع المدنية. هذا توجه جيد ومهم"، مشددة على أن روسيا دعت دائمًا إلى تطوير "مشاريع البنية التحتية المدنية المربحة والمثيرة للاهتمام.
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
وأعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، في وقت سابق، عن إمكانية بناء نفق يربط روسيا بألاسكا، مشيرا إلى إمكانية إكمال بناء نفق عبر مضيق بيرينغ في أقل من ثماني سنوات، مستعرضًا أحدث التقنيات.
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فكرة بناء نفق بين روسيا وألاسكا بأنها مثيرة للاهتمام.