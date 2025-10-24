https://sarabic.ae/20251024/الأردن-يؤكد-عدم-مشاركته-بقوات-في-غزة-1106369258.html

الأردن يؤكد عدم مشاركته بقوات في غزة

أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني إن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالمقدسات في القدس تعد خطا أحمر بالنسبة للأردن قيادة وشعبا، مشيرا إلى... 24.10.2025, سبوتنيك عربي

وشدد المومني، على أن موقف الأردن يتمثل في وقف الحرب على غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، والانخراط في عملية سياسية ذات أفق حقيقي، وصولا إلى إعادة الإعمار وتحقيق السلام العادل والشامل، بحسب ما ذكرته صحيفة "الدستور" الأردنية، يوم الجمعة. وقال وزير الاتصال الحكومي: "الأردن لن يرسل قوات إلى قطاع غزة لأن الشعب الفلسطيني هو الأحق في تقرير مصيره".وجاءت تصريحات الوزير الأردني عقب إعلان الجيش الأردني عزمه انتداب ممثل عن الأردن للمشاركة فيما يعرف بـ "فريق مركز التنسيق المدني العسكري في غزة"، التابع للقيادة المركزية الأمريكية، التي تقول إن هدفه دعم استقرار القطاع وتنسيق المساعدات الإنسانية والأمنية، حسب وسائل إعلام أمريكية.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.

