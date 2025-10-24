https://sarabic.ae/20251024/جنرال-فرنسا-ستكون-مستعدة-لنشر-قواتها-في-أوكرانيا-عام-2026-إذا-لزم-الأمر-1106370324.html

جنرال: فرنسا ستكون مستعدة لنشر قواتها في أوكرانيا عام 2026 إذا لزم الأمر

صرح قائد الجيش الفرنسي، الجنرال بيير شيل، أمس الجمعة، بأن فرنسا ستكون مستعدة لنشر قواتها في أوكرانيا عام 2026 إذا لزم الأمر لضمان الأمن. 24.10.2025, سبوتنيك عربي

موسكو –سبوتنيك. ونقلت قناة" BFMTV" الفرنسية عن شيل قوله: "سنكون مستعدين لنشر قوات كجزء من الضمانات الأمنية إذا لزم الأمر لدعم أوكرانيا... سيشهد عام 2026 تحالفات".في 22 أكتوبر/تشرين الأول، صرّح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، الجنرال فابيان ماندون، بأن على جيش البلاد أن يكون مستعدًا لمواجهة محتملة خلال ثلاث إلى أربع سنوات وسط "تهديد روسي" مزعوم.وردّت السفارة الروسية في فرنسا قائلةً إن كلمات الجنرال كشفت "من هو المحرض الحقيقي على الحرب".سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوضح بالتفصيل في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن روسيا لم تكن تنوي مهاجمة دول الناتو؛ ولا جدوى من ذلك.وأشار الزعيم الروسي إلى أن السياسيين الغربيين دأبوا على تخويف شعوبهم بتهديد روسي وهمي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأذكياء يدركون تمامًا أن هذا مجرد وهم".

