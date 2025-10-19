عربي
أمساليوم
بث مباشر
دميترييف: حفر نفق بين روسيا والولايات المتحدة أصبح فكرة واسعة الانتشار
دميترييف: حفر نفق بين روسيا والولايات المتحدة أصبح فكرة واسعة الانتشار
سبوتنيك عربي
صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الأحد، أن فكرة بناء نفق بين روسيا والولايات المتحدة باتت رائجة للغاية، وحظيت بتغطية إعلامية...
وذكر دميترييف، أنه بفضل تقنية شركة بورينغ الحديثة، يمكن أن يتم بناء هذا النفق باسم "بوتين-ترامب"، ليربط بين أوراسيا وأمريكا، بتكلفة أقل من 8 مليارات دولار.وأشار إلى أنه يمكن إكمال النفق في أقل من ثماني سنوات، مستعرضا أحدث التقنيات.وأفاد دميترييف، يوم أمس السبت، بأن العمل على فكرة إنشاء نفق بين روسيا والولايات المتحدة جار منذ 6 أشهر.ولفت دميترييف إلى أن موسكو وواشنطن بدأتا بمناقشة إنشاء نفق بين البلدين.دميترييف يكشف عن "القوة الدافعة" وراء خطة ترامب بشأن السلام في غزة
صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الأحد، أن فكرة بناء نفق بين روسيا والولايات المتحدة باتت رائجة للغاية، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة.
وذكر دميترييف، أنه بفضل تقنية شركة بورينغ الحديثة، يمكن أن يتم بناء هذا النفق باسم "بوتين-ترامب"، ليربط بين أوراسيا وأمريكا، بتكلفة أقل من 8 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه يمكن إكمال النفق في أقل من ثماني سنوات، مستعرضا أحدث التقنيات.

وكتب دميترييف على "إكس": انتشرت فكرة نفق بوتين-ترامب الذي يربط بين روسيا وألاسكا، وأوراسيا وأمريكا، بشكل واسع، وحصد ما يقرب من مليوني مشاهدة، وغطته وسائل إعلامية كبرى، ووصفه ترامب بأنه "مثير للاهتمام، بينما أثار حنق زيلينسكي.

برلماني فرنسي: زيلينسكي شعر بالإهانة بسبب تأييد ترامب لمشروع "النفق" بين أمريكا وروسيا
06:02 GMT
06:12 GMT
وأفاد دميترييف، يوم أمس السبت، بأن العمل على فكرة إنشاء نفق بين روسيا والولايات المتحدة جار منذ 6 أشهر.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "بدأنا (الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة) دراسة جدوى إنشاء نفق بين روسيا وألاسكا قبل 6 أشهر".
ولفت دميترييف إلى أن موسكو وواشنطن بدأتا بمناقشة إنشاء نفق بين البلدين.
دميترييف يكشف عن "القوة الدافعة" وراء خطة ترامب بشأن السلام في غزة
